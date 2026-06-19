Tin đầu ngày: Đồng USD lên mức cao nhất trong 1 năm, chứng khoán phục hồi nhờ khẩu vị rủi ro trở lại 🚀

Chứng khoán Mỹ

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ tâm lý giải tỏa và khẩu vị rủi ro cải thiện: Phố Wall bật tăng khi áp lực sau cuộc họp FOMC dần tan biến và nhà đầu tư quay lại với tài sản rủi ro sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử. Hợp đồng tương lai Nasdaq dẫn đầu đà tăng (US100: +2,0% sau rollover), tiếp theo là chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 (US2000: +1,3% sau rollover), S&P 500 (US500: +0,9% sau rollover) và Dow Jones (US30: +0,2% sau rollover).

Chứng khoán châu Âu

Các chỉ số châu Âu phục hồi dù diễn biến phân hóa giữa các khu vực: Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận một phiên hồi phục tích cực, dù sự khác biệt giữa các chỉ số vẫn khá rõ rệt. Euro Stoxx 50 dẫn đầu đà tăng (EU50: +1,4%), theo sát là CAC40 của Pháp (FRA40: +1,4%), FTSE MIB của Ý (ITA40: +1,1%), DAX của Đức (DE40: +1,0%) và AEX của Hà Lan (NED25: +0,9%). Trong khi đó, hợp đồng tương lai IBEX 35 của Tây Ban Nha (SPA35) đi ngang, còn FTSE 100 của Anh (UK100: -0,3%) và WIG20 của Ba Lan (W20: -1,5%) tiếp tục tụt lại phía sau.

🏢 Tin tức doanh nghiệp

Amazon hướng tới thị trường chip AI thương mại để cạnh tranh với Nvidia: Amazon được cho là đang đàm phán để bán trực tiếp các chip Trainium do hãng tự phát triển cho các trung tâm dữ liệu bên ngoài. Động thái này sẽ đưa AWS từ một nhà cung cấp hạ tầng đám mây phục vụ nội bộ trở thành đối thủ trực tiếp của Nvidia trên thị trường chip AI, đồng thời thúc đẩy xu hướng phân mảnh của thị trường phần cứng AI.

Apple cảnh báo sẽ tăng giá sản phẩm do chi phí chip leo thang: CEO sắp mãn nhiệm Tim Cook cho biết việc tăng giá phần cứng là điều không thể tránh khỏi do chi phí bộ nhớ tăng quá mạnh. Nhu cầu AI bùng nổ cùng những gián đoạn chuỗi cung ứng khí heli bởi xung đột Trung Đông có thể khiến giá smartphone toàn cầu tăng khoảng 20%, đồng nghĩa iPhone 18 có thể đắt hơn tới 150 USD.

Accenture kéo theo làn sóng bán tháo ngành tư vấn CNTT toàn cầu sau khi hạ triển vọng: Cổ phiếu Accenture lao dốc 16,7% sau khi doanh thu quý III thấp hơn kỳ vọng và công ty cắt giảm dự báo tăng trưởng cả năm xuống còn 3%–4%. Triển vọng kém tích cực đã làm dấy lên lo ngại rằng AI tạo sinh đang dần thay thế ngân sách dành cho các dịch vụ tư vấn công nghệ truyền thống.