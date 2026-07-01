Tin đầu ngày: Đà tăng của dầu chấm dứt và một quý rực rỡ của Phố Wall

📊 Kinh tế vĩ mô và Lịch kinh tế

Vương quốc Anh: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực trong quý I tăng 0,6% so với quý trước và cao hơn 0,9% so với cùng kỳ năm trước, đúng với dự báo theo quý (0,6%) nhưng thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng theo năm. Tuy nhiên, dữ liệu hàng tháng từ ONS cho thấy đà tăng trưởng đang chậm lại khi GDP thực giảm 0,1% trong tháng 4/2026, báo hiệu hoạt động kinh tế suy yếu nhẹ trong đầu quý II.

Ba Lan: Chỉ số CPI sơ bộ tháng 6 tăng 2,5% so với cùng kỳ (dự báo: 2,7%, trước đó: 3,1%) và giảm 0,5% so với tháng trước (dự báo: -0,2%, trước đó: -0,3%). Lạm phát quay về đúng mục tiêu khiến Hội đồng Chính sách Tiền tệ (MPC) không có nhiều lý do để thay đổi lãi suất trong những tháng tới.

Hoa Kỳ: Theo báo cáo JOLTS, số lượng vị trí tuyển dụng trong tháng 5 đạt 7,594 triệu, gần như không thay đổi so với mức đã điều chỉnh của tháng 4 (7,585 triệu) nhưng vượt dự báo 7,3 triệu. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng vẫn ổn định trong bối cảnh tăng trưởng việc làm gần đây cải thiện.

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board tăng thêm 0,6 điểm lên 91,2 điểm trong tháng 6 (dự báo: 94,4 điểm) sau khi số liệu tháng trước được điều chỉnh giảm. Giá xăng giảm đã phần nào bù đắp những lo ngại về thị trường lao động. Trong khi đó, chỉ số Chicago PMI đạt 56,7 điểm, cao hơn dự báo 55,9 điểm (trước đó: 62,7 điểm).

Đức: Lạm phát CPI sơ bộ tháng 6 giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ (dự báo: 2,6%) và giảm 0,3% theo tháng (dự báo: 0,0%). Chỉ số HICP lần lượt đạt 2,4% so với cùng kỳ (dự báo: 2,5%) và -0,2% theo tháng (dự báo: 0,0%).