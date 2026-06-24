Tin đầu ngày: Đã đến lúc điều chỉnh

Chúng ta khép lại phiên giao dịch thứ Ba với sắc đỏ bao trùm gần như toàn bộ các chỉ số chứng khoán lớn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ làn sóng bán tháo nhóm cổ phiếu bán dẫn, được khởi phát bởi SK Hynix trong những giờ giao dịch đầu tiên tại châu Á.

Thị trường chứng khoán

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, chỉ ít lâu sau khi trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất nước, đã trải qua đợt điều chỉnh mạnh hơn 12%, khiến giao dịch trên chỉ số KOSPI phải tạm thời bị ngắt. Các ông lớn của Mỹ nhanh chóng nối bước, bao gồm Sandisk (-13%), Micron (-11,2%), ON Semiconductor (-10%) và Marvell (-9%).

Hình 1: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trên Nasdaq 100 (23.06.2026)

Nguồn: Bloomberg, 23.06.2026

Đợt tích lũy sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm không phải là điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hiện nay là xu hướng tiếp theo của thị trường sẽ ra sao, khi ngày càng có nhiều nghi ngờ về khả năng tạo ra doanh thu và lợi nhuận thực sự của các doanh nghiệp.

Hình 2: Bảng tổng quan Nasdaq 100 (23.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 23.06.2026

Hình 3: Diễn biến theo ngành của Nasdaq 100 (23.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 23.06.2026

Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng chìm trong sắc đỏ hôm nay, trong đó nhóm công nghệ tiếp tục là nhóm giảm mạnh nhất.

Chỉ số DAX của Đức giảm 1%,

CAC40 của Pháp giảm 0,7%,

và Euro Stoxx 50 toàn châu Âu giảm 1,3%.

Trong khi đó, FTSE 100 của Anh chỉ giảm 0,1%, khi nhà đầu tư chờ đợi những diễn biến chính trị sau khi Keir Starmer từ chức vào thứ Hai.

Chính trị

Giới đầu tư gần như không còn nghi ngờ rằng Andy Burnham, cựu Thị trưởng Manchester, sẽ trở thành Thủ tướng mới của Anh. Đảng Lao động dường như nhận thức được sự cần thiết phải nhanh chóng củng cố nội bộ, và chiến thắng đầy thuyết phục của Burnham tại Makerfield đã cho thấy khả năng giành lại cử tri từ cả Reform UK lẫn Đảng Xanh. Nếu đến ngày 16/7 không có ứng viên nào khác nhận được đủ sự ủng hộ trong nội bộ đảng, Burnham có thể chính thức được công bố là Thủ tướng mới ngay từ ngày 18/7.

Quan điểm thiên về sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế của ông từng khiến thị trường lo ngại, đặc biệt là phát biểu rằng Vương quốc Anh không nên "phụ thuộc vào thị trường trái phiếu". Tuy nhiên, gần đây ông đã chủ động làm dịu lập trường này. Ông cũng đã bổ nhiệm Andy Haldane, cựu Kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cùng Richard Hughes, cựu Chủ tịch Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR), làm các cố vấn chủ chốt. Chúng tôi cho rằng đây là nỗ lực nhằm trấn an thị trường trong bối cảnh thị trường trái phiếu vẫn đang rất căng thẳng.

Hình 4: Lãi suất BoE và lợi suất trái phiếu chính phủ Anh (1994 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 23.06.2026

Hàng hóa

Việc không xuất hiện thêm các tin tức tiêu cực từ Trung Đông đang tiếp tục kéo giá các mặt hàng năng lượng đi xuống.

Dầu thô:

Dầu Brent được giao dịch quanh 77 USD/thùng (giảm 1,2%).

Dầu WTI được giao dịch quanh 73 USD/thùng (giảm 1,1%).

Hình 5: OIL [D1] (25.10.2024 - 23.06.2026)

Nguồn: xStation, 23.06.2026

Khí tự nhiên:

NATGAS giảm 3,2% xuống còn 3,15 USD.

TTF gần như đi ngang quanh mức 42,2.

Kim loại quý:

Giá vàng giao ngay hiện ở khoảng 4.132 USD/ounce (-1,4%), trong khi bạc ở mức 62 USD/ounce (-4,7%).

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Tâm điểm của thị trường hôm nay là báo cáo PMI sơ bộ tháng 6. Những điểm đáng chú ý gồm:

Lĩnh vực dịch vụ tại các quốc gia châu Âu vẫn còn yếu, trong khi ngành sản xuất có diễn biến tích cực hơn đôi chút (dù mức tăng vẫn khá khiêm tốn).

Dữ liệu từ Vương quốc Anh đặc biệt gây thất vọng khi cả hai chỉ số đều thấp hơn đáng kể so với dự báo của thị trường.

Tiền tệ

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD vẫn duy trì vị thế vững chắc, tiếp tục xu hướng tăng giá được khởi động sau cuộc họp FOMC gần đây với lập trường mang tính "diều hâu". Cặp EURUSD đã xuyên thủng mốc 1,14 trong phiên hôm nay. Toàn bộ các đồng tiền còn lại trong nhóm G10 đều suy yếu so với đồng USD, đặc biệt là các đồng tiền có hệ số beta cao như SEK, NOK, AUD và NZD.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB