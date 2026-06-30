Tin đầu ngày: Chỉ số US100 kết thúc phiên với đợt tăng mạnh 🚀

Yếu tố chính ảnh hưởng đến biến động

Chủ đề chi phối thị trường trong ngày là cán cân quyền lực xoay quanh xung đột giữa Mỹ và Iran cùng tác động của nó lên các thị trường toàn cầu. Sau các cuộc tấn công quân sự tại Eo biển Hormuz vào cuối tuần, hai bên đã thông báo tạm ngừng các hoạt động thù địch vào tối Chủ nhật, qua đó thúc đẩy đà tăng trên Phố Wall. Tuy nhiên, biến động vẫn rất mạnh: nhà đầu tư liên tục chuyển đổi giữa trạng thái hưng phấn và lo ngại khi Tehran chưa chính thức xác nhận lệnh ngừng bắn và phủ nhận việc các cuộc đàm phán kỹ thuật đã được lên lịch. Thị trường dao động mạnh trước khi phe mua giành lại quyền kiểm soát vào cuối phiên.

Địa chính trị

Mỹ và Iran đã nhất trí tạm ngừng các hoạt động quân sự và cho phép tàu thương mại lưu thông tự do qua Eo biển Hormuz. Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Qatar để gặp Thủ tướng nước này vào thứ Ba nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Qatar đã tạm dừng các hoạt động hải quân sau khi một công dân nước này thiệt mạng do mảnh đạn trong các chiến dịch quân sự. Tòa án Tối cao Mỹ cũng đưa ra một phán quyết mang tính bước ngoặt: khẳng định tính độc lập của Fed, ngăn Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Lisa Cook vì lý do thủ tục, nhưng đồng thời phán quyết rằng Trump có quyền sa thải Rebecca Slaughter, Ủy viên FTC, qua đó đảo ngược một tiền lệ tồn tại từ năm 1935.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Tuần này là tuần giao dịch rút ngắn do Ngày Quốc khánh Mỹ (4/7), nhưng lịch kinh tế vẫn dày đặc. Báo cáo việc làm tháng 6 sẽ được công bố vào thứ Năm: Goldman Sachs dự báo bảng lương phi nông nghiệp tăng 130.000 việc làm (đồng thuận thị trường: 115.000), trong khi Deutsche Bank chỉ kỳ vọng 75.000, với lý do các yếu tố mùa vụ. Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ phát biểu vào thứ Tư tại diễn đàn của ECB ở Sintra, sự kiện sẽ được thị trường theo dõi sát sao để tìm tín hiệu về lộ trình lãi suất. Tại Ba Lan, chương trình “Lower Fuel Prices” (CPN) sẽ kết thúc vào ngày 1/7, đồng thời thuế VAT 23% đối với nhiên liệu sẽ được khôi phục, khiến giá xăng RON95 tăng lên khoảng 6,50–6,80 PLN/lít và dự kiến làm CPI tăng thêm khoảng 0,3–0,4 điểm phần trăm.

Chỉ số

Phố Wall khép lại phiên giao dịch với mức tăng đáng kể: Dow Jones tăng hơn 302 điểm (+0,58%), lên 52.175 điểm; S&P 500 tăng 0,51% lên 7.392 điểm; còn Nasdaq tăng 0,79% lên 25.497 điểm, qua đó giữ vững vùng hỗ trợ quanh EMA50. Tại châu Á, giao dịch diễn ra trầm lắng hơn: Nikkei của Nhật Bản tăng 0,15%, còn CHN.cash của Trung Quốc tăng 0,93%. Các chỉ số châu Âu đóng cửa trái chiều: Stoxx 600 gần như đi ngang, trong khi DAX (DE40) và FTSE (UK100) đều giảm khoảng 0,2%, dù nhóm công nghệ phục hồi hơn 1% sau đợt bán tháo tuần trước. Tại Ba Lan, W20 giảm 0,34%, đi ngược lại tâm lý tích cực trên thị trường Mỹ.

Cổ phiếu

Ngôi sao của phiên là Alphabet, tăng hơn 4% trong ngày đầu tiên được đưa vào Dow Jones Industrial Average. Comcast tăng 6–7% sau khi công bố kế hoạch tách mảng truyền thông (NBCUniversal và Sky) thành hai công ty niêm yết độc lập. Nhóm cổ phiếu bán dẫn trải qua một phiên biến động mạnh: quỹ SMH ETF cuối cùng tăng 2,5% sau khi từng giảm 3,1% trong phiên, Nvidia phục hồi lên +0,6%, còn Micron vẫn giảm khoảng 2%. Trong khi đó, TopBuild lao dốc 12% — mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020 — sau thương vụ được QXO thâu tóm với giá 17 tỷ USD.

Tiền tệ

Đồng USD tiếp tục chịu áp lực nhẹ: chỉ số USDIDX giảm 0,23%, tiến gần mốc 100,88. Đồng euro và bảng Anh lần lượt tăng 0,39% (EURUSD ở 1,1424) và 0,43% (GBPUSD ở 1,3253) so với USD. EURPLN tăng nhẹ 0,12% lên 4,29, trong khi USDPLN giảm 0,24% xuống 3,75, tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu nguyên liệu và chi phí nhiên liệu tại Ba Lan. Đồng yên Nhật (USDJPY) giữ ổn định ở 161,94.

Hàng hóa

Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng quanh Eo biển Hormuz: WTI tăng 1,7% lên 70,38 USD/thùng, còn Brent tăng 1,24% lên 72,88 USD/thùng. Vàng và bạc chịu áp lực đáng kể: vàng giảm 1,20% xuống 4.022 USD/ounce, trong khi bạc giảm 1,36% xuống 58,08 USD/ounce - diễn biến điển hình khi khẩu vị rủi ro được cải thiện. Khí tự nhiên (NATGAS) ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong số các tài sản được theo dõi, giảm 3,58% xuống 3,18 USD, phản ánh kỳ vọng nguồn cung LNG sẽ được khôi phục nhanh hơn.

Tiền điện tử

Bitcoin tăng 1,74%, giao dịch trong vùng 60.280–60.478 USD. Đà tăng của thị trường tiền điện tử là một phần của tâm lý risk-on trên thị trường sau thông tin Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn. Bên cạnh đó còn có thông tin đáng chú ý trong ngành: Grok 4.5 của xAI (Elon Musk) đã bắt đầu được thử nghiệm nội bộ tại Tesla và SpaceX, dựa trên kiến trúc V9 mới với khoảng 1,5 nghìn tỷ tham số, điều này có thể tác động đến định giá các công ty trong hệ sinh thái của Musk về dài hạn. Tesla cũng ghi nhận mức tăng mạnh, một phần được lý giải là phản ứng trước tham vọng tích hợp AI của tập đoàn.