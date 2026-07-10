Tin đầu ngày: Cổ phiếu Công nghệ dẫn dắt Phố Wall đi lên, thị trường phớt lờ căng thẳng Mỹ–Iran

📈 Thị trường chứng khoán
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Tâm lý lạc quan quay trở lại một phần trên Phố Wall sau những phiên bán tháo gần đây – các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đang giao dịch trong sắc xanh.
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Chỉ số Dow Jones tăng khoảng 0,3%, S&P 500 tăng 0,8%, trong khi Nasdaq 100 – chỉ số thiên về công nghệ – tiếp tục dẫn đầu với mức tăng khoảng 1,2%.
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Sự cải thiện về tâm lý chủ yếu đến từ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu bán dẫn, khi lĩnh vực này lấy lại một phần mức giảm trước đó, dù các chỉ số Mỹ vẫn tăng trong bối cảnh các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.
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Cổ phiếu các nhà sản xuất chất bán dẫn của Mỹ phục hồi sau đợt giảm trước đó, nối tiếp đà tăng mạnh của các doanh nghiệp cùng ngành tại Trung Quốc.
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Nhà đầu tư xem đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu đối với các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn duy trì mạnh mẽ, qua đó cải thiện tâm lý đối với toàn ngành và hỗ trợ cổ phiếu của Micron, Intel, AMD và Marvell.
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Trong lĩnh vực bán dẫn, giới đầu tư đặc biệt chú ý đến quyết định của Micron về việc nâng kế hoạch đầu tư tại Mỹ lên hơn 250 tỷ USD vào năm 2035.
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Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực sản xuất bộ nhớ bán dẫn trong nước, bao gồm công nghệ HBM phục vụ hạ tầng AI, thông qua việc xây dựng các nhà máy mới tại New York, Idaho và Virginia, đồng thời tạo ra hàng chục nghìn việc làm.
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Các khoản đầu tư của Micron là phản ứng trước nhu cầu bùng nổ đối với bộ nhớ dùng trong các trung tâm dữ liệu AI cũng như nỗ lực của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc của chuỗi cung ứng vào châu Á.
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Thông tin liên quan đến Meta Platforms cũng được thị trường đón nhận tích cực khi công ty dự định bắt đầu sản xuất chip AI của riêng mình ngay từ tháng 9 và tăng gấp đôi năng lực tính toán nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp chip bên ngoài.
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Ngành bán dẫn cũng được hỗ trợ bởi kế hoạch niêm yết tại Mỹ của SK Hynix, với mức định giá có thể vượt 26 tỷ USD, trở thành một trong những đợt IPO lớn nhất lịch sử.
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Các sàn chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận sắc xanh trong hôm nay, ngoại trừ thị trường Anh, nơi chỉ số FTSE 100 giảm nhẹ gần 0,2%.
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Phần lớn các chỉ số lớn tại châu Âu kết thúc phiên trong sắc xanh – DAX của Đức tăng khoảng 0,8%, còn IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 1,1%, nhờ tâm lý tích cực hơn trên thị trường toàn cầu.
🌍 Địa chính trị
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Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là nguồn rủi ro lớn đối với thị trường tài chính.
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Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công qua lại, khiến căng thẳng trong khu vực gia tăng và làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng của các cuộc đàm phán hòa bình vốn đã rất mong manh.
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Washington tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain, Qatar, Kuwait và Jordan, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu khu vực trên diện rộng.
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Điểm nóng lớn nhất vẫn là eo biển Hormuz – một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ và LNG quan trọng nhất thế giới – nơi nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng hải tiếp tục tạo áp lực lên thị trường năng lượng, làm dấy lên lo ngại về giá hàng hóa tăng cao và áp lực lạm phát quay trở lại.
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Các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Qatar, đã kêu gọi cả hai bên quay trở lại đối thoại ngoại giao, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ ổn định khu vực và an ninh năng lượng.
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Đồng thời, các nỗ lực hòa giải kín của các nước thứ ba cũng đang được triển khai nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, hạn chế leo thang và giảm tác động tiêu cực đối với thương mại quốc tế.
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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng Iran có quyền tự vệ nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự và sẽ đáp trả các bước đi tiếp theo của Washington, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ ngoại giao từ các quốc gia trong khu vực.
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Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã liên hệ với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận bất chấp những leo thang quân sự gần đây.
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Phát biểu của Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khoảng 170 mục tiêu của Iran (bao gồm hệ thống phòng không, kho tên lửa, kho máy bay không người lái và các đơn vị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo) nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Iran vào ba tàu chở dầu.
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Trump mô tả các hành động của Mỹ là đòn đáp trả, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động tiếp theo nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn, dù ông vẫn để ngỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán.
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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và Israel đang phải đối mặt với những thách thức mới, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì mức độ sẵn sàng cao của quân đội và không quân trước các mối đe dọa tiếp tục đến từ Iran và các nhóm được Tehran hậu thuẫn.
📊Kinh tế vĩ mô
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Dữ liệu kinh tế Mỹ mang lại tín hiệu tích cực khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 215.000 trong tuần kết thúc ngày 4/7.
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Kết quả này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sự ổn định bất chấp tốc độ tuyển dụng chậm lại trước đó, đồng thời phản ánh nền kinh tế vẫn đang ở giai đoạn tăng trưởng việc làm ở mức vừa phải mà chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu mạnh.
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Dữ liệu tích cực hơn kỳ vọng đã giúp xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư về sức khỏe nền kinh tế, tuy nhiên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn đang theo dõi sát tình hình, bởi một thị trường lao động ổn định sẽ hạn chế áp lực phải sớm cắt giảm lãi suất, đặc biệt khi các rủi ro lạm phát vẫn còn hiện hữu.
🛢️ Hàng hóa
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Sau giai đoạn tăng mạnh gần đây, giá dầu thô đã điều chỉnh trong hôm nay.
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Nhà đầu tư cho rằng mặc dù các cuộc tấn công qua lại diễn ra quyết liệt, các kênh ngoại giao vẫn còn mở, và đợt leo thang hiện tại có thể chỉ là một phần của chiến thuật gây sức ép trong đàm phán thay vì khởi đầu của một cuộc xung đột kéo dài.
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Kim loại quý có một phiên giao dịch tích cực – vàng tăng khoảng 1,5%, kiểm định vùng 4.150 USD/ounce.
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Bạc tăng gần 4%, tiến sát 61 USD/ounce, nhờ nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ gia tăng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.
🪙 Tiền điện tử
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Thị trường tài sản số cũng ghi nhận diễn biến tích cực.
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Bitcoin tăng hơn 1%, kiểm định mốc 68.000 USD.
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Ethereum tăng khoảng 0,5%, dao động quanh 1.750 USD.
Mở phiên Mỹ: Phố Wall phục hồi khi AI và cổ phiếu bán dẫn lấn át lo ngại về Iran
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