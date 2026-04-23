Tin đầu ngày: Lệnh ngừng bắn đơn phương là đủ để Phố Wall tiếp tục lạc quan

Donald Trump hôm qua đã quyết định đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn, nhằm cho Iran thêm thời gian cân nhắc.

Iran bày tỏ mong muốn quay lại đàm phán hòa bình, nhưng đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại Strait of Hormuz.

Iran cho biết họ vẫn có thể xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, nước này đã bắt giữ hai tàu cố vượt phong tỏa, điều có thể khiến căng thẳng gia tăng nhẹ.

Trump cho biết có khả năng các cuộc đàm phán sẽ nối lại vào thứ Sáu. Pakistan tỏ ra lạc quan, cho rằng khả năng quay lại bàn đàm phán là khá cao.

Trump đã đặt thời hạn cho Iran đến Chủ nhật để bắt đầu đàm phán.

Lầu Năm Góc cho biết việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz có thể mất tới 6 tháng và chỉ có thể bắt đầu sau khi hòa bình được thiết lập. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động vận tải qua khu vực sẽ bị hạn chế nghiêm trọng gần như đến cuối năm.

S&P 500 (US500) tiếp tục đà tăng và có khả năng đóng cửa ở mức đỉnh lịch sử mới trong hôm nay. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,5%, trong khi Nasdaq 100 (US100) tăng hơn 1%.

Dù Phố Wall không thể hiện rõ sự lo ngại, thị trường dầu lại phản ứng mạnh trước việc phong tỏa eo biển Hormuz tiếp diễn. Dầu Brent tăng 2,5% (vượt $96/thùng), trong khi WTI Crude Oil tăng gần 3%, kiểm tra vùng $93/thùng.

Gold tăng nhẹ (+0,4%), trong khi Platinum (+2,1%) và Silver (+1,7%) ghi nhận mức tăng mạnh hơn, bất chấp USD mạnh lên.

EURUSD tiếp tục giảm mạnh từ hôm qua, tiến sát mốc 1.1700. Khả năng European Central Bank tăng lãi suất trong tháng 4 là rất thấp.

Kinh tế trưởng ECB, Philip Lane, cảnh báo về các rủi ro tại Eurozone như tăng trưởng chậm lại và lạm phát gia tăng do giá năng lượng.

Germany đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay từ 1,0% xuống còn 0,5% do khủng hoảng năng lượng.

Tồn kho dầu thô Mỹ tăng 1,9 triệu thùng, trái với kỳ vọng giảm. Tuy nhiên, tồn kho sản phẩm lọc dầu (xăng và dầu chưng cất) lại giảm rất mạnh.

Lạm phát tháng 3 tại United Kingdom đạt 3,3% so với cùng kỳ (đúng dự báo), nhưng tăng mạnh hơn theo tháng (0,7%). Cặp GBPUSD đang ổn định trên mức 1.35.

Bitcoin đang tiến gần mốc $80,000, được thúc đẩy bởi dòng tiền ETF và khẩu vị rủi ro gia tăng sau đà tăng của Phố Wall.