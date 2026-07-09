Tin đầu ngày: Leo thang căng thẳng tại Trung Đông. FOMC lo ngại về lạm phát

🌍 Địa chính trị và xung đột tại Vịnh Ba Tư
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Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính thức chấm dứt lệnh ngừng bắn với Iran tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, gọi thỏa thuận trước đó là "lãng phí thời gian" và cáo buộc giới lãnh đạo Iran là "những kẻ dối trá".
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Lực lượng Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào hơn 80 mục tiêu trên lãnh thổ Iran (bao gồm các hệ thống phòng không) để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại Eo biển Hormuz.
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Iran đã trực tiếp vi phạm các điều khoản của biên bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày được ký kết vào tháng trước, trong đó đảm bảo việc lưu thông an toàn và miễn phí cho tàu thuyền để đổi lấy việc Mỹ tạm thời đình chỉ các lệnh trừng phạt và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân. Cuộc tấn công của Iran nhằm vào ít nhất ba tàu thương mại, bao gồm một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tehran sau đó đáp trả bằng một đợt tấn công khác, lần này nhằm vào các mục tiêu tại Bahrain và Kuwait.
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Washington ngay lập tức khôi phục toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động thương mại dầu mỏ của Iran trên phạm vi toàn cầu, đồng thời hủy bỏ các cơ chế miễn trừ trước đây.
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Donald Trump phát tín hiệu sẽ tái áp đặt phong tỏa cảng biển, làm gia tăng lo ngại của thị trường về nguy cơ xung đột toàn diện quay trở lại.
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Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Trump tuyên bố có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran và cảnh báo thị trường dầu mỏ có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, mặc dù ông vẫn dự báo giá dầu sẽ giảm đáng kể trong dài hạn. Đồng thời, Trump cho biết ông không kỳ vọng sẽ xảy ra một cuộc chiến toàn diện.
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Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong ngày hôm nay, với dầu Brent kiểm định vùng 80 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 75 USD/thùng.
📊 Thị trường chứng khoán: Chỉ số và thị trường cổ phiếu
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Thị trường chứng khoán toàn cầu ghi nhận mức giảm đáng kể. Dòng vốn rút khỏi các tài sản rủi ro trên các sàn giao dịch tại New York, London và Tokyo.
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US500 giảm 0,4%, trong khi US100 gần như xóa sạch toàn bộ mức giảm nhờ các thông tin tích cực cho rằng Trung Quốc sẽ cho phép các doanh nghiệp AI hàng đầu mua chip H200.
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Tại châu Âu, các chỉ số giảm rất mạnh trong phiên thứ hai liên tiếp, với các chỉ số chính mất từ 1,5% đến 2% (DE40 và SPA35).
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Sau đợt bán tháo gần đây đối với các công ty liên quan đến bộ nhớ bán dẫn, hôm nay thị trường ghi nhận sự phục hồi của các doanh nghiệp như SanDisk và Applied Materials.
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Alibaba của Trung Quốc ghi nhận mức phục hồi mạnh trong ngày nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan hơn và việc nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội tiếp cận các doanh nghiệp AI có định giá hấp dẫn hơn. Cổ phiếu của công ty tăng tới 10% trong phiên.
🛢️ Hàng hóa và năng lượng
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Giá dầu tăng mạnh, tăng tới 7% trong vòng 24 giờ qua và khoảng 3% kể từ đầu phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, đà tăng đã thu hẹp sau khi Trump cho biết ông không kỳ vọng sẽ xảy ra chiến tranh toàn diện và sẽ không cản trở các cuộc đàm phán nếu có.
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Đường cong kỳ hạn của dầu chuyển sang trạng thái backwardation sâu, phản ánh sự gia tăng mạnh của giá các hợp đồng kỳ hạn ngắn. Chênh lệch giữa các kỳ hạn (calendar spreads) cũng nới rộng đáng kể, mặc dù vẫn duy trì dưới 1,00 USD.
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Thị trường đang trả mức phí bảo hiểm rất cao cho việc giao dầu vật chất ngay lập tức, trong khi chỉ mới một tuần trước, cấu trúc contango vẫn còn xuất hiện do tốc độ giao hàng từ Trung Đông được đẩy nhanh.
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Tồn kho dầu thô bất ngờ tăng thêm 3 triệu thùng, tuy nhiên tồn kho các sản phẩm dầu mỏ lại giảm rất mạnh. Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 320 triệu thùng.
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Giá vàng giao ngay giảm tới 1,5%, xuống dưới 4.050 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ về cuối phiên.
💰 Kinh tế vĩ mô, tiền tệ và trái phiếu
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Sự quay trở lại của các rủi ro địa chính trị đã làm gia tăng rủi ro lạm phát trên toàn cầu do nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng.
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Thị trường tiền tệ bắt đầu định giá mạnh hơn kịch bản Fed theo lập trường "diều hâu", qua đó làm tăng đáng kể xác suất Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10.
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Biên bản FOMC cho thấy những lo ngại về lạm phát là hoàn toàn có cơ sở, và phần lớn các thành viên Fed đều cho rằng có thể cần điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu kịch bản lạm phát xấu nhất xảy ra.
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Đồng thời, cần lưu ý rằng Fed đang giảm mức độ hướng dẫn thị trường, khiến các quyết định chính sách trong tương lai sẽ trở nên khó dự đoán hơn.
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Mặc dù các rủi ro địa chính trị gia tăng, EURUSD vẫn phục hồi trong ngày hôm nay và đang kiểm định các mức đỉnh cục bộ quanh 1,1430 sau khi biên bản FOMC được công bố.
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Trong khi đó, USDJPY tiếp tục đà tăng và đang kiểm định vùng 162,5.
🪙 Tiền điện tử
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Thị trường tài sản số chịu áp lực bán mạnh khi nhà đầu tư đồng loạt giảm mức độ chấp nhận rủi ro.
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Bitcoin (BTC) giảm 1,8%, xuống còn khoảng 62.200 USD.
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Ethereum (ETH) giảm 1,7%, đưa đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới xuống vùng 1.736 USD.
Biên bản FOMC: Định hướng "diều hâu", nhưng thị trường phản ứng không đáng kể
Hội nghị thượng đỉnh tại Ankara: Trump chưa phát tín hiệu leo thang toàn diện, giá dầu hạn chế đà tăng
US500 giảm 1% trước thềm công bố biên bản FOMC
Iran: Một cuộc xung đột kéo dài, nhưng không đồng nghĩa với đà giảm kéo dài
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