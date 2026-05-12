Tin đầu ngày: Cổ phiếu bán dẫn khiến thị trường tạm quên Iran

Mỹ

Phiên giao dịch thứ Hai kết thúc với mức tăng nhẹ trên phần lớn các chỉ số Mỹ, bất chấp bối cảnh địa chính trị đầy biến động. Hợp đồng tương lai các chỉ số Phố Wall tăng trung bình khoảng 0,2–0,3%. Russell 2000 dẫn đầu đà tăng với mức tăng hơn 0,8%.

Donald Trump sử dụng ngôn từ cứng rắn liên quan đến các cuộc đàm phán với Iran, cho rằng các điều kiện từ phía Iran là không thể chấp nhận được. Nhiều nhà phân tích cho rằng vị thế của ông đang trở nên bất lợi và chính sách đối với Iran đang thất bại. Theo Axios, chính quyền Mỹ có thể cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự.

Thị trường cổ phiếu hiện tập trung rõ rệt vào định giá ngành bán dẫn. Gần như toàn bộ lĩnh vực này đều ghi nhận mức tăng từ một đến hai chữ số nhờ kỳ vọng và tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Intel, Nvidia, Micron, SoFi, IonQ và AMD đều tăng giá.

Sự hưng phấn đối với ngành bán dẫn cũng lan sang các lĩnh vực liên quan đến mở rộng trung tâm dữ liệu (data center). Các công ty hoạt động trong mảng cung cấp điện, lưu trữ năng lượng, hạ tầng và dịch vụ cũng đồng loạt tăng mạnh. Một số cái tên nổi bật gồm Plug Power và Target Hospitality, cả hai đều tăng hai chữ số.

OpenAI đang thành lập một công ty con chuyên về triển khai AI. Công ty này sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức muốn ứng dụng giải pháp AI.