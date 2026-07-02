Tin đầu ngày: Cổ phiếu công nghệ Hàn Quốc lao dốc, đồng Yên xuống mức đáy 40 năm trước thềm báo cáo NFP🚨

Phiên giao dịch châu Á bị chi phối bởi làn sóng rút vốn mạnh khỏi nhóm cổ phiếu AI/công nghệ, gây áp lực lên KOSPI và Nikkei ngay trước khi thị trường châu Âu mở cửa. Địa chính trị Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Kyiv cùng nhiều khu vực khác của Ukraine trong đêm; Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết có 10 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Ba Lan đã đặt các máy bay chiến đấu trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, trong khi Phần Lan tạm thời đóng (sau đó mở lại) không phận trên Vịnh Phần Lan để ứng phó với cuộc tấn công của Nga.

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Doha kết thúc mà không đạt được đột phá, dù Qatar cho biết đã có "tiến triển tích cực" về các vấn đề liên quan đến Biên bản ghi nhớ Islamabad (Islamabad MoU); tình trạng của Eo biển Hormuz vẫn chưa rõ ràng và các cuộc thảo luận sẽ chỉ được nối lại vào tuần tới. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn mô tả các cuộc đàm phán là "đang diễn ra tốt đẹp", góp phần giúp thị trường dầu mỏ tiếp tục hạ nhiệt. Kinh tế và dữ liệu vĩ mô Hôm nay (thứ Năm, thay vì thứ Sáu do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ ngày 4/7), vào lúc 14:30, Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 6 (NFP) — thị trường kỳ vọng số việc làm mới sẽ giảm xuống khoảng 110.000–115.000, so với 172.000 trong tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ nguyên ở mức 4,3%. Các dự báo hiện dao động rất rộng (từ 25.000 đến 200.000 việc làm), và Goldman Sachs cho rằng FIFA World Cup có thể đã tạo thêm khoảng 40.000 việc làm trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ.

Thị trường cho rằng một báo cáo mạnh sẽ làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9 (hiện được định giá ở mức khoảng 66–80%), trong khi một báo cáo yếu sẽ làm giảm áp lực theo đuổi lập trường diều hâu. Phát biểu tại Diễn đàn Sintra, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết rủi ro lạm phát gần đây đã dịu bớt, nhưng nhấn mạnh Fed vẫn kiên định với mục tiêu lạm phát 2%.

Tại châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp của Khu vực đồng euro trong tháng 5 được kỳ vọng ở mức 6,3% (dữ liệu sẽ được công bố trong ngày), trong khi lạm phát HICP tháng 6 giảm mạnh hơn dự báo xuống 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết các rủi ro đối với lạm phát và tăng trưởng hiện đã cân bằng hơn, khiến thị trường cho rằng thời điểm ECB tiếp tục nâng lãi suất có thể sẽ bị trì hoãn. Diễn biến chính của thị trường (Phố Wall, phiên hôm qua) Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ vào thứ Tư — Dow Jones xóa sạch mức tăng 423 điểm trước đó và kết phiên dưới tham chiếu, S&P 500 giảm 0,2%, còn Nasdaq Composite mất 0,7% khi cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo. Quỹ VanEck Semiconductor ETF (SMH) giảm 5,4%, trong đó Micron và SanDisk đều mất hơn 10% sau thông tin Meta có kế hoạch thương mại hóa lượng năng lực tính toán AI dư thừa, làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung hạ tầng AI.

Hợp đồng tương lai sáng nay cho thấy sự phục hồi nhẹ: Dow +0,1%, S&P 500 +0,14–0,2%, Nasdaq-100 +0,23–0,3%. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ ở mức 4,48%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,18% trước báo cáo NFP. Thị trường châu Á KOSPI chịu áp lực lớn nhất trong khu vực — có thời điểm giảm 5,36–6% ngay sau mở cửa, buộc Sở Giao dịch Hàn Quốc kích hoạt cơ chế tạm dừng giao dịch ("sidecar") trong 5 phút; đến cuối phiên, mức giảm thu hẹp còn khoảng 2,7–3%. Samsung Electronics và SK Hynix đều mất hơn 6–7%, trong khi SK Square giảm hơn 10%, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ lan sang các nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc.

Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ hơn, khoảng 1–1,2%, chịu tác động từ tâm lý tiêu cực với nhóm công nghệ và lợi suất trái phiếu tăng, trong khi Topix vẫn giữ được sắc xanh nhẹ. Trái ngược với xu hướng khu vực, Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,3–1,8% nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và công nghệ sinh học, còn CSI 300 của Trung Quốc giảm hơn 2%.

