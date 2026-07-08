Tin đầu ngày: Cổ phiếu bán dẫn gây áp lực lên Phố Wall 📉 Giá dầu tăng 3%, US30 hạ nhiệt sau khi lập đỉnh

Sau khi thị trường châu Á đồng loạt giảm điểm, với Nikkei của Nhật Bản mất hơn 2% và KOSPI của Hàn Quốc giảm gần 5%, cùng với diễn biến tiêu cực tại châu Âu khi DAX và Euro Stoxx 50 giảm khoảng 1,3%, các chỉ số Phố Wall tiếp tục chịu áp lực từ làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn và hạ tầng AI. Một số cổ phiếu đã thu hẹp đà giảm ban đầu, trong đó Nvidia đảo chiều tăng hơn 1% sau khi từng giảm gần 2% vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ.

Mặc dù JPMorgan, Citi và Bank of America đều duy trì các mức giá mục tiêu trên 200 USD/cổ phiếu đối với SpaceX, cổ phiếu này vẫn giảm gần 5,5% trong ngày đầu tiên được đưa vào chỉ số Nasdaq danh giá. Giá cổ phiếu của doanh nghiệp vũ trụ do Elon Musk sáng lập hiện đã lùi về gần mức giá mở cửa trong phiên IPO ngày 12/06/2026.

Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên trong sắc đỏ. DAX của Đức và Euro Stoxx 50 đều giảm khoảng 1,3%, nối tiếp đợt bán tháo trước đó tại châu Á, nơi KOSPI của Hàn Quốc mất gần 5%.

Áp lực bán trên thị trường Mỹ một phần đến từ thông tin của Reuters cho biết startup Trung Quốc DeepSeek đang phát triển chip AI riêng, điều có thể giúp công ty này giảm phụ thuộc vào các bộ xử lý của Nvidia và Huawei trong dài hạn, đồng thời gia tăng cạnh tranh trên thị trường chip tăng tốc AI.

Một nguyên nhân khác là phản ứng tiêu cực của thị trường đối với báo cáo lợi nhuận của Samsung. Mặc dù công ty công bố lợi nhuận hoạt động tăng tới 19 lần, kết quả này vẫn không tạo được chất xúc tác mới cho đà tăng của nhóm cổ phiếu AI.

Samsung chỉ công bố kết quả sơ bộ và không đưa ra hướng dẫn chi tiết đối với mảng bán dẫn, khiến nhà đầu tư tiếp tục đặt câu hỏi về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI hiện nay.

Sau giai đoạn tăng mạnh của toàn ngành, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn chốt lời trong bối cảnh lo ngại định giá đã ở mức cao và mùa công bố kết quả kinh doanh sắp tới có thể khiến biến động gia tăng.

Tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi việc chuẩn bị cho đợt niêm yết của SK Hynix trên Nasdaq cũng như kỳ vọng về biên bản cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của Kevin Warsh, khiến một bộ phận nhà đầu tư giảm mức độ chấp nhận rủi ro.

Bất chấp nhịp điều chỉnh hiện tại, các nhà phân tích cho rằng đây không phải là dấu hiệu nhu cầu đối với hạ tầng AI sụp đổ, mà chủ yếu phản ánh quá trình điều chỉnh lại định giá và kỳ vọng đối với các doanh nghiệp đã hưởng lợi mạnh nhất từ làn sóng AI trong thời gian qua.

Trong khi đó, dữ liệu kinh tế của Đức gây bất ngờ theo hướng tích cực. Sản lượng công nghiệp sau điều chỉnh yếu tố mùa vụ tăng 0,11% so với cùng kỳ, trái ngược với kỳ vọng giảm 0,6% và mức -0,54% trước đó. Trên cơ sở tháng, sản lượng công nghiệp tăng 0,9%, vượt xa mức dự báo 0,1% và số liệu trước đó là 0,4%.

Bạc giảm gần 2%, trong khi vàng giảm 0,6% khi chỉ số USD Index (USDIDX) phục hồi sau khi giá dầu Brent tăng hơn 3% do căng thẳng mới giữa Mỹ và Qatar với Iran. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc một tàu chở LNG của Qatar và một siêu tàu chở dầu của Saudi Arabia bị hư hại ngoài khơi Oman, dù chưa ghi nhận thương vong hay rò rỉ hàng hóa.

Qatar cáo buộc Iran vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu, trong khi Tehran phủ nhận trách nhiệm, dù trước đó từng cảnh báo các tàu tránh sử dụng một số tuyến hàng hải nhất định. Hiện thị trường vẫn chưa định giá khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài, nhưng bất kỳ diễn biến leo thang nào tiếp theo tại eo biển Hormuz đều có thể nhanh chóng làm gia tăng phần bù rủi ro địa chính trị đối với giá dầu và khí đốt.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ US30 (D1)

Hợp đồng tương lai Dow Jones Industrial Average (US30) tiếp tục có diễn biến vượt trội so với Nasdaq thiên về công nghệ. Sau khi lập đỉnh lịch sử mới gần 53.500 điểm, chỉ số hiện chỉ giảm khoảng 0,5% trong phiên hôm nay.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ Tesla (TSLA.US) (khung D1)

Cổ phiếu Tesla giảm hơn 3% trong hôm nay và đang kiểm định đường trung bình động hàm mũ EMA 200 ngày (đường màu đỏ). Áp lực bán đã liên tục thử thách lực mua trong một thời gian. Nếu giá phá vỡ xuống dưới 400 USD, khả năng cổ phiếu giảm về vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo quanh 330 USD/cổ phiếu sẽ gia tăng.

Nguồn: xStation5