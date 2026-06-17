Tin đầu ngày: Dầu gần như xóa sạch toàn bộ mức tăng trong bối cảnh Phố Wall chững lại trước cuộc họp của Fed

🛢️ Hàng hóa

Giá vàng tiếp tục phục hồi, tăng 0,6% lên 4.360 USD/ounce. Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi kỳ vọng lạm phát đang hạ nhiệt.

Diễn biến này mang lại sự nhẹ nhõm đáng kể cho các ngân hàng trung ương, khi giá hàng hóa quay trở lại vùng đầu tháng 3, qua đó giúp giảm áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

Nguồn cung có thể phục hồi sớm hơn dự kiến khi Goldman Sachs kỳ vọng lượng dầu xuất khẩu từ Vùng Vịnh Ba Tư sẽ trở lại mức trước chiến tranh vào cuối tháng 7.

Các tổ chức tài chính Phố Wall đã mạnh tay cắt giảm dự báo giá dầu. Morgan Stanley và Goldman Sachs đều hạ đáng kể các dự báo giá trong những quý tới.

Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký vào thứ Sáu tuần này tại Geneva, tuy nhiên nội dung đầy đủ của bản ghi nhớ vẫn chưa được công bố.

Các thông tin gần đây cho thấy Mỹ đang từng bước dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chuẩn bị cho phép Iran ngay lập tức quay trở lại thị trường dầu mỏ, nhằm hạ nhiệt căng thẳng trước các vòng đàm phán tiếp theo.

Thị trường chứng kiến sự sụt giảm mạnh của cả hai chuẩn dầu lớn — dầu Brent giảm hơn 5%, xuống dưới 80 USD/thùng, trong khi WTI của Mỹ giảm về 75 USD/thùng.

Giá dầu đang trải qua chuỗi giảm dài nhất trong năm, kéo giá xuống gần mức đáy và gần như xóa sạch toàn bộ mức tăng được tạo ra bởi xung đột.

📈 Cổ phiếu và doanh nghiệp

Doanh nghiệp đang củng cố vị thế là công ty lớn thứ năm trên Phố Wall. Động lực tăng giá hôm nay đến từ thông tin hoàn tất thương vụ mua lại Cursor trị giá 60 tỷ USD. Theo tính toán, thương vụ này định giá Cursor ở mức P/S khoảng 15 lần.

Công ty của Elon Musk tiếp tục tăng tốc về vốn hóa, vượt qua Amazon trong ngày hôm nay và thậm chí có thời điểm vượt cả Microsoft, đưa vốn hóa thị trường của SpaceX lên mức 2,8 nghìn tỷ USD.

SpaceX tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ về định giá. Cổ phiếu công ty tăng thêm 11% ngay khi mở cửa thị trường và nếu nhìn trên phạm vi rộng hơn, doanh nghiệp đã tăng hơn 50% kể từ thời điểm IPO.

Sau chuỗi tăng kéo dài ba phiên trước đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã rõ ràng mất động lực và đang rơi vào trạng thái giằng co. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq điều chỉnh khá mạnh, với US500 giảm 0,2% và US100 giảm hơn 1%.

🏛️ Chính sách tiền tệ và Ngân hàng Trung ương

Hôm nay, châu Á chứng kiến một động thái mang tính lịch sử và rất "diều hâu". Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 1%.

Quyết định này đánh dấu mức lãi suất cao nhất tại Nhật Bản kể từ những năm 1990.

Phản ứng ngay lập tức của thị trường đối với quyết định của BoJ diễn ra khá biến động. Đồng yên Nhật nhanh chóng xóa sạch mức tăng trước đó, trong khi giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản giảm mạnh. USDJPY một lần nữa tiến sát mốc 160,5, khu vực từng khiến chính phủ Nhật phải can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) lại lựa chọn hướng đi hoàn toàn khác khi giữ nguyên lãi suất lần đầu tiên trong năm. Đồng AUDUSD tăng giá trong phiên hôm nay.

Áp lực mang tính "diều hâu" cũng vẫn hiện hữu tại châu Âu, nơi các nhà đầu tư vẫn đang phản ánh quyết định của ECB tuần trước, khi Christine Lagarde tăng lãi suất và cảnh báo rằng "lạm phát do chiến tranh" đang lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế. EURUSD đã vượt mốc 1,16, dù động lực chủ yếu đến từ sự suy yếu chung của đồng USD (ngoại trừ so với đồng yên).

Các thị trường tài chính toàn cầu đang bước vào trạng thái "bình yên trước cơn bão", chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày mai.

Cuộc họp này sẽ đánh dấu lần đầu tiên Kevin Warsh chủ trì với tư cách Chủ tịch mới của Fed.

Mặc dù thị trường gần như đồng thuận rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, trọng tâm sẽ là buổi họp báo đầu tiên của Warsh cùng với những phát biểu chính thức về triển vọng lạm phát trong thời gian tới.