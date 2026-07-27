Tin đầu ngày: Cổ phiếu công nghệ suy yếu trong khi châu Âu khởi sắc nhờ mùa báo cáo và PMI

🏢 Cổ phiếu, Chỉ số, Kết quả kinh doanh
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Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng khi tuần giao dịch sắp khép lại. Hợp đồng tương lai Dow Jones (US30) dẫn đầu đà tăng với mức tăng 0,5%, tiếp theo là hợp đồng tương lai S&P 500 (US500: +0,2%) và Russell 2000 (US2000: +0,25%). Trong khi đó, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) thu hẹp mức giảm xuống khoảng 1%, chủ yếu do áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu bán dẫn vốn hóa lớn.
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Intel (INTC): Intel công bố kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng cùng triển vọng rất tích cực. Doanh thu quý II tăng 25% so với cùng kỳ lên 16,1 tỷ USD (so với dự báo 14,4 tỷ USD), trong khi EPS điều chỉnh đạt 0,42 USD. Được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh đối với CPU phục vụ AI, doanh thu mảng trung tâm dữ liệu tăng 59% lên 6,3 tỷ USD. Dự báo doanh thu quý III trong khoảng 15,8–16,8 tỷ USD vượt xa kỳ vọng của Phố Wall (15,1 tỷ USD), đồng thời ban lãnh đạo nâng kế hoạch chi tiêu vốn cả năm lên khoảng 20 tỷ USD.
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Nhóm bán dẫn chịu áp lực: Bất chấp kết quả tích cực của Intel, cổ phiếu bán dẫn đồng loạt giảm trong phiên thứ Sáu, khiến chỉ số PHLX Semiconductor mất 3%. Cổ phiếu Intel cũng đảo chiều từ tăng trước giờ mở cửa sang giảm 4,3%. Áp lực bán lan rộng sang nhiều mã khác như Broadcom (-2,1%), SK Hynix (-7,9%), SanDisk (-7,8%) và Qualcomm (-1,6%), trong khi Nvidia vẫn tăng nhẹ (+0,5%).
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Meta Platforms (META): Meta đang triển khai khả năng thực hiện tác vụ tự động cho Meta AI thông qua mô hình Muse Spark 1.1, cho phép chatbot xử lý các công việc định kỳ như gửi bản tin hàng ngày. Bên cạnh đó, công ty cũng ra mắt ứng dụng Seller dành riêng cho người bán trên Facebook Marketplace trước khi công bố kết quả kinh doanh quý II vào ngày 29/7.
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Chứng khoán châu Âu hồi phục: Các chỉ số châu Âu đồng loạt tăng điểm, dẫn đầu bởi nhóm tài chính sau báo cáo lợi nhuận tích cực của BNP Paribas. Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng mạnh nhất (+1,65%), tiếp theo là DAX của Đức (+1,36%), FTSE MIB của Ý (+0,95%), FTSE 100 của Anh (+0,91%), CAC 40 của Pháp (+0,88%) và SMI của Thụy Sĩ (+0,79%). Nổi bật trong nhóm ngân hàng là Banco Santander (+3,2%), BNP Paribas (+2,1%), Deutsche Bank (+2,1%) và UniCredit (+1,5%).
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SAP (SAP): SAP là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong chỉ số DAX với mức tăng 9,26%. Dù kết quả kinh doanh có phần trái chiều khi doanh thu quý II vượt kỳ vọng (9,88 tỷ EUR) nhưng EPS thấp hơn dự báo (1,59 EUR), nhà đầu tư vẫn lạc quan nhờ tốc độ tăng trưởng đơn hàng điện toán đám mây đạt 26% (so với kỳ vọng 24%). Với 3,2 tỷ EUR dòng tiền tự do và 2,2 tỷ EUR tiền mặt ròng, bảng cân đối kế toán vững mạnh của SAP giúp củng cố niềm tin rằng rủi ro từ AI đang bị thị trường đánh giá quá mức.
🌍 Kinh tế vĩ mô & Địa chính trị
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PMI sơ bộ vượt kỳ vọng: Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Khu vực đồng euro đạt 51,9 điểm (so với dự báo 50,2 điểm, kỳ trước 50,0 điểm). Tại Mỹ, PMI tổng hợp sơ bộ đạt 53,6 điểm (so với dự báo 52,2 điểm, kỳ trước 51,9 điểm), cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.
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Trung Quốc và Pakistan thúc đẩy ngoại giao: Dưới sức ép từ Bắc Kinh, Pakistan đang cân nhắc nối lại các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần năm tháng. Các cuộc trao đổi ban đầu đã diễn ra tại Islamabad trong chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Iran.
💱Ngoại hối, Hàng hóa & Tiền điện tử
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Ngoại hối: Tâm lý thị trường cải thiện giúp nhiều đồng tiền của các thị trường mới nổi tăng giá so với USD (USDHUF: -0,6%, USDINR: -0,5%, USDBRL: -0,4%). Trong nhóm G10, đô la Úc và đô la New Zealand dẫn đầu đà tăng (AUDUSD: +0,3%, NZDUSD: +0,37%). USDCAD tăng 0,13% do giá dầu giảm, USDJPY nhích 0,05%, trong khi EURUSD gần như đi ngang quanh mức 1,1370.
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Năng lượng: Giá dầu xóa sạch mức tăng của phiên trước sau khi xuất hiện thông tin Trung Quốc đang gây sức ép để Pakistan và Iran nối lại đàm phán với Mỹ. Dầu Brent (OIL) giảm gần 3% xuống còn 91,30 USD/thùng. Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Mỹ (NATGAS) giảm 0,4%, trong khi giá khí đốt TTF của châu Âu tăng 1,2%.
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Kim loại quý: Giá vàng chấm dứt chuỗi giảm và quay trở lại sắc xanh, tăng 0,4% lên 4.068 USD/ounce. Bạc diễn biến tích cực hơn khi tăng 1,8% lên 58,70 USD/ounce
Giá dầu giảm trước kỳ nghỉ cuối tuần!
Cổ phiếu Alphabet giảm 22% so với đỉnh lịch sử 🚩Liệu cổ phiếu đã sẵn sàng quay lại xu hướng tăng?
SAP: Nhu cầu điện toán đám mây mạnh mẽ, nhưng biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực
🔼 DE40 tăng nhờ kết quả kinh doanh của SAP
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