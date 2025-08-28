Tin đầu ngày (28.08.2025): Phố Wall neo đậu tại mức đỉnh lịch sử sau báo cáo thu nhập của Nvidia

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/08, chỉ số S&P 500 tiến 0.24%, ghi nhận mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại mới. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.21% lên và chỉ số Dow Jones tăng 0.32%.

Tại châu Âu, chỉ số niềm tin tiêu dùng GfK của Đức giảm xuống -23,6, thấp hơn dự báo, do lo ngại ngày càng tăng về tình hình thị trường lao động. Ở Thụy Sĩ, chỉ số kỳ vọng ZEW ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2022, xuống -53,8, phản ánh sự suy yếu đáng kể trong tâm lý kinh tế.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm: DE40 mất 0,4%, ITA40 giảm 1,03%, EU50 giảm 0,22%, và UK100 giảm 0,48%. Tại Pháp, bất ổn chính trị liên quan đến khả năng bỏ phiếu bất tín nhiệm và trì hoãn ngân sách đang đè nặng lên thị trường.

Chứng khoán Trung Quốc cũng điều chỉnh: HK.cash giảm 2%, rời xa mức đỉnh 10 năm, do lo ngại về đầu cơ quá mức và các biện pháp siết chặt quản lý. Sinolink Securities nâng tỷ lệ ký quỹ lên 100% cho hợp đồng mới nhằm hạn chế rủi ro bong bóng.

Dấu hiệu FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) xuất hiện, với số lượng tài khoản môi giới mới tăng 71% so với cùng kỳ trong tháng 7, khối lượng giao dịch trên sàn đại lục đạt 3,1 nghìn tỷ nhân dân tệ. Một số quỹ ETF đã áp hạn mức đăng ký hàng ngày, thậm chí chỉ 100 nhân dân tệ. Chính quyền Bắc Kinh tiếp tục thực hiện biện pháp hạ nhiệt như hạn chế bán khống và nâng yêu cầu ký quỹ, tương tự giai đoạn 2023–2024.

Thị trường Ba Lan giảm mạnh, xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm.

Trong khi đó, Royal Bank of Canada công bố kết quả vượt xa kỳ vọng, nhờ giảm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và kết quả tốt từ mảng quản lý tài sản và thị trường vốn. Doanh thu thị trường vốn tăng 13%, quản lý tài sản tăng 15%, còn mảng thị trường toàn cầu tăng 37% trong Q3, được thúc đẩy bởi biến động thị trường.

Thị trường dầu: tồn kho dầu thô giảm 2,4 triệu thùng (dự báo -2,0 triệu), xăng giảm 1,2 triệu thùng (dự báo -2,5 triệu), còn sản phẩm chưng cất giảm 1,786 triệu thùng (trái ngược dự báo tăng 1,1 triệu). Dù công suất lọc dầu giảm 2 điểm % so với tuần trước, tồn kho vẫn tiếp tục giảm, đẩy giá dầu phục hồi về gần 64 USD/thùng.

Tiền điện tử: Bitcoin tăng lên khoảng 112.277 USD, Ethereum lên khoảng 4.627 USD, phản ánh tâm lý tích cực.

Khí tự nhiên: hợp đồng tương lai tăng 2% sau báo cáo dự báo thời tiết mới nhất.

