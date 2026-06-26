Tin đầu ngày: Cổ phiếu bán dẫn gây áp lực lên Phố Wall

Hoa Kỳ
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Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên Phố Wall mở cửa với áp lực bán rất mạnh, có thời điểm NASDAQ 100 giảm gần 3%. Tuy nhiên, lực bán đã dịu bớt theo thời gian và mức giảm thu hẹp xuống còn khoảng 1% ở các chỉ số chính. US500 giảm khoảng 0,6%, còn US100 giảm 1%. US30 và US2000 diễn biến tích cực hơn, tăng khoảng 0,2%.
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Sự phân hóa rõ rệt giữa các chỉ số cho thấy mối lo ngại của thị trường đang tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhất định. Tâm điểm là các công ty hyperscale và SaaS, và điều này tạo áp lực đáng kể lên toàn thị trường khi nhóm doanh nghiệp này chiếm hơn một nửa tỷ trọng của các chỉ số chính.
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JPMorgan cũng cho biết các nhà đầu tư cá nhân đang tiến hành giảm đòn bẩy (deleveraging), trong đó hoạt động bán ra diễn ra đặc biệt mạnh ở nhóm cổ phiếu công nghệ.
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Thị trường hiện gần như cho rằng xung đột tại Iran đã kết thúc, điều này đã phản ánh vào giá tài sản. Hai bên hiện có thời hạn đến ngày 21/08 để hoàn tất thỏa thuận cuối cùng.
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Micron (MU.US): Nhà sản xuất bộ nhớ công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng; cổ phiếu tăng 20% khi mở cửa nhưng sau đó thu hẹp mức tăng xuống còn khoảng 10% khi phiên giao dịch diễn ra. Công ty đạt 41,46 tỷ USD doanh thu và EPS 25,11 USD, tăng hơn 100% so với quý trước và vượt kỳ vọng trung bình của thị trường hơn 10%. Kết quả tích cực này cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp khác trong ngành. Tuy nhiên, một vấn đề tiềm ẩn là việc giá bộ nhớ tiếp tục tăng theo dạng "hyperbolic" cho thấy áp lực ngày càng lớn lên ngân sách đầu tư (CAPEX) của các công ty hyperscale, qua đó gây sức ép lên toàn thị trường.
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Tâm lý hưng phấn đối với nhóm bán dẫn cũng đang hỗ trợ Qualcomm, sau khi công ty dự báo doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu sẽ đạt 15 tỷ USD, giúp cổ phiếu tăng 8%.
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BlackBerry (BB.US): Công ty công bố triển vọng tích cực cho cả năm, với doanh thu được kỳ vọng hưởng lợi từ chi tiêu cơ sở hạ tầng. Cổ phiếu tăng 7%.
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Wendy's (WEN.US): Tiếp tục phục hồi từ vùng định giá thấp nhờ làn sóng mua vào của nhà đầu tư cá nhân, trong bối cảnh kỳ vọng đây sẽ trở thành một "meme stock" mới. Cổ phiếu tăng khoảng 10%.
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IBM (IBM.US): Công ty trình diễn nguyên mẫu chip đầu tiên sử dụng công nghệ dưới 1 nm.
Apple (AAPL.US): Công ty tăng giá sản phẩm do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chip nhớ, khi ngành điện tử tiêu dùng phải cạnh tranh nguồn cung với các trung tâm dữ liệu AI. Thị trường lo ngại về áp lực lên biên lợi nhuận và/hoặc doanh số bán hàng; cổ phiếu giảm khoảng 5%.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô – Hoa Kỳ
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Lạm phát PCE tăng lên 4,1%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Điều này nhiều khả năng không làm thay đổi đáng kể kỳ vọng hiện tại về lộ trình lãi suất của Mỹ.
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Đáng chú ý, lạm phát PCE lõi không chỉ thấp hơn đáng kể mà còn ổn định sớm hơn, cho thấy áp lực giá có thể chỉ mang tính tạm thời.
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GDP quý I của Mỹ tăng 2,1%, vượt xa mức dự báo 1,6%. Thu nhập và chi tiêu cá nhân đều tăng 0,7%.
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Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn duy trì trên 200.000, nhưng thấp hơn dự báo.
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Điểm đáng lo ngại là chi tiêu tiêu dùng và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền đều thấp hơn kỳ vọng đáng kể.
Châu Âu
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Các chỉ số chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng vừa phải, chủ yếu nhờ giá dầu giảm mạnh. Mức tăng dao động từ 0,5% đến 1,2%, trong đó Đức dẫn đầu với DE40 tăng hơn 1,2%.
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Tâm lý tích cực đối với ngành bán dẫn cũng lan sang châu Âu. ASML Holding và Infineon Technologies đều tăng khoảng 3%.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô – Châu Âu
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Tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha đạt 2,7% so với cùng kỳ, đúng với kỳ vọng của thị trường.
Ngoại hối (Forex)
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Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh (GBP) dẫn đầu đà tăng. Nguyên nhân là thị trường đang phản ánh kỳ vọng về quá trình chuyển giao quyền lực sau khi Keir Starmer từ chức, với Andy Burnham được xem là ứng viên sáng giá nhất. Đồng bảng tăng khoảng 0,2% so với USD và JPY.
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Đô la Úc (AUD) và đô la New Zealand (NZD) cũng tăng giá sau khi dữ liệu việc làm của Australia vượt kỳ vọng. Cả AUD và NZD đều tăng khoảng 0,2% so với USD.
Hàng hóa
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Trong nhóm nông sản, ca cao ghi nhận mức tăng mạnh. Giá tăng gần 5% do lo ngại về vụ mùa sắp tới tại Tây Phi.
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Nhóm năng lượng tăng nhẹ, với giá dầu tăng khoảng 2%. Mặc dù Iraq đe dọa rời OPEC để tăng sản lượng, sự sụt giảm mạnh của tồn kho dầu thô Mỹ đã bù đắp tác động này.
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Dầu Brent quay trở lại mốc 75 USD/thùng. Dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ hỗ trợ nhóm kim loại công nghiệp. Đồng tăng 2%. Trong nhóm kim loại quý, bạc tăng hơn 1%.
Tiền điện tử
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Thị trường tiền điện tử đang xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu suy yếu hoặc có khả năng bước vào giai đoạn phá vỡ xu hướng (breakdown).
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Bitcoin giảm xuống dưới 60.000 USD. Ethereum mất hơn 3%, giảm về khoảng 1.560 USD. Solana giảm xuống còn 66 USD.
IBM tạo ra bước đột phá: Người dẫn đầu của cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo?
Apple tăng giá sản phẩm: Chi phí chip nhớ tạo áp lực lên công ty và toàn thị trường
Kết quả kinh doanh của Micron: Sự hoàn hảo vẫn là chưa đủ?
Mở phiên Mỹ: Kết quả xuất sắc của Micron vẫn không đủ, Phố Wall tiếp tục chìm trong sắc đỏ
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