Zions Bancorp phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong nhóm cổ phiếu ngân hàng Mỹ hôm qua 📈

Hôm qua, khoản lỗ cho vay 50 triệu USD đã khiến cổ phiếu Zions Bancorp giảm 13%, gây áp lực lên toàn bộ ngành ngân hàng Mỹ. Nhà đầu tư lo ngại rằng nhiều vụ phá sản ở Mỹ như Tricolor và First Brands sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính của các ngân hàng có rủi ro liên quan. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Baird cho rằng khoản lỗ của Zions không mang tính hệ thống mà chỉ là sự cố đơn lẻ. Các nhà phân tích của Raymond James cũng đồng ý rằng rủi ro đối với ngân hàng này có vẻ được kiểm soát. Tuy nhiên, mức độ khoản vay có rủi ro đang tăng. Zions sẽ công bố kết quả Q3 vào thứ Hai. Cổ phiếu hôm nay tăng gần 5% trong giao dịch pre-market. Baird nâng xếp hạng Zions từ Outperform lên Outperform với giá mục tiêu 65 USD, cao hơn gần 40% so với giá hiện tại.
Nguồn: xStation5
