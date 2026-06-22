Tin đầu ngày: Khép lại một tuần giao dịch cực kỳ sôi động

Địa chính trị

Thị trường chứng khoán toàn cầu ban đầu chịu áp lực sau thông tin vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra hôm nay tại Thụy Sĩ, đã bị hoãn. Tâm lý thị trường cải thiện phần nào sau khi xuất hiện thông tin về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Trước đó, các cuộc pháo kích của Israel đã làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững của Biên bản ghi nhớ (MoU) được Mỹ và Iran ký kết hôm thứ Tư. Cần lưu ý rằng, Biên bản ghi nhớ này trao cho hai bên 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận hòa bình chính thức. Trong thời gian đó, eo biển Hormuz dự kiến sẽ được mở cửa trở lại.

Hàng hóa

Giá các mặt hàng năng lượng chủ chốt vẫn tiếp tục biến động mạnh.

Lấy dầu thô làm ví dụ:

Ban đầu, giá dầu tăng trong ngày do phản ứng trước việc hoãn vòng đàm phán hòa bình tiếp theo.

Sau đó, giá điều chỉnh giảm, một phần nhờ thông tin về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Tuy nhiên, kết thúc phiên, dầu Brent vẫn tăng khoảng 1%, đóng cửa gần 81 USD/thùng. Trong khi đó, WTI được giao dịch ở mức dưới 78 USD/thùng.

Hình 1: OIL [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026)

Nguồn: xStation, 19.06.2026

Khí tự nhiên:

NATGAS khép lại tuần ở mức 3,2 USD.

TTF dao động quanh 42,1 USD/MWh.

Kim loại quý tiếp tục xu hướng giảm:

Vàng hiện giao dịch quanh 4.156 USD/ounce Troy.

Bạc ở mức khoảng 64,9 USD/ounce.

Đà giảm hơn 1% chủ yếu là hệ quả của việc lợi suất trái phiếu chính phủ tại các nền kinh tế lớn tiếp tục tăng, khiến trái phiếu trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn so với kim loại quý trong nhóm tài sản rủi ro thấp.

Thị trường chứng khoán

Ngoại trừ FTSE MIB của Ý (+0,3%) và WIG20 của Ba Lan (+0,2%), phần lớn các thị trường chứng khoán châu Âu đều đóng cửa trong sắc đỏ. Euro Stoxx 50: -0,1%, DAX (Đức): -0,2%, FTSE 100 (Anh): -0,4%

Mức giảm mạnh nhất thuộc về CAC 40 của Pháp (-0,6%), bất chấp việc Renault tăng mạnh 3,9%, chủ yếu nhờ thương vụ mua lại 65% cổ phần của Flexis, công ty chuyên về logistics chặng cuối (last-mile logistics).

Hình 2: Bảng tổng quan Euro Stoxx 50 (19.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 19.06.2026

Hình 3: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong Euro Stoxx 50 (19.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 19.06.2026

Hình 4: Bản đồ nhiệt Euro Stoxx 50 (19.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 19.06.2026

Dữ liệu kinh tế vĩ mô và tiền tệ

Ngày giao dịch bắt đầu với báo cáo lạm phát CPI của Nhật Bản.

Kết quả không có bất ngờ: Lạm phát toàn phần: 1,5%, Lạm phát cơ bản: 1,4%

Kỳ vọng về việc BoJ tiếp tục tăng lãi suất hầu như không thay đổi – thị trường hiện định giá khoảng 95% khả năng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

USD/JPY kết thúc ngày gần như không đổi, dao động quanh 161,3.

Tính theo tuần, đồng yên giảm khoảng 0,7% so với USD, mức suy yếu tương đối khiêm tốn so với nhiều đồng tiền khác trong nhóm G10.

Sau đó, thị trường đón nhận dữ liệu từ Vương quốc Anh.

Doanh số bán lẻ tăng mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường (+1,2% theo tháng, +3,2% theo năm).

Điều này giúp đồng bảng Anh tăng nhẹ khoảng 0,2%.

Tuy nhiên, xét trong cả tuần, bảng Anh vẫn có diễn biến kém tích cực. So với mức mở cửa hôm thứ Hai, cặp GBPUSD đã giảm khoảng 1,3%.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB