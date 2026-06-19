Tin đầu ngày: Đồng USD lên mức cao nhất trong 1 năm, chứng khoán phục hồi nhờ khẩu vị rủi ro trở lại 🚀

Chứng khoán Mỹ
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Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ tâm lý giải tỏa và khẩu vị rủi ro cải thiện: Phố Wall bật tăng khi áp lực sau cuộc họp FOMC dần tan biến và nhà đầu tư quay lại với tài sản rủi ro sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử. Hợp đồng tương lai Nasdaq dẫn đầu đà tăng (US100: +2,0% sau rollover), tiếp theo là chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 (US2000: +1,3% sau rollover), S&P 500 (US500: +0,9% sau rollover) và Dow Jones (US30: +0,2% sau rollover).
Chứng khoán châu Âu
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Các chỉ số châu Âu phục hồi dù diễn biến phân hóa giữa các khu vực: Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận một phiên hồi phục tích cực, dù sự khác biệt giữa các chỉ số vẫn khá rõ rệt. Euro Stoxx 50 dẫn đầu đà tăng (EU50: +1,4%), theo sát là CAC40 của Pháp (FRA40: +1,4%), FTSE MIB của Ý (ITA40: +1,1%), DAX của Đức (DE40: +1,0%) và AEX của Hà Lan (NED25: +0,9%). Trong khi đó, hợp đồng tương lai IBEX 35 của Tây Ban Nha (SPA35) đi ngang, còn FTSE 100 của Anh (UK100: -0,3%) và WIG20 của Ba Lan (W20: -1,5%) tiếp tục tụt lại phía sau.
🏢 Tin tức doanh nghiệp
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Amazon hướng tới thị trường chip AI thương mại để cạnh tranh với Nvidia: Amazon được cho là đang đàm phán để bán trực tiếp các chip Trainium do hãng tự phát triển cho các trung tâm dữ liệu bên ngoài. Động thái này sẽ đưa AWS từ một nhà cung cấp hạ tầng đám mây phục vụ nội bộ trở thành đối thủ trực tiếp của Nvidia trên thị trường chip AI, đồng thời thúc đẩy xu hướng phân mảnh của thị trường phần cứng AI.
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Apple cảnh báo sẽ tăng giá sản phẩm do chi phí chip leo thang: CEO sắp mãn nhiệm Tim Cook cho biết việc tăng giá phần cứng là điều không thể tránh khỏi do chi phí bộ nhớ tăng quá mạnh. Nhu cầu AI bùng nổ cùng những gián đoạn chuỗi cung ứng khí heli bởi xung đột Trung Đông có thể khiến giá smartphone toàn cầu tăng khoảng 20%, đồng nghĩa iPhone 18 có thể đắt hơn tới 150 USD.
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Accenture kéo theo làn sóng bán tháo ngành tư vấn CNTT toàn cầu sau khi hạ triển vọng: Cổ phiếu Accenture lao dốc 16,7% sau khi doanh thu quý III thấp hơn kỳ vọng và công ty cắt giảm dự báo tăng trưởng cả năm xuống còn 3%–4%. Triển vọng kém tích cực đã làm dấy lên lo ngại rằng AI tạo sinh đang dần thay thế ngân sách dành cho các dịch vụ tư vấn công nghệ truyền thống.
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BMW hạ mạnh triển vọng, cổ phiếu xuống đáy 5 năm vì Trung Quốc suy yếu và chi phí chiến tranh: Cổ phiếu BMW giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020 sau khi hãng hạ dự báo biên lợi nhuận EBIT mảng ô tô năm 2026 từ 4%–6% xuống chỉ còn 1%–3%. Dưới sự điều hành của CEO mới Milan Nedeljković, BMW cho rằng nguyên nhân là doanh số lao dốc tại Trung Quốc cùng chi phí năng lượng tăng mạnh do xung đột Iran. Cảnh báo này cũng kéo cổ phiếu Mercedes-Benz và Volkswagen đi xuống khi ban lãnh đạo cảnh báo chi phí tái cơ cấu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận nửa cuối năm 2026.
