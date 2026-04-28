Phố Wall đang giao dịch trong tâm lý thận trọng, với các chỉ số chính của Mỹ dao động quanh mức đóng cửa của thứ Sáu. Rõ ràng thị trường hiện đang thiếu một chất xúc tác đủ mạnh để tạo ra xu hướng rõ ràng.
Nhà đầu tư đang tập trung cao độ vào thứ Tư, thời điểm công bố kết quả kinh doanh của bốn thành viên trong nhóm “Magnificent Seven”: Alphabet, Microsoft, Amazon và Apple. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng sẽ công bố quyết định lãi suất cùng ngày. Thị trường rộng rãi kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên, nhưng trọng tâm thực sự sẽ nằm ở phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell và bất kỳ định hướng nào liên quan đến lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai.
Cũng cần lưu ý rằng tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã rút lại các hành động trước đó liên quan đến Chủ tịch Fed hiện tại, qua đó làm giảm các đồn đoán về khả năng thay đổi lãnh đạo và hạ nhiệt kỳ vọng về việc Kevin Warsh có thể được đề cử.
Ở khía cạnh địa chính trị, Iran đã đề xuất giảm căng thẳng trong khu vực bằng cách hạ nhiệt áp lực xung quanh eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới. Theo các nguồn tin khu vực, đề xuất này (được chuyển qua Pakistan) bao gồm việc dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ và giảm một phần hoạt động quân sự.
Một điểm then chốt trong kế hoạch là hoãn các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran sang giai đoạn đàm phán sau, qua đó tách riêng nỗ lực giảm căng thẳng ngắn hạn khỏi tranh chấp chiến lược dài hạn.
Đồng thời, Tehran đang tiến hành tham vấn song song với Nga như một phần của sự phối hợp rộng hơn liên quan đến xung đột khu vực. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đã gặp Vladimir Putin tại St. Petersburg, cho rằng Mỹ đã không đạt được mục tiêu quân sự, từ đó làm tăng khả năng tái khởi động đàm phán.
Tuy nhiên, Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này trong hình thức hiện tại, yêu cầu một thỏa thuận toàn diện bao gồm cả eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời tiếp tục duy trì sức ép lên Tehran, dù cũng đã phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán trực tiếp.
Sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao đổ vỡ, giá dầu Brent đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 4, tạm thời vượt 100 USD/thùng, phản ánh mức “phí rủi ro địa chính trị” gia tăng do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Thị trường châu Âu cũng kết thúc phiên trong sắc đỏ, khi phần lớn các chỉ số chính đều giảm. FTSE 100 của Anh giảm hơn 0,5%, CAC 40 của Pháp giảm khoảng 0,2%, DAX của Đức giảm hơn 0,1%, trong khi IBEX 35 của Tây Ban Nha gần như đi ngang.
Áp lực cũng xuất hiện trên thị trường kim loại quý, khi giá vàng giảm khoảng 0,9% xuống quanh mức 4.700 USD/ounce, trong khi bạc giảm hơn 1,5%, kiểm tra vùng 75 USD.
Tâm lý tương tự cũng lan sang thị trường tiền điện tử, nơi các tài sản số lớn chịu áp lực điều chỉnh. Bitcoin giảm khoảng 1,5% xuống dưới 77.000 USD, trong khi Ethereum giảm gần 2,5%, rơi xuống dưới 2.300 USD.
Phố Wall có đang mất đà?
Tin tức Crypto ⚡ Bitcoin chịu áp lực - Liệu có tiếp tục giảm?
⚫ Dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ ngày 13/4
Thị trường nổi bật: OIL (27.04.2026)
