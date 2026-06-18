Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ vẫn dao động quanh mức mở cửa trong phiên hôm nay. S&P 500 tăng 0,1%, trong khi NASDAQ Composite tăng 0,2%. Thị trường dầu mỏ cũng khá ổn định, với Brent giao dịch ngay dưới 80 USD/thùng, còn WTI dao động quanh 77 USD/thùng. Trên thị trường ngoại hối, biến động cũng không đáng kể khi đồng USD chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ.

Những phát biểu mang tính thay đổi liên tục của Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận với Iran – dự kiến được ký vào thứ Sáu – vẫn chưa tạo ra biến động lớn trên thị trường. Hiện tại, mọi sự chú ý đều hướng về cuộc họp Fed sắp diễn ra. Thị trường gần như không kỳ vọng Fed sẽ thay đổi lãi suất, nhưng tâm điểm sẽ là Biểu đồ Dot Plot cùng cuộc họp báo đầu tiên của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Chính sách tiền tệ

Vị Chủ tịch Fed do Tổng thống Trump lựa chọn sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nhiều người cho rằng ông sẽ có xu hướng phát đi thông điệp ôn hòa (dovish) hơn nhằm đáp ứng kỳ vọng của Nhà Trắng. Tuy nhiên, từng phát biểu của Warsh sẽ được giới phân tích trên toàn thế giới theo dõi rất sát sao. Thị trường sẽ đặc biệt chú ý liệu có sự khác biệt đáng kể nào giữa quan điểm của ông và lập trường chung của các thành viên còn lại trong FOMC hay không. Nếu khoảng cách này quá lớn, Warsh có thể đánh mất niềm tin của nhà đầu tư ngay từ đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, khả năng ông đưa ra một sự thay đổi quá mạnh về thông điệp chính sách được đánh giá là không cao.

Hình 1: Lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ (1998 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 17.06.2026

Trong bối cảnh hiện tại, Fed dường như chưa có nhiều dư địa để trở nên ôn hòa hơn. Tuy nhiên, việc Mỹ và Iran dự kiến ký biên bản ghi nhớ vào thứ Sáu có thể giúp Warsh giảm bớt áp lực, cho phép ông có cái nhìn bớt cứng rắn hơn đối với rủi ro lạm phát – yếu tố vốn được ưu tiên hàng đầu trong thời gian gần đây. Điều quan trọng nhất là mọi phát biểu của Warsh sẽ được thị trường đối chiếu trực tiếp với Biểu đồ Dot Plot, vốn phản ánh kỳ vọng lãi suất của toàn bộ Ủy ban.

Địa chính trị

Như chúng tôi đã đề cập trong bản tin US Open hôm nay, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu thiếu nhất quán về thỏa thuận với Iran. Tại Hội nghị G7 ở Evian (Pháp), một mặt ông khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vòng một hoặc hai ngày tới, nhưng mặt khác lại nhấn mạnh rằng bản ghi nhớ với Iran chưa phải là một thỏa thuận cuối cùng và nếu "ông ấy không hài lòng với những gì mình nhìn thấy, Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran."

Tuy nhiên, thị trường hiện không còn phản ứng quá mạnh với những phát biểu này. Việc ký kết văn bản chính thức vẫn được lên lịch vào thứ Sáu. Trong khi đó, việc lưu thông hàng hải thực sự được khôi phục tại eo biển Hormuz mới là yếu tố có thể tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường. Bất chấp những cam kết từ Nhà Trắng, giới đầu tư vẫn tỏ ra khá hoài nghi về khả năng cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran sẽ thực sự khép lại.

Hàng hóa

Trong bối cảnh Trung Đông không xuất hiện thêm những diễn biến mới, việc giá các mặt hàng năng lượng chủ chốt duy trì ổn định là điều không quá bất ngờ. Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tiếp tục giảm, TTF xuống dưới 42 EUR/MWh., NATGAS dao động quanh 3,17 USD.

Trong khi đó, giá dầu ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 0,7–0,9%. Một phần nguyên nhân đến từ báo cáo của EIA, cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 8,3 triệu thùng, vượt xa mức dự báo đồng thuận là 3 triệu thùng.

Mức giảm mạnh này chủ yếu xuất phát từ việc nhập khẩu dầu giảm mạnh cùng với công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu ở mức rất cao. Lượng dầu đưa vào chế biến tăng lên 17,2 triệu thùng/ngày, trong khi công suất sử dụng của các nhà máy lọc dầu đạt 96,7%.

Bạn có thể đọc thêm phân tích chi tiết trong bài viết của Kamil Szczepański với tiêu đề "BREAKING: Big drop in oil inventories, Brent back above $80", hiện đã có trên nền tảng.

Kim loại quý cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi vàng tăng 0,6% và bạc tăng 0,8%, nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ tại các nền kinh tế lớn giảm xuống. Vì vậy, cuộc họp FOMC hôm nay có thể trở thành phép thử quan trọng đối với xu hướng của cả hai kim loại này.

Thị trường chứng khoán

Thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Nhóm cổ phiếu bán dẫn đang phục hồi tích cực, dẫn đầu là Applied Materials với mức tăng 7,5%. Động lực đến từ thỏa thuận hợp tác mới giữa công ty và EssilorLuxottica, nhằm phát triển dòng kính thông minh tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, cổ phiếu cũng được hỗ trợ bởi việc nhiều tổ chức phân tích nâng giá mục tiêu.

Hình 2: Dashboard của Nasdaq 100 (17/06/2026)

Nguồn: XTB Research, 17.06.2026

Tại châu Âu, phần lớn các thị trường đóng cửa trong sắc xanh nhẹ. Euro Stoxx 50 tăng 0,3%., DAX của Đức tăng 0,1%. Đà tăng này diễn ra bất chấp việc cổ phiếu BMW lao dốc 7,8% sau khi hãng hạ dự báo lợi nhuận cả năm. Thông tin này cũng tạo áp lực lên các cổ phiếu cùng ngành như Volkswagen và Mercedes-Benz.

Hình 3: Dashboard của Euro Stoxx 50 (17/06/2026)

Nguồn: XTB Research, 17.06.2026

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Doanh số bán lẻ của Mỹ vượt kỳ vọng. Tính theo năm, doanh số bán lẻ tăng 6,9%. Tính theo tháng, doanh số tăng 0,9%. Nhóm kiểm soát (Control Group) cũng tăng 0,7%, cao hơn dự báo của thị trường, cho thấy đà tăng tiêu dùng không chỉ đến từ việc giá xăng cao hơn.

Sức mạnh của người tiêu dùng Mỹ rõ ràng là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn mức tăng chi tiêu này đang được tài trợ bằng việc rút bớt tiền tiết kiệm. Bên cạnh đó, sự phân hóa giữa các nhóm thu nhập ngày càng rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng chi tiêu của 1/3 nhóm dân cư có thu nhập thấp nhất đang chậm hơn đáng kể so với các nhóm còn lại.

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Michał Jóźwiak, Financial Market Analyst at XTB