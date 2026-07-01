Tin đầu ngày: Đà tăng của dầu chấm dứt và một quý rực rỡ của Phố Wall

📊 Kinh tế vĩ mô và Lịch kinh tế
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Vương quốc Anh: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực trong quý I tăng 0,6% so với quý trước và cao hơn 0,9% so với cùng kỳ năm trước, đúng với dự báo theo quý (0,6%) nhưng thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng theo năm. Tuy nhiên, dữ liệu hàng tháng từ ONS cho thấy đà tăng trưởng đang chậm lại khi GDP thực giảm 0,1% trong tháng 4/2026, báo hiệu hoạt động kinh tế suy yếu nhẹ trong đầu quý II.
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Ba Lan: Chỉ số CPI sơ bộ tháng 6 tăng 2,5% so với cùng kỳ (dự báo: 2,7%, trước đó: 3,1%) và giảm 0,5% so với tháng trước (dự báo: -0,2%, trước đó: -0,3%). Lạm phát quay về đúng mục tiêu khiến Hội đồng Chính sách Tiền tệ (MPC) không có nhiều lý do để thay đổi lãi suất trong những tháng tới.
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Hoa Kỳ: Theo báo cáo JOLTS, số lượng vị trí tuyển dụng trong tháng 5 đạt 7,594 triệu, gần như không thay đổi so với mức đã điều chỉnh của tháng 4 (7,585 triệu) nhưng vượt dự báo 7,3 triệu. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng vẫn ổn định trong bối cảnh tăng trưởng việc làm gần đây cải thiện.
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Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board tăng thêm 0,6 điểm lên 91,2 điểm trong tháng 6 (dự báo: 94,4 điểm) sau khi số liệu tháng trước được điều chỉnh giảm. Giá xăng giảm đã phần nào bù đắp những lo ngại về thị trường lao động. Trong khi đó, chỉ số Chicago PMI đạt 56,7 điểm, cao hơn dự báo 55,9 điểm (trước đó: 62,7 điểm).
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Đức: Lạm phát CPI sơ bộ tháng 6 giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ (dự báo: 2,6%) và giảm 0,3% theo tháng (dự báo: 0,0%). Chỉ số HICP lần lượt đạt 2,4% so với cùng kỳ (dự báo: 2,5%) và -0,2% theo tháng (dự báo: 0,0%).
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Trung Quốc: Các chỉ số hoạt động kinh tế chính thức trong tháng 6 đều vượt kỳ vọng. PMI sản xuất CFLP tăng lên 50,3 điểm (dự báo: 50,1 điểm), trong khi PMI dịch vụ CFLP đạt 50,2 điểm (dự báo: 49,9 điểm).
📈 Thị trường chứng khoán
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Hoa Kỳ (Phố Wall): Các chỉ số chính của Mỹ ghi nhận phiên giao dịch tích cực, khép lại quý tăng mạnh nhất trong sáu năm. Vào cuối phiên giao dịch tại châu Âu, S&P 500 tăng 0,8%, còn Nasdaq 100 tăng 1,8%, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của nhóm cổ phiếu bán dẫn và các tín hiệu cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì sức bền, qua đó củng cố kỳ vọng về lợi nhuận doanh nghiệp.
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Dow Jones tăng khiêm tốn 0,3%. Trong ba tháng qua, giá trị vốn hóa của S&P 500 đã tăng thêm khoảng 8 nghìn tỷ USD. Nửa đầu năm được đánh giá là "phi thường" bất chấp môi trường địa chính trị đầy biến động. Chiến lược "buy the dip" (mua khi giá điều chỉnh) tiếp tục là lựa chọn chủ đạo của nhà đầu tư cá nhân, với lượng mua trong các phiên S&P 500 giảm điểm cao gấp gần 3,5 lần mức trung bình hàng ngày.
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Song song đó, quá trình luân chuyển dòng tiền từ nhóm Big Tech sang cổ phiếu vốn hóa nhỏ và các nhóm định giá thấp khiến S&P 500 vẫn giảm khoảng 1,8% trong tháng 6 tính đến trước ngày cuối tháng, đánh dấu tháng 6 tệ thứ hai kể từ năm 2015.
