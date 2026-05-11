Tin đầu ngày: Công nghệ đưa Phố Wall lên mức cao kỷ lục bất chấp căng thẳng tại Vịnh Ba Tư

Phiên giao dịch tại Mỹ khép lại tuần trong tâm lý tích cực, với các chỉ số lớn ghi nhận mức tăng nhờ tâm lý thị trường thuận lợi. Nasdaq 100 tăng hơn 1.5%, trong khi S&P 500 tăng hơn 0.8%, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế rõ rệt, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Chỉ riêng Dow Jones cho thấy bức tranh yếu hơn, dao động quanh mức đóng cửa hôm qua và không tham gia vào đợt tăng chung của thị trường.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ mới nhất (NFP) cao hơn kỳ vọng, cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ, khi bảng lương phi nông nghiệp tăng thêm 115,000 việc làm so với dự báo 62,000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4.3%. Tuy nhiên, các chi tiết trong báo cáo — như tăng trưởng tiền lương yếu hơn và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm — cho thấy chất lượng thị trường việc làm đang xấu đi.

Hiện Mỹ đang chờ phản hồi từ Iran đối với đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và hy vọng nhận được một “đề nghị nghiêm túc” từ Tehran, bất chấp các cuộc tấn công qua lại vẫn đang diễn ra giữa hai bên.

Đồng thời, căng thẳng tiếp tục leo thang trong khu vực khi lực lượng Mỹ tấn công các đơn vị Iran và các tàu chở dầu cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa, trong khi Iran cáo buộc Washington tấn công các mục tiêu dân sự.

Iran cảnh báo về khả năng đáp trả quân sự đối với các hành động hải quân của Mỹ và cho rằng bất kỳ lệnh phong tỏa hàng hải nào cũng sẽ bị đáp trả bằng vũ lực.

Trong khi đó, các chính trị gia Iran cảnh báo chống lại việc leo thang thêm tại khu vực Vịnh Ba Tư, nhắc tới khả năng hành động chống lại UAE và các nước láng giềng khác, đồng thời tiếp tục duy trì áp lực quanh eo biển Hormuz, nơi Tehran muốn thiết lập sự kiểm soát về mặt pháp lý.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, dù tình hình tại eo biển Hormuz vẫn căng thẳng với các cuộc đấu súng hạn chế được ghi nhận.

Các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn đang diễn ra ở hậu trường, bao gồm các cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ và đại diện Qatar, cho thấy nỗ lực duy trì các kênh đàm phán bất chấp những lời đe dọa lẫn nhau và các vụ đụng độ vũ trang hạn chế.

Bất chấp tình trạng hỗn loạn thông tin và căng thẳng địa chính trị, giá dầu hôm nay giảm nhẹ, với dầu Brent dao động quanh mức 100 USD/thùng.

Báo cáo sơ bộ của Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy yếu nhẹ, khi chỉ số niềm tin giảm xuống 48.2 so với kỳ vọng 49.5. Đồng thời, cả kỳ vọng lạm phát ngắn hạn và dài hạn đều giảm so với các mức trước đó, cho thấy người Mỹ hiện chưa nhìn thấy áp lực giá cả gia tăng.

Tâm lý tiêu cực cũng chi phối phiên giao dịch châu Âu hôm nay, nơi các chỉ số lớn đóng cửa giảm mạnh. FTSE 100 của Anh giảm 0.4%, CAC 40 của Pháp mất hơn 1%, IBEX 35 của Tây Ban Nha cũng đi xuống, trong khi DAX của Đức giảm gần 1.5%.