🌍 Kinh tế & Ngân hàng Trung ương
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Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 226 nghìn: Số đơn mới giảm 4.000, còn 226.000, đúng với kỳ vọng của thị trường và tiếp tục phản ánh thị trường lao động ổn định. Dù số lao động bị sa thải vẫn ở mức thấp trong lịch sử, số người tiếp tục nhận trợ cấp tăng lên 1,81 triệu, cho thấy quá trình tìm việc mới đang kéo dài hơn đôi chút.
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Ngân hàng Trung ương Anh giữ lãi suất ở mức 3,75% với lập trường diều hâu: BoE giữ nguyên lãi suất chuẩn ở 3,75% sau cuộc bỏ phiếu 7–2 theo hướng cứng rắn. Hai thành viên thiểu số ủng hộ tăng lãi suất, trong khi MPC nhấn mạnh áp lực lạm phát và tiền lương vẫn ở mức cao bất chấp việc eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại.
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Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ giữ lãi suất 0% và cảnh báo về tỷ giá: SNB tiếp tục giữ lãi suất ở 0,0%, đánh dấu tròn một năm không thay đổi chính sách. Chủ tịch Martin Schlegel khẳng định ngân hàng sẵn sàng can thiệp mạnh vào thị trường ngoại hối để ngăn đồng franc Thụy Sĩ tăng giá quá nhanh.
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Ngân hàng Trung ương Na Uy giữ lãi suất 4,25% và phát tín hiệu sẽ tiếp tục thắt chặt: Norges Bank giữ nguyên lãi suất ở 4,25%, nhưng đưa ra thông điệp mang tính diều hâu khi cho rằng nhiều khả năng sẽ cần thêm một đợt tăng lãi suất trong các cuộc họp tới nhằm kiểm soát lạm phát dai dẳng.
💱Ngoại hối, Năng lượng & Kim loại quý
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Ngoại hối – Chỉ số USD tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng: Dollar Index (USDIDX) tăng mạnh (+0,4%) lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, được hỗ trợ bởi biểu đồ dot plot mang tính diều hâu của Fed và những bình luận của Donald Trump về khả năng tăng lãi suất. Các đồng tiền Bắc Âu (USDSEK: +0,9%, USDNOK: +1,4%) cùng franc Thụy Sĩ (USDCHF: +0,8%) là những đồng tiền G10 suy yếu mạnh nhất. Trong khi đó, USDJPY tiếp tục duy trì trên mốc 160,00 (+0,6%), GBPUSD giảm 0,5% sau quyết định của BoE và EURUSD giảm 0,3% xuống 1,1465.
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Năng lượng – Khí tự nhiên tăng vọt sau báo cáo EIA, dầu thô ổn định: Giá dầu tiếp tục giảm nhẹ khi dầu Brent (OIL) mất 0,6%, xuống 78,30 USD/thùng do phần bù rủi ro địa chính trị suy giảm sau thỏa thuận hòa bình. Ngược lại, hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS) tăng mạnh 2,9% sau khi báo cáo tồn kho của EIA cho thấy lượng bơm vào kho chỉ đạt 73 Bcf, thấp hơn dự báo 76 Bcf, khiến tổng lượng tồn kho giảm xuống dưới mức của cùng kỳ năm trước.
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Kim loại quý – Đồng USD mạnh gây áp lực lên vàng và bạc: Kim loại quý đồng loạt giảm mạnh do lợi suất thực tăng cùng sức mạnh của đồng USD. Hợp đồng tương lai vàng (GOLD) giảm 0,6% xuống 4.230 USD/ounce, trong khi bạc (SILVER) lao dốc 2,7% xuống 66,10 USD/ounce.
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US100 tăng 2,7% trước kỳ nghỉ cuối tuần 🚀
NATGAS tăng vọt sau báo cáo EIA 📈 Tốc độ gia tăng tồn kho chậm lại
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