Tin đầu ngày: Bất ổn bao trùm trong mùa báo cáo lợi nhuận

Phiên giao dịch tại Mỹ bị chi phối bởi lo ngại về tính bền vững của lợi nhuận trong các công ty AI. Tâm lý thị trường cũng suy yếu thêm do bế tắc trong đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Hợp đồng tương lai các chỉ số Phố Wall đang giảm. NASDAQ 100 và Russell 2000 giảm mạnh nhất, trên 1%. S&P 500 và Dow Jones giữ được trạng thái tốt hơn.

United Arab Emirates chính thức công bố rút khỏi OPEC và OPEC+.

Conference Board công bố dữ liệu niềm tin tiêu dùng tăng bất ngờ lên 92,8, so với kỳ vọng 89,3.

CNN cho biết giá xăng trung bình đã tăng lên 4,18 USD/gallon — mức cao nhất trong 4 năm.

Thông tin về kết quả đáng thất vọng của OpenAI đã xuất hiện. Một trong những công ty dẫn đầu cuộc đua AI được cho là không đạt kỳ vọng về doanh thu và số lượng người dùng. Điều này kích hoạt làn sóng bi quan trên thị trường — các cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào thành công của công ty này giảm mạnh nhất. CoreWeave và Oracle giảm khoảng 5%.

Spotify công bố kết quả tích cực, nhưng thị trường thất vọng với dự báo lợi nhuận Q2 thấp hơn. Cổ phiếu giảm hai chữ số.

UPS giảm hơn 3% dù kết quả tốt, do nhà đầu tư không hài lòng với mục tiêu tài chính thận trọng.

Coca-Cola vượt kỳ vọng và nâng triển vọng, cổ phiếu tăng hơn 5%.

General Motors công bố kết quả mạnh, vượt xa kỳ vọng, nhưng tâm lý vẫn thận trọng sau khi công ty nâng mạnh dự báo chi phí liên quan đến thuế quan. Cổ phiếu kết phiên gần như không đổi.

Bed Bath & Beyond báo cáo kết quả — mức lỗ thấp hơn dự kiến. Cổ phiếu ban đầu tăng hơn 25% nhưng sau đó đảo chiều, đóng cửa giảm khoảng 7%.

Tâm lý tại các thị trường châu Âu trái chiều và ôn hòa hơn so với Mỹ, nhưng vẫn nghiêng về tiêu cực. Khu vực này đang đối mặt với nhiều vấn đề, chủ yếu liên quan đến giá nhiên liệu. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm khoảng 0,4%.

Tây Ban Nha ghi nhận doanh số bán lẻ tăng mạnh, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng. Doanh số bán lẻ tăng 4,1% so với cùng kỳ, trong khi thất nghiệp vượt 10,8%.

Airbus công bố kết quả Q1 với doanh thu và lợi nhuận giảm đáng kể, nhưng cổ phiếu vẫn giữ ổn định khi công ty giữ nguyên dự báo cả năm.

Trong ngắn hạn, tồn kho nhiên liệu máy bay tại châu Âu có thể cải thiện, theo CEO của Ryanair.

Bayer giảm hơn 4% sau diễn biến vụ kiện tại Mỹ liên quan đến thuốc trừ sâu và tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Trên thị trường FX, đồng franc Thụy Sĩ giảm nổi bật. CHF giảm khoảng 0,5% so với các đồng tiền chính, do chốt lời, kỳ vọng chính sách của SNB và bất ổn từ chiến tranh thương mại.

Trong nhóm hàng hóa nông nghiệp, lúa mì tăng mạnh nhất, chủ yếu do lo ngại về sản xuất thực phẩm liên quan đến vấn đề nguồn cung phân bón.

Giá dầu tăng khoảng 2,5%. Brent crude oil đạt 104 USD, trong khi WTI crude oil vượt 100 USD/thùng.

Kim loại chủ yếu giảm: nhôm và đồng giảm hơn 1%, trong khi Silver và Gold giảm khoảng 2%.