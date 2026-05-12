Tin đầu ngày: Cổ phiếu bán dẫn khiến thị trường tạm quên Iran

Mỹ
Phiên giao dịch thứ Hai kết thúc với mức tăng nhẹ trên phần lớn các chỉ số Mỹ, bất chấp bối cảnh địa chính trị đầy biến động. Hợp đồng tương lai các chỉ số Phố Wall tăng trung bình khoảng 0,2–0,3%. Russell 2000 dẫn đầu đà tăng với mức tăng hơn 0,8%.
Donald Trump sử dụng ngôn từ cứng rắn liên quan đến các cuộc đàm phán với Iran, cho rằng các điều kiện từ phía Iran là không thể chấp nhận được. Nhiều nhà phân tích cho rằng vị thế của ông đang trở nên bất lợi và chính sách đối với Iran đang thất bại. Theo Axios, chính quyền Mỹ có thể cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự.
Thị trường cổ phiếu hiện tập trung rõ rệt vào định giá ngành bán dẫn. Gần như toàn bộ lĩnh vực này đều ghi nhận mức tăng từ một đến hai chữ số nhờ kỳ vọng và tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Intel, Nvidia, Micron, SoFi, IonQ và AMD đều tăng giá.
Sự hưng phấn đối với ngành bán dẫn cũng lan sang các lĩnh vực liên quan đến mở rộng trung tâm dữ liệu (data center). Các công ty hoạt động trong mảng cung cấp điện, lưu trữ năng lượng, hạ tầng và dịch vụ cũng đồng loạt tăng mạnh. Một số cái tên nổi bật gồm Plug Power và Target Hospitality, cả hai đều tăng hai chữ số.
OpenAI đang thành lập một công ty con chuyên về triển khai AI. Công ty này sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức muốn ứng dụng giải pháp AI.
Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) công bố dữ liệu doanh số bán nhà hiện hữu tháng 4. Kết quả đạt 4,02 triệu căn, thấp nhẹ so với kỳ vọng 4,05 triệu căn. Tuy nhiên, dữ liệu tháng 3 đã được điều chỉnh tăng lên 4,01 triệu căn, cho thấy thị trường vẫn duy trì sức mạnh nhất định.
Châu Âu
Tâm lý thị trường tại châu Âu tiếp tục yếu hơn rõ rệt so với Mỹ và diễn biến các chỉ số khá trái chiều vào cuối phiên. WIG20 của Ba Lan và FTSE MIB của Ý hoạt động tốt nhất với mức tăng khoảng 0,7–1,4%. Trong khi đó, Eurostoxx50 giảm hơn 0,3%.
OpenAI đang cấp cho Ủy ban Châu Âu quyền truy cập vào các công cụ liên quan đến an ninh mạng của mình.
Ủy ban Châu Âu đang xem xét khởi động lại chương trình trợ cấp cho các sân bay nhỏ, qua đó hỗ trợ cổ phiếu các hãng hàng không châu Âu.
Lạm phát hàng năm của Na Uy gần sát kỳ vọng, đạt 3,4%.
Tiền tệ
Trên thị trường ngoại hối, bảng Anh là đồng tiền nổi bật nhất khi tăng khoảng 0,4–0,8% so với các đồng tiền chủ chốt khác.
Hàng hóa
Giá cacao tăng hơn 10%, chủ yếu do lo ngại về nguồn cung, bao gồm tình trạng thiếu phân bón.
Những phát biểu của Donald Trump về khả năng đàm phán với Iran sụp đổ đang hỗ trợ giá dầu tăng hơn 3%. Giá Brent đã quay trở lại trên mức 104 USD/thùng.
Lạm phát gia tăng tại Trung Quốc làm dấy lên kỳ vọng về hoạt động công nghiệp mạnh hơn; giá đồng và nhôm đều tăng hơn 2%.
Bạc đang thu hẹp khoảng cách với vàng khi tăng khoảng 6%.
Tiền điện tử
Tâm lý đối với thị trường tiền điện tử vẫn khá trái chiều nhưng nghiêng về hướng tích cực. Bitcoin tăng hơn 1% và vượt mốc 81.000 USD. Ethereum diễn biến kém hơn với mức tăng chưa đến 0,5%. Solana tích cực hơn khi tăng hơn 2%.
