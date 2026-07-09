Tin đầu ngày: Leo thang căng thẳng tại Trung Đông. FOMC lo ngại về lạm phát

🌍 Địa chính trị và xung đột tại Vịnh Ba Tư

Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính thức chấm dứt lệnh ngừng bắn với Iran tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, gọi thỏa thuận trước đó là "lãng phí thời gian" và cáo buộc giới lãnh đạo Iran là "những kẻ dối trá".

Lực lượng Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào hơn 80 mục tiêu trên lãnh thổ Iran (bao gồm các hệ thống phòng không) để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại Eo biển Hormuz.

Iran đã trực tiếp vi phạm các điều khoản của biên bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày được ký kết vào tháng trước, trong đó đảm bảo việc lưu thông an toàn và miễn phí cho tàu thuyền để đổi lấy việc Mỹ tạm thời đình chỉ các lệnh trừng phạt và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân. Cuộc tấn công của Iran nhằm vào ít nhất ba tàu thương mại, bao gồm một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tehran sau đó đáp trả bằng một đợt tấn công khác, lần này nhằm vào các mục tiêu tại Bahrain và Kuwait.

Washington ngay lập tức khôi phục toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động thương mại dầu mỏ của Iran trên phạm vi toàn cầu, đồng thời hủy bỏ các cơ chế miễn trừ trước đây.

Donald Trump phát tín hiệu sẽ tái áp đặt phong tỏa cảng biển, làm gia tăng lo ngại của thị trường về nguy cơ xung đột toàn diện quay trở lại.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Trump tuyên bố có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran và cảnh báo thị trường dầu mỏ có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, mặc dù ông vẫn dự báo giá dầu sẽ giảm đáng kể trong dài hạn. Đồng thời, Trump cho biết ông không kỳ vọng sẽ xảy ra một cuộc chiến toàn diện.