Tin đầu ngày: Chứng khoán bùng nổ sau bước đột phá trong quan hệ Mỹ - Iran

🌍 Địa chính trị và An ninh khu vực

Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ, chấm dứt cuộc xung đột quân sự kéo dài từ tháng Hai.

Theo thỏa thuận, một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày đã được thiết lập và dự kiến có hiệu lực ngay lập tức.

Lễ ký chính thức bản ghi nhớ sẽ diễn ra vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ, trong khi nội dung văn bản dự kiến sẽ được công bố ngay sau buổi lễ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là người đầu tiên đưa tin về thỏa thuận, sau đó được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận.

Theo tuyên bố từ phía Iran, các hoạt động quân sự sẽ chấm dứt trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt kinh tế và các vấn đề an ninh khu vực sẽ được tiến hành trong những tuần tới.

Một hiệp ước hòa bình toàn diện vẫn chưa được ký kết; văn bản hiện tại chỉ đóng vai trò là thỏa thuận khung và lệnh ngừng bắn, trong khi việc giải quyết cuối cùng đối với chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt trong tương lai vẫn chưa được thống nhất.

Trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố lực lượng vũ trang Pháp sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, với điều kiện được Mỹ phê duyệt và phối hợp, cho thấy châu Âu sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc ổn định khu vực.

Israel vẫn là yếu tố rủi ro chính và có thể trở thành điểm nóng mới, khi một số chính trị gia Israel bày tỏ quan điểm chỉ trích thỏa thuận và công khai nhấn mạnh rằng khuôn khổ được thiết lập giữa Mỹ và Iran không có tính ràng buộc đối với Israel, do không đề cập đến chương trình hạt nhân cũng như hoạt động của các lực lượng do Iran hậu thuẫn trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trọng tâm của chính quyền Mỹ đang bắt đầu chuyển từ xung đột với Iran sang các vấn đề liên quan đến cuộc chiến Nga – Ukraine, cho thấy khả năng Mỹ sẽ gia tăng vai trò trong tiến trình đàm phán sau các cuộc trao đổi mang tính xây dựng với Volodymyr Zelenskyy và Vladimir Putin.