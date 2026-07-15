Tin đầu ngày: Lạm phát hạ nhiệt khiến USD suy yếu, vàng và S&P 500 bứt phá

📊 Kinh tế vĩ mô và Ngân hàng Trung ương

Ông cũng cho biết nhiệm vụ khôi phục ổn định giá cả vẫn chưa hoàn thành, dù thừa nhận rằng số liệu CPI tháng 6 là một tín hiệu tích cực.

Việc không đưa ra những tuyên bố mang tính diều hâu rằng lãi suất hiện tại vẫn còn quá thấp để đưa lạm phát về mục tiêu khiến lập trường hiện tại của Warsh trở nên mềm mỏng và khó xác định hơn so với cuộc họp đầu tiên.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Kevin Warsh đã trình bày kế hoạch thay đổi cách Fed truyền thông với thị trường và nhấn mạnh rằng nhiệm vụ trọng tâm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là đưa lạm phát trở lại mục tiêu sau hơn 60 tháng liên tục duy trì trên ngưỡng 2%.

Lạm phát toàn phần giảm xuống còn 3,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY) từ mức 4,2% trước đó, thấp hơn mức dự báo 3,8% của thị trường. Trên cơ sở hàng tháng, CPI giảm 0,4% (MoM), đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Trong khi đó, lạm phát lõi theo năm giảm xuống còn 2,6% YoY từ 2,9% trước đó, cũng thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Sự kiện quan trọng nhất trong ngày là báo cáo CPI tháng 6 của Mỹ, với mức lạm phát thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

💱 Tiền tệ

Sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, cặp EUR/USD tăng khoảng 50 pip từ vùng 1,1400. Tuy nhiên, một phần mức tăng này đã bị thu hẹp sau phiên điều trần của Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ.

🌍 Địa chính trị

Trump cũng từ bỏ kế hoạch áp mức phí 20% đối với các cam kết bảo đảm an ninh tại Hormuz, đồng thời cho biết vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua đầu tư và các thỏa thuận thương mại mới với các quốc gia vùng Vịnh.

Donald Trump tuyên bố Eo biển Hormuz vẫn mở và Mỹ sẽ đóng vai trò bảo đảm an ninh cho tuyến hàng hải này, bất chấp việc Iran đã tiến hành các cuộc tấn công công khai nhằm vào các siêu tàu chở dầu.

Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông khiến lo ngại về nguy cơ lạm phát quay trở lại vẫn hiện hữu. Mặc dù giá dầu tăng rất mạnh vào đầu phiên hôm nay, nối tiếp đà tăng từ đầu tuần, nhưng mức độ lo ngại của thị trường vẫn chưa cao như giai đoạn tháng 3 và tháng 4.

🛢️ Hàng hóa

Giá ca cao tiếp tục tăng trong phiên hôm nay sau nhịp điều chỉnh gần đây và đang tiến sát mốc 6.000 USD/tấn. Nhà đầu tư lo ngại dữ liệu chế biến tiếp tục suy yếu, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm.

Giá vàng bật tăng gần 100 USD/ounce từ vùng 4.000 USD, hiện giao dịch quanh 4.060 USD/ounce. Đáng chú ý, thâm hụt ngân sách ngày càng lớn của Mỹ có thể trở thành yếu tố thúc đẩy nhu cầu đối với vàng khi lo ngại lạm phát giảm bớt, trong bối cảnh các nhà đầu cơ trên thị trường hợp đồng tương lai cũng đang gia tăng vị thế.

Giá dầu đang điều chỉnh giảm sau khi tăng mạnh trong phiên. Dầu Brent từng lên tới 87,5 USD/thùng và WTI đạt 81,5 USD/thùng trước khi lùi về quanh 85 USD và 79 USD/thùng.

📈 Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng vừa phải trong khoảng 0,3–0,6%. Trong số các chỉ số lớn, WIG20 của Ba Lan nổi bật nhất khi tăng khoảng 1%.

Đà giảm của lạm phát cùng với tâm lý thị trường cải thiện đã thúc đẩy chứng khoán tăng điểm rõ rệt. Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) tăng hơn 0,4%, trong khi Nasdaq 100 (US100) tăng tới 1,3%. Đáng chú ý, US100 hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 3%, còn US500 chỉ thấp hơn mức kỷ lục khoảng 0,5%.

🏢 Doanh nghiệp và kết quả kinh doanh

Mùa công bố kết quả kinh doanh trên Phố Wall đã chính thức khởi động với các ngân hàng lớn của Mỹ. Cổ phiếu Goldman Sachs tăng gần 8% sau khi ngân hàng vượt kỳ vọng EPS tới 45% và ghi nhận doanh thu thuần vượt 20 tỷ USD.

JPMorgan, Bank of America và Wells Fargo cũng công bố kết quả vượt kỳ vọng, được thị trường xem là tín hiệu tích cực về sức khỏe nền kinh tế và nhu cầu tín dụng tại Mỹ. Nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới kết quả của mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư, cũng như các bình luận về chất lượng danh mục cho vay và triển vọng nửa cuối năm. Đáng chú ý, Bank of America ghi nhận doanh thu giao dịch cổ phiếu ở mức kỷ lục, trong khi JPMorgan gây thất vọng với triển vọng chi phí cao hơn.

Tâm lý đối với nhóm công nghệ chịu sức ép sau kết quả kinh doanh sơ bộ của IBM, làm dấy lên lo ngại về triển vọng của các công ty phần mềm. IBM báo cáo doanh thu đạt 17,2 tỷ USD (so với dự báo 17,8 tỷ USD) và EPS đạt 2,93 USD (so với mức đồng thuận 3 USD). Sau giai đoạn tăng mạnh trong các quý trước, cổ phiếu IBM lao dốc tới 25% trong hôm nay, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ sau khi bong bóng dot-com vỡ.

Đà bán tháo tại IBM kéo theo sự suy yếu của nhiều ông lớn công nghệ khác như Microsoft, với mức giảm có lúc lên tới 3% trong phiên trước khi thu hẹp còn khoảng 1%.