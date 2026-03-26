Tin đầu ngày: Iran không quan tâm đến kế hoạch hòa bình của Trump.

Iran đã chính thức bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Trump, vốn nhằm đạt được ít nhất một lệnh ngừng bắn tại Trung Đông. Mặc dù toàn bộ nội dung kế hoạch chưa được công bố (được chuyển tới Iran thông qua Pakistan), nhiều khả năng nó bao gồm các yêu cầu như Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, cho phép thanh sát viên IAEA hoạt động, và đảm bảo tự do hàng hải hoàn toàn. Đổi lại, Mỹ và Israel sẽ chấm dứt các cuộc tấn công và từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí.

Donald Trump cũng đề cập đến một “món quà năng lượng lớn” từ Iran. Dù không nêu rõ chi tiết, điều này nhiều khả năng ám chỉ việc Iran bán dầu thô cho Ấn Độ.

Iran khẳng định họ sẽ kết thúc cuộc chiến theo điều kiện và thời điểm do chính mình quyết định. Giới chức nước này cho biết họ không quan tâm đến một lệnh ngừng bắn đơn thuần, mà hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, bao gồm các điều kiện như bồi thường thiệt hại, Mỹ rút hoàn toàn khỏi khu vực và dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt.

Một báo cáo gần đây cho thấy một nhà máy điện hạt nhân của Iran đã bị tấn công vào thứ Ba. Diễn biến này cho thấy dù Mỹ thể hiện sự “kiềm chế”, cơ sở hạ tầng trọng yếu vẫn tiếp tục bị nhắm mục tiêu, điều có thể dẫn tới leo thang toàn diện nếu không đạt được thỏa thuận trong khung thời gian mà Trump đã đưa ra.

Giá dầu WTI đang đi ngang trên mức 88 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch trên 95 USD/thùng.

Mức tăng gần 7 triệu thùng trong dự trữ dầu thô Mỹ không khiến giá điều chỉnh. Hiện tại, thị trường dầu phản ứng chủ yếu với việc thiếu tiến triển trong giảm leo thang, và giá vẫn duy trì gần mức thấp của hai phiên gần nhất.

Giá vàng tiếp tục phục hồi, giao dịch trên 4.500 USD/ounce, khi khả năng xảy ra lạm phát tăng mạnh kéo dài đang giảm dần. Dù Iran từ chối kế hoạch hòa bình, rõ ràng ít nhất một bên đang thúc đẩy mạnh mẽ việc chấm dứt xung đột.

EURUSD đang giảm từ vùng 1,1500 do căng thẳng Trung Đông leo thang. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Mỹ và Đức cũng giảm trong phiên hôm nay.

Bitcoin giao dịch quanh 70.000 USD, tăng khoảng 1%.

Giá nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh trong tháng 2, ngay cả trước khi xung đột tại Iran bắt đầu. Cụ thể, giá tăng 1,3% MoM (so với kỳ vọng 0,5%), trong khi giá xuất khẩu cũng tăng 1,5% MoM (so với kỳ vọng 0,5%).

Lạm phát tại Anh trong tháng 2 giữ nguyên ở 3,0% YoY, đúng như kỳ vọng, nhưng lạm phát lõi tăng lên 3,2% YoY. Tại Anh, cũng như khu vực Eurozone, thị trường đang định giá khả năng cao về việc tăng lãi suất.

Cổ phiếu Arm tăng tới 15% trong ngày hôm nay sau khi công ty công bố sự thay đổi chiến lược toàn diện. Thay vì chỉ cấp phép thiết kế, công ty dự định tự sản xuất các bộ vi xử lý AGI CPU, với mục tiêu đạt 15 tỷ USD doanh thu hàng năm, và Meta được kỳ vọng sẽ là khách hàng đầu tiên.