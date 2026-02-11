Tin đầu ngày: Dữ liệu kinh tế yếu của Mỹ kéo thị trường xuống, kim loại quý tiếp tục chịu áp lực!

Phiên giao dịch tại Mỹ đang diễn ra với tâm lý trái chiều. Chỉ số Dow Jones là chỉ số duy nhất ghi nhận mức tăng mang tính tượng trưng, tăng gần 0,1%, trong khi S&P 500 giảm khoảng 0,1% và Nasdaq lùi gần 0,3%.

Tâm lý tiêu cực chiếm ưu thế tại châu Âu, khi phần lớn các chỉ số kết thúc phiên trong sắc đỏ. DAX của Đức giảm hơn 0,1%, FTSE 100 của Anh mất hơn 0,3%, còn IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,4%. CAC 40 của Pháp là chỉ số có diễn biến tốt nhất khi chỉ tăng nhẹ.

Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 12 đạt 0,0% m/m cả ở số liệu tổng thể lẫn khi loại trừ ô tô (dự báo +0,4%), cho thấy mức yếu đáng kể và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Điều này khiến thị trường thất vọng mạnh và làm dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ. Dữ liệu yếu như vậy cho thấy tiêu dùng đang chậm lại rõ rệt, có thể làm suy yếu triển vọng tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới.

Trên thị trường tiền tệ, biến động đáng chú ý nhất được ghi nhận ở cặp USDJPY. Đồng yên đang tăng giá so với USD sau chiến thắng của phe Thủ tướng Takaichi.

Tâm lý tiêu cực cũng chi phối thị trường kim loại quý. Vàng giảm khoảng 1% và dao động quanh mức 5.000 USD/ounce. Bạc giảm hơn 3%, đang kiểm định vùng 80 USD/ounce. Palladium và bạch kim có diễn biến tương tự, giảm khoảng 1,6%.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một đợt bán tháo rõ rệt, với các tài sản quan trọng tiếp tục chịu áp lực lớn. Bitcoin giảm khoảng 2% và rơi xuống dưới 69.000 USD, trong khi Ethereum giảm mạnh hơn, khoảng 5%, về quanh 2.000 USD.

Thị trường hàng hóa cũng chịu áp lực. Hợp đồng dầu Brent giảm khoảng 0,4%, còn dầu WTI giảm khoảng 0,6%. Hợp đồng khí tự nhiên Henry (NATGAS) cũng tiếp tục suy yếu, giảm khoảng 0,2%.

Coca-Cola công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025. Mặc dù lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng và sản lượng tiêu thụ tăng, doanh thu vẫn gây thất vọng khi thấp hơn dự báo thị trường. Ngoài ra, công ty đưa ra triển vọng tăng trưởng doanh số năm 2026 ở mức vừa phải và thông báo thay đổi vị trí CEO.