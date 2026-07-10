Tin đầu ngày: Cổ phiếu Công nghệ dẫn dắt Phố Wall đi lên, thị trường phớt lờ căng thẳng Mỹ–Iran

📈 Thị trường chứng khoán

Tâm lý lạc quan quay trở lại một phần trên Phố Wall sau những phiên bán tháo gần đây – các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đang giao dịch trong sắc xanh.

Chỉ số Dow Jones tăng khoảng 0,3%, S&P 500 tăng 0,8%, trong khi Nasdaq 100 – chỉ số thiên về công nghệ – tiếp tục dẫn đầu với mức tăng khoảng 1,2%.

Sự cải thiện về tâm lý chủ yếu đến từ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu bán dẫn, khi lĩnh vực này lấy lại một phần mức giảm trước đó, dù các chỉ số Mỹ vẫn tăng trong bối cảnh các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.

Cổ phiếu các nhà sản xuất chất bán dẫn của Mỹ phục hồi sau đợt giảm trước đó, nối tiếp đà tăng mạnh của các doanh nghiệp cùng ngành tại Trung Quốc.

Nhà đầu tư xem đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu đối với các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn duy trì mạnh mẽ, qua đó cải thiện tâm lý đối với toàn ngành và hỗ trợ cổ phiếu của Micron, Intel, AMD và Marvell.

Trong lĩnh vực bán dẫn, giới đầu tư đặc biệt chú ý đến quyết định của Micron về việc nâng kế hoạch đầu tư tại Mỹ lên hơn 250 tỷ USD vào năm 2035.

Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực sản xuất bộ nhớ bán dẫn trong nước, bao gồm công nghệ HBM phục vụ hạ tầng AI, thông qua việc xây dựng các nhà máy mới tại New York, Idaho và Virginia, đồng thời tạo ra hàng chục nghìn việc làm.

Các khoản đầu tư của Micron là phản ứng trước nhu cầu bùng nổ đối với bộ nhớ dùng trong các trung tâm dữ liệu AI cũng như nỗ lực của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc của chuỗi cung ứng vào châu Á.

Thông tin liên quan đến Meta Platforms cũng được thị trường đón nhận tích cực khi công ty dự định bắt đầu sản xuất chip AI của riêng mình ngay từ tháng 9 và tăng gấp đôi năng lực tính toán nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp chip bên ngoài.

Ngành bán dẫn cũng được hỗ trợ bởi kế hoạch niêm yết tại Mỹ của SK Hynix, với mức định giá có thể vượt 26 tỷ USD, trở thành một trong những đợt IPO lớn nhất lịch sử.

Các sàn chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận sắc xanh trong hôm nay, ngoại trừ thị trường Anh, nơi chỉ số FTSE 100 giảm nhẹ gần 0,2%.