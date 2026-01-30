Tin đầu ngày (30.01.2026): Sự hoảng loạn trên thị trường kim loại quý 📈Cổ phiếu Microsoft giảm 12%

-
Tâm lý thị trường tại châu Âu hôm nay diễn biến trái chiều. Chỉ số DAX của Đức giảm hơn 2% do làn sóng bán tháo mạnh cổ phiếu SAP, sau khi công ty này gây thất vọng về backlog và làm dấy lên lo ngại về nhu cầu đối với các giải pháp phần mềm. FTSE của Anh tăng nhẹ gần 0,2%, trong khi CAC40 của Pháp đóng cửa đi ngang.
Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng tốc sau khi Microsoft giảm hơn 10%, kéo toàn bộ nhóm cổ phiếu phần mềm đi xuống. Cổ phiếu Microsoft hiện đã giảm gần 12% do lo ngại chi tiêu đầu tư liên quan đến AI (CAPEX) đang trở nên quá mức. Ngay cả khi Meta Platforms tăng hơn 10%, điều này vẫn không đủ để cải thiện tâm lý chung của nhóm Big Tech, và nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của Apple sau khi thị trường Mỹ đóng cửa.
Chỉ số US100 có thời điểm giảm gần 2,2%, nhưng hiện chỉ còn giảm khoảng 1,6%, cho thấy nỗ lực ổn định tạm thời sau đợt bán tháo mạnh. DJIA (US30) là chỉ số giữ vững tốt nhất, trong khi US500, ít phụ thuộc vào công nghệ hơn, giảm khoảng 0,8%. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, Meta, IBM, Lockheed Martin và Caterpillar dẫn đầu đà tăng hôm nay - cả bốn đều công bố kết quả kinh doanh quý tích cực vượt kỳ vọng.
Làn sóng bán tháo cổ phiếu cũng lan sang các tài sản khác từng tăng mạnh gần đây, bao gồm kim loại quý. Vàng điều chỉnh từ mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/oz và hiện giao dịch quanh 5.350 USD/oz, trong khi bạc phục hồi từ 106 USD/oz lên gần 115 USD/oz.
Giá dầu tăng gần 3% và tiến sát mốc 70 USD/thùng trong bối cảnh rủi ro về một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng của Mỹ vào Iran gia tăng. Mỹ đã tập trung lực lượng hải quân đáng kể quanh Iran, và ông Trump cảnh báo rằng nếu Tehran không ký thỏa thuận hạt nhân, Mỹ sẽ buộc phải hành động.
Theo dữ liệu từ EIA, lượng tồn kho khí tự nhiên của Mỹ trong tuần giảm 242 bcf, so với mức dự báo -238 bcf và mức trước đó -120 bcf. Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Henry Hub ban đầu giảm sau báo cáo do số liệu sát kỳ vọng, nhưng đến buổi tối giá đã phục hồi lên quanh 3,85 USD/MMBtu.
Trên thị trường ngoại hối, cặp EUR/USD đã “bảo vệ” thành công vùng 1,19 và đang dần hồi phục lên trên 1,195. Tiền mã hóa tiếp tục giảm cùng với đà suy yếu của Bitcoin - hiện giảm hơn 5% xuống dưới 84.000 USD, trong khi Ethereum giảm khoảng 6%, còn khoảng 2.850 USD.
Nguồn: xStation5
