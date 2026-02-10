Tin đầu ngày: Kim loại và Phố Wall phục hồi; NATGAS hoạt động kém hiệu quả 💡

Tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể vào cuối phiên tại châu Âu và trong giai đoạn thứ hai của phiên giao dịch tại Phố Wall. Hợp đồng US100 tăng gần 1%, trong khi US500 và US2000 lần lượt tăng 0,7% và 0,8%. Đà tăng hôm nay chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Cổ phiếu của các công ty như Oracle, Palantir và Applovin tăng mạnh trong khoảng từ +5% đến +15%. Đồng thời, Nvidia tăng 3% và Broadcom tăng 4%.

Cổ phiếu Hims & Hers (HIMS) đang chịu áp lực giảm mạnh trong phiên hôm nay do tác động tổng hợp từ cuộc điều tra của FDA/HHS liên quan đến các loại thuốc GLP-1 pha chế (compound) và vụ kiện bằng sáng chế của Novo Nordisk liên quan đến phiên bản “bản sao” dạng uống của Wegovy. Trong khi đó, cổ phiếu Novo Nordisk lại đang phục hồi nhờ kỳ vọng rằng việc siết chặt các chế phẩm GLP-1 pha chế sẽ làm giảm cạnh tranh từ các sản phẩm giá rẻ, cùng với tác động hỗ trợ từ vụ kiện chống lại Hims và chương trình mua lại cổ phiếu với quy mô lên tới 15 tỷ DKK.

Chỉ số Stoxx 600 tăng 0,7% và tiếp tục duy trì ở vùng đỉnh lịch sử. Trong khi đó, chỉ số DAX của Đức tăng 1,15%, còn chỉ số UK100 của Anh đã xóa sạch mức giảm đầu phiên và tăng nhẹ 0,15%.

Cổ phiếu STMicroelectronics (STM) tăng hơn 8% trong phiên hôm nay sau khi công ty công bố mở rộng đáng kể quan hệ hợp tác với Amazon Web Services (AWS). Thỏa thuận mới đưa STM trở thành nhà cung cấp chiến lược các sản phẩm bán dẫn cho hạ tầng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu của AWS, bao gồm vi điều khiển, mạch analog và các công cụ hỗ trợ thiết kế chip.

Sự kiện quan trọng nhất trong ngày đối với thị trường Ba Lan vẫn là thông tin liên quan đến InPost. Mặc dù công ty không niêm yết trên sàn chứng khoán Ba Lan, nhưng tin tức này đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư trong nước. InPost thông báo kế hoạch chào mua công khai, theo đó một liên danh nhà đầu tư quốc tế muốn mua lại toàn bộ cổ phần với mức giá 15,60 EUR/cổ phiếu. Liên danh bao gồm Advent International, FedEx, A&R Investments và tập đoàn PPF. Mức giá chào mua thấp hơn đáng kể so với giá IPO vài năm trước, điều mà ban lãnh đạo công ty giải thích là do môi trường thị trường đã thay đổi mạnh kể từ thời điểm niêm yết. Thông tin này thu hút chú ý vì InPost là một trong những thương hiệu Ba Lan nổi bật nhất trong lĩnh vực logistics và thương mại điện tử, đồng thời phản ánh rõ sự thay đổi của môi trường định giá đối với các doanh nghiệp tăng trưởng tại châu Âu.

Giao dịch theo chủ đề “Takaichi trade” một lần nữa trở thành tâm điểm sau chiến thắng áp đảo của liên minh do Thủ tướng Sanae Takaichi dẫn dắt trong cuộc bầu cử Hạ viện. Đảng LDP giành 316 trên tổng số 465 ghế, và cùng với 36 ghế của đảng Ishin, liên minh đã đạt được đa số 2/3 (trên 310 ghế). Kết quả này giúp tháo gỡ các rào cản lập pháp quan trọng và củng cố kỳ vọng về chính sách tài khóa mở rộng, bao gồm đề xuất tạm ngừng thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm trong vòng hai năm. Thị trường đánh giá điều này có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng cũng tạo ra rủi ro đối với sự ổn định tài chính công của Nhật Bản.

Kim loại quý tiếp tục ghi nhận mức tăng rất mạnh trong ngày hôm nay. SILVER tăng gần 7% so với giá đóng cửa ngày thứ Sáu, trong khi GOLD tăng 2,1%. Cả hai kim loại đều đã quay trở lại vùng giá phía trên đường EMA 50 ngày.

Đồng USD đang suy yếu mạnh trên thị trường ngoại hối. Mức chênh lệch sức mạnh giữa các đồng tiền là khá lớn, dù bảng Anh cũng đang giảm. Ngược lại, mức tăng mạnh nhất đang thuộc về đồng franc Thụy Sĩ và đồng đô la Úc.

Giá khí tự nhiên giảm hơn 6% ngay đầu tuần, giảm tổng cộng 12% so với đỉnh của ngày thứ Sáu và hiện đang kiểm định vùng hỗ trợ 3,2 USD/MMBtu – mức đáy cục bộ của tuần trước. Các yếu tố chính bao gồm dự báo thời tiết được cải thiện (nhiệt độ ấm lên tại Mỹ sau đợt lạnh khiến nhu cầu sưởi giảm) và nhu cầu công nghiệp suy yếu, bất chấp việc tồn kho giảm mạnh 360 bcf. Tuy nhiên, tồn kho vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu phá vỡ vùng hỗ trợ hiện tại, giá có thể mở đường giảm về khu vực 2,8–3,0 USD/MMBtu.