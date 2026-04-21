Tin đầu ngày: Căng thẳng địa chính trị quay trở lại; thị trường chuyển sang trạng thái “risk-off”💡

Yếu tố chính chi phối biến động thị trường

Chủ đề nổi bật nhất trong ngày là việc lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sắp hết hạn, mà Tổng thống Donald Trump cho rằng rất khó được gia hạn. Ông Trump cảnh báo rõ ràng rằng sau thời hạn vào tối thứ Tư, “bom sẽ bắt đầu nổ,” và Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi đạt được thỏa thuận, qua đó làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Phó Tổng thống JD Vance đã đến Islamabad để tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai, dù ban đầu Iran chưa xác nhận chính thức việc tham gia. Tuy nhiên, theo Reuters/NYT vào cuối buổi sáng, phái đoàn Iran vẫn có kế hoạch tới nơi. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Hải quân Mỹ quyết định bắt giữ tàu hàng mang cờ Iran Touska tại Vịnh Oman sau khi con tàu này cố vượt qua lệnh phong tỏa.

Địa chính trị

Iran đã bác bỏ thông tin từ Axios hôm thứ Sáu cho rằng một phần kế hoạch hòa bình bao gồm việc chuyển uranium đã làm giàu cho Mỹ để đổi lấy 20 tỷ USD tài sản bị đóng băng, khẳng định rằng “việc chuyển giao uranium chưa bao giờ được đưa ra bàn đàm phán.” Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, chỉ có ba tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz trong ngày hôm nay, cho thấy tuyến vận tải chiến lược này gần như bị phong tỏa trở lại.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 4, khi triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông còn mờ nhạt, cùng với tác động từ các mức thuế năm 2025 của Trump, đang tạo ra sự bất ổn cho nền kinh tế Nhật Bản. BOJ có xu hướng duy trì lập trường “tạm dừng mang tính thắt chặt.”

Dữ liệu vĩ mô

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Đức đã quay trở lại vùng dương, vượt kỳ vọng và tăng 2,5% theo tháng—mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2022, so với dự báo 1,4%. Nguyên nhân chính đến từ giá năng lượng và các sản phẩm dầu mỏ. Lịch dữ liệu vĩ mô của Mỹ trong ngày khá trống do các quan chức Fed đã bước vào giai đoạn “im lặng” trước cuộc họp lãi suất vào ngày 29/04.

Trong tuần này, nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ và phiên điều trần quan trọng của Kevin Warsh—ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed—người nhấn mạnh rằng “Fed phải tuân thủ đúng nhiệm vụ và duy trì tính độc lập.”

Mùa báo cáo và các chỉ số

Mùa báo cáo lợi nhuận quý 1/2026 của các công ty S&P 500 khởi đầu rất tích cực, với 88% công ty đã công bố kết quả vượt dự báo EPS. Mức vượt kỳ vọng trung bình đạt 10,8%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 7,3%.

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh sau khi Eo biển Hormuz bị đóng trở lại. Chỉ số Stoxx 600 giảm gần 1,1%, trong đó Madrid (SPA35: -1,3%) và Đức (DAX: -1,25%) giảm mạnh nhất. Tại Phố Wall, mức giảm nhẹ hơn nhiều: hợp đồng tương lai Dow Jones giảm khoảng 0,4%, còn S&P 500 và Nasdaq 100 giảm hơn 0,3%, cho thấy thị trường chưa định giá kịch bản tiêu cực nhất.

Trong các ngành của Stoxx 600, chỉ có năng lượng và tiện ích phòng thủ tăng giá, trong khi nhóm hàng xa xỉ (Essilor Luxottica -3,3%, Louis Vuitton -1,7%) và công nghệ (SAP -3,6%) chịu áp lực lớn nhất.

Cổ phiếu

Cổ phiếu nổi bật nhất là TopBuild (BLD), tăng hơn 17% sau khi công bố được tập đoàn QXO mua lại với giá 17 tỷ USD, tương ứng mức premium hơn 23% so với giá đóng cửa thứ Sáu.

Marvell Technology (MRVL) tăng mạnh 7% nhờ thông tin đang đàm phán nâng cao với Google về việc thiết kế hai chip AI chuyên dụng, bao gồm TPU thế hệ mới.

American Airlines (AAL) giảm khoảng 3% sau khi bác bỏ tin đồn sáp nhập với United Airlines, trong khi ngành hàng không chịu áp lực từ giá nhiên liệu tăng mạnh.

Trong số các công ty S&P 500 đạt đỉnh 52 tuần có eBay, Ross Stores, AMD, Arista Networks và Texas Instruments.

Tiền tệ

Đồng đô la Úc (AUD) dẫn đầu thị trường ngoại hối, tăng 0,65% so với USD và 0,18% so với NZD, bất chấp căng thẳng địa chính trị. Ở chiều ngược lại, USD và yên Nhật (JPY) suy yếu mạnh nhất, với chỉ số USD (USDIDX) giảm 0,12% xuống 97,87. EURUSD giữ ổn định quanh 1,178 (+0,46%), trong khi GBPUSD tăng 0,39% lên 1,353.

Hàng hóa

Dầu thô dẫn đầu đà tăng, với WTI tăng hơn 4,98% lên 87,20 USD/thùng, còn Brent vượt mốc 90 USD/thùng (+3,8%).

Ngược lại, vàng không thể hiện vai trò trú ẩn truyền thống, giảm 0,93% xuống khoảng 4.807 USD/ounce. Morgan Stanley cho rằng nguyên nhân là do giá năng lượng tăng có thể đẩy lạm phát lên cao, làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ USD—vốn có mối tương quan nghịch với giá vàng. Bạc giảm mạnh hơn (-1,94%), trong khi khí tự nhiên (NATGAS) tăng 0,57% lên 2,831 USD.

Tiền điện tử

Bitcoin giao dịch quanh mức 75.000 USD đầu tuần, tăng 1,85%, sau khi vượt mốc 78.000 USD vào thứ Sáu—mức cao nhất kể từ tháng 2.

Strategy thông báo đã mua 2,5 tỷ USD Bitcoin trong tuần trước, tuy nhiên cổ phiếu các công ty liên quan đến tiền điện tử lại giảm, với Coinbase và Strategy đều giảm khoảng 1%, do thị trường điều chỉnh sau cuối tuần đầy tâm lý né rủi ro.