Tin đầu ngày: Cổ phiếu bán dẫn gây áp lực lên Phố Wall

Hoa Kỳ

Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên Phố Wall mở cửa với áp lực bán rất mạnh, có thời điểm NASDAQ 100 giảm gần 3%. Tuy nhiên, lực bán đã dịu bớt theo thời gian và mức giảm thu hẹp xuống còn khoảng 1% ở các chỉ số chính. US500 giảm khoảng 0,6%, còn US100 giảm 1%. US30 và US2000 diễn biến tích cực hơn, tăng khoảng 0,2%.

Sự phân hóa rõ rệt giữa các chỉ số cho thấy mối lo ngại của thị trường đang tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhất định. Tâm điểm là các công ty hyperscale và SaaS, và điều này tạo áp lực đáng kể lên toàn thị trường khi nhóm doanh nghiệp này chiếm hơn một nửa tỷ trọng của các chỉ số chính.

JPMorgan cũng cho biết các nhà đầu tư cá nhân đang tiến hành giảm đòn bẩy (deleveraging), trong đó hoạt động bán ra diễn ra đặc biệt mạnh ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

Thị trường hiện gần như cho rằng xung đột tại Iran đã kết thúc, điều này đã phản ánh vào giá tài sản. Hai bên hiện có thời hạn đến ngày 21/08 để hoàn tất thỏa thuận cuối cùng.

Micron (MU.US): Nhà sản xuất bộ nhớ công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng; cổ phiếu tăng 20% khi mở cửa nhưng sau đó thu hẹp mức tăng xuống còn khoảng 10% khi phiên giao dịch diễn ra. Công ty đạt 41,46 tỷ USD doanh thu và EPS 25,11 USD, tăng hơn 100% so với quý trước và vượt kỳ vọng trung bình của thị trường hơn 10%. Kết quả tích cực này cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp khác trong ngành. Tuy nhiên, một vấn đề tiềm ẩn là việc giá bộ nhớ tiếp tục tăng theo dạng "hyperbolic" cho thấy áp lực ngày càng lớn lên ngân sách đầu tư (CAPEX) của các công ty hyperscale, qua đó gây sức ép lên toàn thị trường.

Tâm lý hưng phấn đối với nhóm bán dẫn cũng đang hỗ trợ Qualcomm, sau khi công ty dự báo doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu sẽ đạt 15 tỷ USD, giúp cổ phiếu tăng 8%.

BlackBerry (BB.US): Công ty công bố triển vọng tích cực cho cả năm, với doanh thu được kỳ vọng hưởng lợi từ chi tiêu cơ sở hạ tầng. Cổ phiếu tăng 7%.

Wendy's (WEN.US): Tiếp tục phục hồi từ vùng định giá thấp nhờ làn sóng mua vào của nhà đầu tư cá nhân, trong bối cảnh kỳ vọng đây sẽ trở thành một "meme stock" mới. Cổ phiếu tăng khoảng 10%.