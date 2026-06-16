Tin đầu ngày: Chứng khoán bùng nổ sau bước đột phá trong quan hệ Mỹ - Iran

🌍 Địa chính trị và An ninh khu vực
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Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ, chấm dứt cuộc xung đột quân sự kéo dài từ tháng Hai.
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Theo thỏa thuận, một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày đã được thiết lập và dự kiến có hiệu lực ngay lập tức.
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Lễ ký chính thức bản ghi nhớ sẽ diễn ra vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ, trong khi nội dung văn bản dự kiến sẽ được công bố ngay sau buổi lễ.
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Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là người đầu tiên đưa tin về thỏa thuận, sau đó được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận.
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Theo tuyên bố từ phía Iran, các hoạt động quân sự sẽ chấm dứt trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.
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Các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt kinh tế và các vấn đề an ninh khu vực sẽ được tiến hành trong những tuần tới.
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Một hiệp ước hòa bình toàn diện vẫn chưa được ký kết; văn bản hiện tại chỉ đóng vai trò là thỏa thuận khung và lệnh ngừng bắn, trong khi việc giải quyết cuối cùng đối với chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt trong tương lai vẫn chưa được thống nhất.
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Trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố lực lượng vũ trang Pháp sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, với điều kiện được Mỹ phê duyệt và phối hợp, cho thấy châu Âu sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc ổn định khu vực.
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Israel vẫn là yếu tố rủi ro chính và có thể trở thành điểm nóng mới, khi một số chính trị gia Israel bày tỏ quan điểm chỉ trích thỏa thuận và công khai nhấn mạnh rằng khuôn khổ được thiết lập giữa Mỹ và Iran không có tính ràng buộc đối với Israel, do không đề cập đến chương trình hạt nhân cũng như hoạt động của các lực lượng do Iran hậu thuẫn trong khu vực.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trọng tâm của chính quyền Mỹ đang bắt đầu chuyển từ xung đột với Iran sang các vấn đề liên quan đến cuộc chiến Nga – Ukraine, cho thấy khả năng Mỹ sẽ gia tăng vai trò trong tiến trình đàm phán sau các cuộc trao đổi mang tính xây dựng với Volodymyr Zelenskyy và Vladimir Putin.
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Đối với Iran, Donald Trump cam kết "giám sát chặt chẽ" việc thực thi thỏa thuận, với sự theo dõi sát sao từ Mỹ và các đối tác trong khu vực.
🚢 Hạ tầng và Logistics (Eo biển Hormuz)
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Thỏa thuận bao gồm điều khoản từng bước mở lại Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.
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Iran sẽ bắt đầu rà phá thủy lôi đã được triển khai tại khu vực này trong những tuần gần đây.
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Trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tàu thương mại sẽ được phép lưu thông mà không phải trả thêm các khoản phí do Iran áp đặt.
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Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ xác nhận rằng phiên bản cuối cùng của thỏa thuận sẽ bao gồm cam kết bảo đảm quyền tự do và miễn phí lưu thông của tàu thuyền qua Eo biển Hormuz.
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Việc mở lại tuyến hàng hải này hiện được xem là thành phần quan trọng nhất của thỏa thuận dưới góc độ thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu, mặc dù các quy định vận hành dài hạn sau giai đoạn 60 ngày vẫn chưa được xác định.
📊Kinh tế vĩ mô
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Các thông tin mới về việc hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông được thị trường diễn giải là tín hiệu cho thấy rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng giảm bớt, áp lực lạm phát suy yếu và khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cũng thấp hơn.
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Sản lượng công nghiệp của Mỹ thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng, xác nhận rằng lĩnh vực công nghiệp vẫn đang chịu sức ép từ lãi suất cao và sự bất ổn kinh tế, mặc dù cấu trúc tổng thể của báo cáo mang tính trái chiều.
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Các nhà phân tích nhận định đợt tăng hiện tại của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý, khi định giá nhanh chóng phản ánh kịch bản "ít rủi ro hơn, tăng trưởng cao hơn", dựa trên kỳ vọng địa chính trị thay đổi và triển vọng kinh tế toàn cầu cải thiện hơn là các dữ liệu kinh tế cứng.
📈 Thị trường chứng khoán
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Phố Wall mở đầu tuần trong trạng thái hưng phấn rõ rệt, khi các chỉ số chứng khoán lớn tăng mạnh nhờ rủi ro địa chính trị suy giảm, đưa thị trường trở lại trạng thái "risk-on" (giảm nắm giữ tài sản phòng thủ và luân chuyển dòng tiền trở lại các cổ phiếu tăng trưởng).
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Nhóm công nghệ trở thành tâm điểm, với mức tăng nổi bật ở các lĩnh vực AI, bộ nhớ (DRAM và HBM), chất bán dẫn và hạ tầng trung tâm dữ liệu, vốn trước đó chịu áp lực điều chỉnh.
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Nhóm cổ phiếu bán dẫn vượt trội so với thị trường chung, và đà tăng lan sang các doanh nghiệp như AMD, Micron, Intel, Arm, Western Digital và Seagate.
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Nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ đang định giá mạnh khả năng làn sóng AI tiếp tục bùng nổ, nhu cầu bộ nhớ cho trung tâm dữ liệu gia tăng và tình trạng thiếu hụt chip nhớ mang tính cấu trúc.
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Tâm lý tích cực cũng lan sang các sàn chứng khoán châu Âu, nơi DAX của Đức và IBEX 35 của Tây Ban Nha đều tăng hơn 1%.
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Ngoại lệ đáng chú ý tại châu Âu là FTSE 100 của Anh, giảm 0,4% và không thể kết phiên trong sắc xanh.
🛢️ Hàng hóa và Tài sản cứng
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Giá dầu giảm mạnh sau khi thỏa thuận hòa bình được công bố; ngay khi thông tin về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran xuất hiện, giá dầu đã giảm khoảng 5% do rủi ro gián đoạn nguồn cung giảm xuống.
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Tâm lý tích cực cũng quay trở lại với thị trường kim loại quý, khi giá tăng mạnh.
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Giá vàng tăng gần 3% và đang kiểm định mốc 4.350 USD/ounce.
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Giá bạc tăng hơn 3%, vượt ngưỡng 70 USD/ounce.
🪙 Tiền điện tử
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Thị trường tài sản số cũng ghi nhận mức tăng mạnh và dứt khoát.
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Ethereum tăng hơn 6,5%, vượt mốc 1.800 USD.
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Bitcoin tăng hơn 2% và đang kiểm định vùng 67.000 USD.
⚪Bạc tăng 4,5% nhờ giá dầu hạ nhiệt
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