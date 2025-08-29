Tin đầu ngày (29.08.2025): Chỉ số US500 vượt mốc 6.500 sau dữ liệu GDP mạnh mẽ của Hoa Kỳ 📌

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/08, chỉ số S&P 500 tiến 0.32%, sau khi chạm mức cao mọi thời đại mới trong phiên trên 6,500 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.53%, còn chỉ số Dow Jones nhích 0.16%, cũng ghi nhận mức cao kỷ lục. Dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ như Google, Microsoft và Broadcom

GDP quý II của Mỹ được điều chỉnh tăng lên mức 3,3% theo năm. Tiêu dùng cá nhân tăng tốc ở mức vừa phải, trong khi PCE lõi đạt 2,5%, đúng như dự báo. Dữ liệu này vượt kỳ vọng, giúp đồng USD và chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau công bố.

Thống đốc Fed Lisa Cook đã đệ đơn kiện nhằm phản đối nỗ lực của Donald Trump muốn sa thải bà, với cáo buộc khai báo sai trong hồ sơ thế chấp. Ứng viên do Trump đề cử – nhà kinh tế Stephen Miran – đang trên đà được phê chuẩn trước cuộc họp Fed tháng 9, với phiên điều trần tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Nvidia đang đàm phán với chính quyền Trump về việc nối lại doanh số dòng chip AI Blackwell tại Trung Quốc. CEO Jensen Huang nhấn mạnh công ty sẵn sàng chia sẻ một phần doanh thu với chính phủ Mỹ.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đạt 229 nghìn, thấp hơn dự báo 230 nghìn và giảm so với mức 235 nghìn của tuần trước.

Biên bản cuộc họp ECB tháng 7 cho thấy lãi suất ở khu vực đồng euro hiện được coi là ở mức trung lập. Dù bất định vẫn cao, một số thành viên ghi nhận rủi ro lạm phát đã giảm phần nào. Tuy nhiên, cách tiếp cận “chờ đợi và quan sát” được cho là tối ưu để quản lý rủi ro và theo dõi tác động của các biện pháp thuế quan.

Bạc đã kiểm định vùng 39 USD/ounce trong ngày – mức cao nhất kể từ 25/7 – với mức tăng trong phiên hơn 1%, trở thành một trong những hàng hóa mạnh nhất phiên. Đà tăng này được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực của nhóm kim loại quý, khi vàng vượt ngưỡng 3.400 USD, phá đỉnh ngày 6/8 và đạt mức cao nhất kể từ 23/7.

Khí tự nhiên (NATGAS) tăng 3,6%, nhờ số liệu tồn kho yếu hơn kỳ vọng, đưa mức dự trữ theo mùa xuống thấp hơn phạm vi trung bình 5 năm và thúc đẩy phản ứng từ phía cầu.