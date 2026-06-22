Tin đầu ngày: Mong manh nhưng vẫn tích cực, thị trường tin tưởng đàm phán Mỹ & Iran đang đạt tiến triển ⏰

🌍 ĐỊA CHÍNH TRỊ

Mỹ – Iran: đạt tiến triển tại Thụy Sĩ, nhưng vẫn còn mong manh. Trong hội nghị thượng đỉnh tại Bürgenstock bên hồ Lucerne, các bên trung gian là Qatar và Pakistan cho biết đã đạt được "những tiến triển đáng khích lệ" sau 18 giờ đàm phán. Hai bên đã thống nhất lộ trình 60 ngày để đạt được một thỏa thuận cuối cùng, đồng thời thành lập Ủy ban Cấp cao nhằm giám sát quá trình hòa giải. Mặc dù phái đoàn Iran đã rời khỏi cuộc họp sau khi Tổng thống Trump đăng trên Truth Social đe dọa nối lại các cuộc không kích, các cuộc đàm phán vẫn không bị hủy bỏ.

Eo biển Hormuz: căng thẳng leo thang rồi hạ nhiệt. Hôm Chủ nhật, IRGC tuyên bố tái phong tỏa Eo biển Hormuz; lưu lượng tàu chở dầu giảm xuống chỉ còn 5 tàu (so với 26 tàu của ngày trước đó). Sau tuyên bố từ các bên trung gian, tình hình đã cải thiện khi một kênh liên lạc chuyên biệt được thiết lập nhằm đảm bảo hoạt động lưu thông an toàn cho tàu thương mại. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa, mở cửa trở lại các cảng dầu mỏ và hóa dầu, đồng thời khởi động kế hoạch tái thiết Iran. Tuy nhiên, Israel không xuất hiện trong thông cáo chung cuối cùng, để lại dấu hỏi lớn về tính bền vững của lệnh ngừng bắn.

Qatar: nổ lớn tại Ras Laffan. Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy LNG lớn nhất thế giới trong quá trình đưa cơ sở này vào vận hành. Có 54 người bị thương và 18 người vẫn đang mất tích. QatarEnergy chưa đưa ra bình luận về mức độ thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng. Sự cố này một lần nữa cho thấy mức độ mong manh của hệ thống hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh.

Trung Quốc: đáp trả Lầu Năm Góc. Bắc Kinh đã đưa 10 tổ chức quân sự của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu (bao gồm MP Materials và USA Rare Earth), đồng thời loại 46 công ty Mỹ khỏi các hợp đồng mua sắm của chính phủ nhằm đáp trả việc Lầu Năm Góc cập nhật danh sách 1260H (bổ sung Alibaba, Baidu và BYD). Các nhà phân tích cho rằng động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng và nhằm duy trì quan hệ song phương sau hội nghị Trump – Tập.