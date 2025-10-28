Tin đầu ngày (28.10.2025): Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thềm đàm phán Mỹ-Trung, Vàng rớt mốc $4.000

Phố Wall đang tiến gần đến cuối phiên trong sắc xanh, được thúc đẩy bởi tâm lý ưa rủi ro gia tăng và hy vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Mức tăng mạnh nhất đến từ Nasdaq (+1,7%), được hỗ trợ bởi sự hưng phấn trong nhóm cổ phiếu công nghệ, tiếp theo là S&P 500 (+1%), DJIA (+0,5%) và Russell 2000 (+0,25%).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Cuộc gọi diễn ra sau các cuộc đàm phán thương mại cuối tuần ở Malaysia, tập trung vào căng thẳng liên quan đến đất hiếm và phí cảng của Mỹ đối với tàu Trung Quốc.

Cổ phiếu Qualcomm (QCOM.US) tăng tới 20% (hiện +12%) sau khi công ty công bố hai dòng vi xử lý AI200 và AI250 dành cho đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI training). Khách hàng có thể sử dụng chip riêng lẻ hoặc toàn bộ hệ thống máy chủ, đưa Qualcomm vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với các “ông lớn” trung tâm dữ liệu như Nvidia và AMD.

Sự lạc quan cũng lan tỏa sang thị trường châu Âu. Chỉ số EU50 tăng 0,74% hôm nay, chủ yếu nhờ đà tăng trên sàn Madrid (SPA35: +1%) và Milan (ITA40: +1,2%).

DAX của Đức (DE40: +0,4%), CAC40 của Pháp (+0,3%) và FTSE 100 của Anh (UK100: +0,2%) cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Trên thị trường ngoại hối (FX), chỉ số USD hầu như đi ngang, nhưng các đồng tiền thị trường mới nổi ghi nhận mức tăng đáng kể: USDBRL: -0,4%, USDCNH: -0,15%, USDPLN: -0,3%. Trong nhóm G10, đồng đô la Úc (AUD) là đồng mạnh nhất hôm nay (AUDUSD: +0,3%, EURAUD: -0,25%), được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực về kinh tế Trung Quốc. EURUSD tăng nhẹ, giao dịch quanh 1,165.

AUD cũng được củng cố sau phát biểu có xu hướng “diều hâu” của Thống đốc RBA Michele Bullock, khi bà cho biết tỷ lệ thất nghiệp tăng gần đây của Úc không vượt quá dự báo.

Tâm lý ưa rủi ro gia tăng tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý: Vàng giảm thêm 1,8% xuống còn 4.009 USD/ounce, có lúc rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD trong phiên. Bạc giảm 3% còn 46,96 USD/ounce.

Dầu Brent và WTI lần lượt giảm 0,5% và 1,2%, chịu áp lực từ cuộc họp OPEC+ sắp tới, nơi khối này dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày. Đà giảm của dầu cũng có thể xuất phát từ kỳ vọng tích cực quanh thỏa thuận thương mại giữa Mỹ - Trung - Ấn Độ.