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Châu Âu và thị trường toàn cầu: Chứng khoán châu Âu đóng cửa trái chiều. Chỉ số Stoxx Europe tăng 0,9%, DAX của Đức tăng mạnh 1,4%, FTSE 100 của Anh nhích 0,1%, trong khi CAC 40 của Pháp giảm 0,4% và SMI của Thụy Sĩ mất 0,1%. Chỉ số MSCI World tăng 0,6%.
💱 Tiền tệ
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Các cặp tiền chính: EUR/USD giữ vững trên mốc 1,14 bất chấp đồng USD mạnh lên trong phiên sáng. GBP/USD tiếp tục giao dịch trên 1,3250.
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Đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu: Đồng yên mất thêm 0,4%, xuống 162,67 JPY/USD, mức thấp nhất trong hơn 40 năm và vượt cả đỉnh được thiết lập vào tháng 7/2024.
🛢️Hàng hóa và năng lượng
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Dầu thô: Thị trường dầu ghi nhận mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ thời kỳ đại dịch, khi hợp đồng Brent mất khoảng 30% trong quý II (chưa tính yếu tố rollover), gần như xóa sạch phần "phí bảo hiểm địa chính trị" hình thành sau khi xung đột Mỹ–Iran bùng phát vào tháng 2.
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Cuối tháng 6, hợp đồng Brent giao tháng 9 dao động quanh 73 USD/thùng, trong khi WTI giao tháng 8 giảm khoảng 1%, xuống dưới 70 USD/thùng.
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Bước ngoặt về nguồn cung đến từ việc ký kết biên bản ghi nhớ tạm thời và khởi động đàm phán hòa bình tại Doha (Qatar) với sự tham gia của Jared Kushner và Steve Witkoff, giúp lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz phục hồi lên khoảng 80% mức trước chiến tranh theo Goldman Sachs (Morgan Stanley ước tính đạt khoảng 30–40 tàu/ngày). Dữ liệu vệ tinh chính thức thấp hơn do nhiều tàu tắt hệ thống định vị sau các vụ tấn công cuối tuần nhằm vào hai tàu container.
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Morgan Stanley đã hạ dự báo giá Brent Dated cho quý III và IV/2026 lần lượt 15 USD và 5 USD, xuống mức bình quân 75 USD/thùng, với lý do nguồn cung Trung Đông được khơi thông, nhu cầu từ Trung Quốc suy yếu và xuất khẩu dầu của Mỹ duy trì mạnh.
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Kim loại quý (Vàng): Giá vàng giao ngay phục hồi nhẹ 0,3% lên khoảng 4.030 USD/ounce, ổn định trên ngưỡng tâm lý 4.000 USD vào cuối tháng. Tuy vậy, kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2, vàng đã giảm khoảng 25%, phá vỡ nhiều vùng hỗ trợ quan trọng; tính từ đỉnh mùa đông (khoảng 5.600 USD/ounce), mức giảm đã lên tới 30%.
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Tình hình liên quan đến tính độc lập của Fed được ổn định sau khi Tòa án Tối cao Mỹ cho phép Thống đốc Lisa Cook tiếp tục tại vị trong thời gian diễn ra tranh chấp pháp lý với Tổng thống Donald Trump, người trước đó tìm cách bãi nhiệm bà.
₿ Tiền điện tử
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Bitcoin (BTC): Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới giảm khoảng 3%, xuống quanh 58.000 USD.
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Ethereum (ETH): Đồng tiền điện tử lớn thứ hai cũng đi theo xu hướng chung, giảm khoảng 3% xuống còn 1.568 USD.
📋Tổng kết thị trường hàng hóa nửa đầu năm và quý II: Ai thắng và ai thua?
Tóm tắt thị trường: Chứng khoán hạ nhiệt sau đà tăng mạnh, vàng giảm xuống dưới 4.000 USD
⬆️US100 tăng 1,6% vào cuối quý II
Mở phiên Mỹ: Nasdaq khép lại quý tăng mạnh nhất trong nhiều năm
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