Tin đầu ngày (28.01.2026): Phố Wall và EUR/USD tăng điểm trước quyết định của Fed vào ngày mai 🗽

Phiên giao dịch châu Âu nhìn chung diễn ra tích cực. Chỉ số DAX của Đức giảm nhẹ, trong khi FTSE 100 của Anh tăng gần 0,6%, được hỗ trợ bởi tỷ trọng lớn của các cổ phiếu hàng hóa và kim loại. Một trong những tập đoàn lớn nhất châu Âu đã công bố kết quả kinh doanh sau giờ đóng cửa. Tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH báo cáo lợi nhuận ròng năm 2025 giảm 13% so với cùng kỳ, xuống còn 10,9 tỷ euro, nhưng vẫn duy trì mức cổ tức 13 euro/cổ phiếu. Giá cổ phiếu hầu như không phản ứng sau báo cáo. LVMH giữ quan điểm lạc quan thận trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Doanh thu cả năm 2025 đạt 80 tỷ euro, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ qua, dù tăng trưởng hữu cơ giảm 1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong nửa cuối năm, tăng trưởng hữu cơ đã quay trở lại mức dương 1%.

Tâm lý trên Phố Wall hôm nay khá lạc quan khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Fed và buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell vào ngày mai. Nhóm Big Tech và cổ phiếu bán dẫn dẫn dắt đà tăng. Ngược lại, nhóm phần mềm chịu áp lực khi Oracle giảm gần 4%, trong khi nhóm bảo hiểm lao dốc mạnh, với UnitedHealth Group giảm khoảng 20%.

Theo dữ liệu của FactSet (tính đến ngày 23/1, khi khoảng 13% doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố kết quả), 75% công ty vượt kỳ vọng lợi nhuận ròng và khoảng 70% vượt dự báo doanh thu. Tăng trưởng lợi nhuận năm của S&P 500 hiện ở mức khoảng 8% so với cùng kỳ, nhưng sau khi các “ông lớn” công nghệ báo cáo, con số này nhiều khả năng sẽ tăng đáng kể, có thể lên gần 15% YoY.

Dữ liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ từ Conference Board gây thất vọng khi giảm xuống 84,5 – mức thấp nhất trong 12 năm. Thị trường trước đó kỳ vọng 90,7, sau mức 94,2 của tháng 12. Đánh giá về điều kiện hiện tại cũng thấp hơn dự báo, trong khi kỳ vọng tương lai giảm gần gấp đôi so với mức thị trường chờ đợi.

Ngược lại, dữ liệu nhà ở Mỹ gây bất ngờ tích cực. Giá nhà tăng 0,6% m/m so với mức dự báo 0,3% và 0,4% của kỳ trước. Chỉ số Case-Shiller 20 thành phố lớn nhất Mỹ tăng 1,4% y/y, vượt mức dự báo 1,2% và mức 1,3% trước đó. Ngoài ra, báo cáo ADP hàng tuần cho thấy việc làm tăng 7,5 nghìn, so với 8 nghìn của kỳ trước.

Thị trường kim loại quý vẫn duy trì tâm lý tích cực. Vàng giữ vững quanh mốc 5.090 USD/ounce và nhanh chóng ổn định trở lại sau nhịp điều chỉnh hôm qua. Bạc lùi về quanh 107 USD/ounce, trong khi các nhà phân tích của Citi công bố báo cáo cho rằng giá bạc có thể tăng lên 150 USD/ounce.

Giá dầu đang tiến lên gần mốc 65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 1. Thị trường tiếp tục theo dõi sát tình hình Trung Đông, và sau phiên Mỹ, sự chú ý sẽ dồn vào dữ liệu tồn kho API. Khí tự nhiên đang nỗ lực tăng trở lại sau kỳ rollover; dự báo của NOAA vẫn cho thấy nhiệt độ dưới mức trung bình dọc bờ Đông nước Mỹ vào đầu tháng 2.

Tâm lý trên thị trường tiền mã hóa vẫn khá yếu. Bitcoin đang giao dịch quanh 87.500 USD và gặp khó khăn trong việc lấy lại mốc 90.000 USD.