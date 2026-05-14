Tin đầu ngày: Lạm phát nóng và chờ đợi tin tức từ Bắc Kinh

Thị trường Mỹ
Tâm lý thị trường vào cuối phiên thứ Tư nhìn chung khá trái chiều, nhưng phe lạc quan vẫn đang chiếm ưu thế. Bất chấp dữ liệu vĩ mô đáng lo ngại, sự bất định xoay quanh chuyến thăm Trung Quốc của Donald Trump và triển vọng của thị trường dầu mỏ, nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý tương đối tích cực. Xu hướng tăng mạnh của nhóm công nghệ vẫn tiếp tục. Nasdaq-100 đang dẫn dắt thị trường Mỹ đi lên, với hợp đồng tương lai tăng hơn 1%. S&P 500 đã thu hẹp đà tăng xuống khoảng 0,5%, trong khi Russell 2000 và Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ.
Kỳ vọng, lo ngại và đầu cơ đang bao trùm phái đoàn Mỹ và Donald Trump tại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng thị trường ở mức rất cao - đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, vốn là trọng tâm của các cuộc đàm phán. Dù phái đoàn Mỹ có thành phần rất ấn tượng, các báo cáo ban đầu từ truyền thông ngành cho thấy quy mô hội nghị phía Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với kỳ vọng.
Morgan Stanley đang phát tín hiệu lạc quan với thị trường khi nâng mục tiêu cuối năm cho chỉ số S&P 500.
Alibaba Group dù có kết quả yếu về lợi nhuận và doanh thu, nhưng bù lại bằng triển vọng tích cực hơn và tăng trưởng mạnh ở các mảng cloud và AI chủ chốt. Cổ phiếu công ty tăng hơn 7%.
Ford Motor Company gây bất ngờ lớn cho nhà đầu tư với mức sinh lời cao vượt kỳ vọng trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, vượt dự báo EPS hơn 200%. Cổ phiếu tăng hơn 12%.
Dữ liệu vĩ mô của Mỹ đang phát đi những tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ liên quan đến lạm phát và thị trường nhiên liệu.
Lạm phát sản xuất (PPI) cao hơn nhiều so với kỳ vọng, với chỉ số lõi đạt 5,2% và chỉ số tổng thể đạt 6,0%, so với dự báo lần lượt là 4,3% và 4,9%.
Đồng thời, tồn kho dầu thô giảm 4,3 triệu thùng so với kỳ vọng giảm 2,0 triệu thùng. Tồn kho xăng cũng giảm gần gấp đôi so với đồng thuận thị trường: giảm 4,08 triệu thùng so với kỳ vọng 2,8 triệu thùng.
Thị trường Châu Âu
Tâm lý tích cực vừa phải trên thị trường chứng khoán châu Âu đang được củng cố nhờ dòng vốn từ nhà đầu tư Mỹ. Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 tăng 0,7%. Chỉ số hoạt động tốt nhất châu Âu là WIG20 của Ba Lan, tăng hơn 2%.
Siemens hơi thấp hơn kỳ vọng của nhà đầu tư khi EPS và doanh thu đều thấp hơn nhẹ so với đồng thuận. Cổ phiếu giảm gần 1%.
Dữ liệu vĩ mô của Eurozone nhìn chung đúng kỳ vọng. GDP thường niên quý I/2026 tăng 0,8%, chậm lại so với mức 1,2% của quý trước.
Việc làm tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng công nghiệp giảm 2,1% so với cùng kỳ.
Lạm phát tiêu dùng của Pháp đạt đúng mức kỳ vọng là 1%.
Hàng hóa
Trong nhóm hàng hóa nông nghiệp, cacao giảm gần 3%, có thể phản ánh hoạt động chốt lời và tích lũy sau đợt tăng mạnh gần đây. Đường tăng hơn 2% do kỳ vọng nhu cầu ethanol pha trộn nhiên liệu sẽ gia tăng trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Dầu giảm nhẹ, dao động quanh mức 106 USD/thùng.
Nhôm tăng hơn 2% do chuỗi cung ứng từ Trung Đông bị gián đoạn và nhu cầu mạnh hơn.
Bạc tăng 2%, giao dịch quanh mức 88 USD.
Tiền điện tử
Thị trường tiền mã hóa đang có tâm lý rất tiêu cực, với đà giảm mạnh trên gần như toàn bộ thị trường. Bitcoin giảm 1,5% và rơi xuống dưới mốc 80.000 USD. Ethereum giảm hơn 1,2%, lùi về quanh 2.250 USD. Solana giảm hơn 4%, dao động quanh mốc 90 USD.