Lạm phát tháng 6 của Hàn Quốc tăng lên 3,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 12/2023, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 16/7. Nhà đầu tư nước ngoài đã rút kỷ lục 137 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán châu Á trong nửa đầu năm 2026 — tốc độ rút vốn nhanh nhất trong ít nhất 16 năm — trong bối cảnh tái cơ cấu danh mục sau đợt tăng mạnh của cổ phiếu AI tại Hàn Quốc và Đài Loan. Tiền tệ Đồng Yên Nhật đã rơi xuống mức thấp nhất 40 năm, ở 162,84 JPY/USD, làm dấy lên đồn đoán về khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ can thiệp. Theo Reuters, Tokyo đã chuyển sang chiến thuật "đánh úp" các nhà đầu cơ, tránh phát tín hiệu trước. Kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ vào thứ Sáu (4/7) được xem là khoảng thời gian thanh khoản thấp, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một đợt can thiệp.

Chỉ số Dollar Index vẫn ổn định quanh 101,1–101,4, trong khi EUR/USD dao động gần 1,138 sau khi đồng euro suy yếu nhẹ trong phiên hôm qua בעקבות phát biểu của bà Lagarde. Đồng AUD giảm sau khi Australia công bố thâm hụt thương mại lớn thay vì thặng dư như kỳ vọng, đồng thời chịu áp lực từ việc một doanh nghiệp được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn hạn chế lượng quặng sắt tồn kho của Fortescue. Hàng hóa Giá dầu tiếp tục giảm — dầu WTI mất khoảng 1% xuống còn 67,8 USD/thùng, trong khi Brent giảm khoảng 1% xuống 70,9 USD/thùng, khép lại quý tồi tệ nhất kể từ năm 2020 (giảm gần 40% trong quý). Đà giảm phản ánh tiến triển trong đàm phán Mỹ–Iran và lưu lượng tàu chở dầu gia tăng qua Eo biển Hormuz.

Giá vàng phục hồi lên trên 4.000 USD/oz, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn và giá dầu giảm, đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Một khảo sát của OMFIF đối với các ngân hàng trung ương cho thấy vàng có thể giao dịch trong vùng 5.000–6.000 USD/oz trong vòng 12 tháng tới. Doanh nghiệp Apple đang đàm phán để mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc CXMT và YMTC, dù cả hai đều nằm trong danh sách đen của Lầu Năm Góc (Mục 1260H), với nguồn cung chủ yếu dành cho thị trường Trung Quốc. Nikkei cũng đưa tin Apple dự kiến ra mắt 5 mẫu iPhone trong giai đoạn nửa cuối năm 2026 đến nửa đầu năm 2027, bao gồm nhiều mẫu điện thoại màn hình gập hơn so với dự kiến trước đây.

SoftBank đã nối lại đàm phán với liên danh ngân hàng (Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho) về khoản vay 10 tỷ USD được bảo đảm bằng cổ phần tại OpenAI, đồng thời chấp nhận cung cấp bảo lãnh doanh nghiệp cho khoản vay. Bên cạnh đó, Financial Times cho biết OpenAI đã đề xuất trao cho Chính phủ Mỹ 5% cổ phần (trị giá khoảng 42,6 tỷ USD theo mức định giá 852 tỷ USD) nhằm giảm bớt áp lực chính trị tại Washington.

Các hãng xe điện Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông đồng loạt tăng sau báo cáo doanh số tháng 6 tích cực — BYD tăng khoảng 9% sau khi bán được 403.472 xe (+5,46% so với cùng kỳ), trong khi Xiaomi tăng khoảng 5% với tháng thứ ba liên tiếp giao hơn 30.000 xe. Tiền điện tử và tâm điểm phiên hôm nay Bitcoin giảm nhẹ xuống khoảng 60.000–60.800 USD, còn Ethereum lùi về quanh 1.606 USD, phản ánh tâm lý né tránh rủi ro trên diện rộng. Sự kiện quan trọng nhất trong ngày là báo cáo NFP của Mỹ vào buổi chiều — nếu dữ liệu mạnh, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá và lợi suất trái phiếu đi lên, gây thêm áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ; ngược lại, nếu dữ liệu yếu (đặc biệt dưới khoảng 65.000 việc làm), thị trường có thể mở ra cơ hội để Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ trong bối cảnh thanh khoản thấp do kỳ nghỉ lễ. Biến động hiện đang được ghi nhận tại các thị trường lớn. Nguồn: xStation.

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