Tin đầu ngày: Các chỉ số chứng khoáng Mỹ tạm dừng tại gần vùng đỉnh

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, thị trường có xu hướng đứng chờ, dù tâm lý chung vẫn nghiêng về phía lạc quan. Định giá được hỗ trợ chủ yếu bởi kết quả từ khu vực tài chính, sự điều chỉnh tiếp diễn trong ngành công nghệ, và - quan trọng hơn - có vẻ như là một cơ hội thực sự cho việc giảm leo thang căng thẳng và kết thúc xung đột tại Vịnh Ba Tư. Các chỉ số chính của Mỹ đều tăng, nhưng mức tăng bị giới hạn dưới 1%. NASDAQ dẫn đầu, trong khi Dow Jones tụt lại phía sau. Sau khoảng hai tuần tăng liên tiếp, S&P 500 đã “sát nút” mức đỉnh lịch sử, chạm mức cao trong phiên tại 7.001 điểm.

Nvidia đang hỗ trợ các công ty liên quan đến điện toán lượng tử với mô hình mới, và cổ phiếu trong nhóm này tăng trung bình hơn 10%. Snap sa thải hơn 15% lực lượng lao động và tăng 6%. Tesla tăng hơn 6% sau khi CEO công bố chip “AI5” mới.

Dữ liệu kinh tế Mỹ:

Chỉ số Empire State của New York bất ngờ tăng mạnh lên 11 so với dự báo -0,5 (trước đó -0,2).

Tồn kho nhiên liệu và dầu thô thấp hơn nhiều so với kỳ vọng; dầu thô cho thấy nhu cầu yếu hơn.

Tâm lý tại châu Âu xấu hơn rõ rệt. Hầu hết các chỉ số đều giảm nhẹ. Tâm lý yếu nhất là tại CAC40 của Pháp, giảm khoảng 0,6%. Điểm sáng là WIG20, tăng khoảng 0,8%.

ASML vượt kỳ vọng thị trường và nâng dự báo doanh thu cuối năm; tuy nhiên cổ phiếu vẫn giảm 4%.

Sụt giảm mạnh trong nhóm “hàng xa xỉ”: Hermès và Kering gây thất vọng với kết quả kinh doanh và mất gần 10%. LVMH tốt hơn, kết phiên đi ngang.

Thị trường FX:

Đồng đô la Úc tăng giá, tăng khoảng 0,5% so với USD.

Franc Thụy Sĩ yếu hơn, giảm khoảng 0,2% so với hầu hết các cặp tiền chính.

Hàng hóa:

Năng lượng vẫn trong trạng thái chờ đợi, phụ thuộc vào các tuyên bố từ Iran và Mỹ. Dầu WTI kết phiên quanh mức 91 USD, trong khi Brent ở mức 95 USD.

Ở nhóm kim loại công nghiệp và kim loại quý, biến động hạn chế trong khoảng 1%. Bạch kim, nhôm và kẽm tăng giá. Palladium giảm.

Tâm lý khá tích cực trên thị trường crypto: Ethereum và Solana tăng nhẹ dưới 1%. Bitcoin giảm nhẹ, duy trì ngay dưới 74.000 USD.