Tin đầu ngày: Mong manh nhưng vẫn tích cực, thị trường tin tưởng đàm phán Mỹ & Iran đang đạt tiến triển ⏰

🌍 ĐỊA CHÍNH TRỊ
-
Mỹ – Iran: đạt tiến triển tại Thụy Sĩ, nhưng vẫn còn mong manh. Trong hội nghị thượng đỉnh tại Bürgenstock bên hồ Lucerne, các bên trung gian là Qatar và Pakistan cho biết đã đạt được "những tiến triển đáng khích lệ" sau 18 giờ đàm phán. Hai bên đã thống nhất lộ trình 60 ngày để đạt được một thỏa thuận cuối cùng, đồng thời thành lập Ủy ban Cấp cao nhằm giám sát quá trình hòa giải. Mặc dù phái đoàn Iran đã rời khỏi cuộc họp sau khi Tổng thống Trump đăng trên Truth Social đe dọa nối lại các cuộc không kích, các cuộc đàm phán vẫn không bị hủy bỏ.
-
Eo biển Hormuz: căng thẳng leo thang rồi hạ nhiệt. Hôm Chủ nhật, IRGC tuyên bố tái phong tỏa Eo biển Hormuz; lưu lượng tàu chở dầu giảm xuống chỉ còn 5 tàu (so với 26 tàu của ngày trước đó). Sau tuyên bố từ các bên trung gian, tình hình đã cải thiện khi một kênh liên lạc chuyên biệt được thiết lập nhằm đảm bảo hoạt động lưu thông an toàn cho tàu thương mại. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa, mở cửa trở lại các cảng dầu mỏ và hóa dầu, đồng thời khởi động kế hoạch tái thiết Iran. Tuy nhiên, Israel không xuất hiện trong thông cáo chung cuối cùng, để lại dấu hỏi lớn về tính bền vững của lệnh ngừng bắn.
-
Qatar: nổ lớn tại Ras Laffan. Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy LNG lớn nhất thế giới trong quá trình đưa cơ sở này vào vận hành. Có 54 người bị thương và 18 người vẫn đang mất tích. QatarEnergy chưa đưa ra bình luận về mức độ thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng. Sự cố này một lần nữa cho thấy mức độ mong manh của hệ thống hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh.
-
Trung Quốc: đáp trả Lầu Năm Góc. Bắc Kinh đã đưa 10 tổ chức quân sự của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu (bao gồm MP Materials và USA Rare Earth), đồng thời loại 46 công ty Mỹ khỏi các hợp đồng mua sắm của chính phủ nhằm đáp trả việc Lầu Năm Góc cập nhật danh sách 1260H (bổ sung Alibaba, Baidu và BYD). Các nhà phân tích cho rằng động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng và nhằm duy trì quan hệ song phương sau hội nghị Trump – Tập.
-
Anh: Starmer trên đường rời nhiệm sở. Theo tờ The Guardian, Thủ tướng Keir Starmer dự kiến sẽ xác nhận kế hoạch rời chức vào mùa thu năm nay, sau chiến thắng áp đảo của Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung quốc hội. Burnham hiện được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản vị trí lãnh đạo, trong khi thị trường trái phiếu Anh vẫn chưa rõ lập trường của ông đối với kỷ luật tài khóa.
📊 KINH TẾ VĨ MÔ
-
Fed: thị trường ngày càng định giá khả năng tăng lãi suất. Sau cuộc họp FOMC mang quan điểm "diều hâu" tuần trước, thị trường hiện định giá 75% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 9 và tổng mức thắt chặt khoảng 41 điểm cơ bản vào cuối năm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên 4,2276%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.
-
Dữ liệu quan trọng nhất tuần: PCE vào thứ Năm. Chỉ số Core PCE tháng 5 (thước đo lạm phát ưa thích của Fed) được kỳ vọng tăng lên 3,4%. Nếu kết quả vượt kỳ vọng, thị trường có thể gia tăng dự báo về tốc độ nâng lãi suất. Ngoài ra, tuần này còn có CPI của Canada, PMI sơ bộ của Khu vực đồng euro và CPI Tokyo của Nhật Bản.
-
Trung Quốc: LPR giữ nguyên tháng thứ 13 liên tiếp. PBOC giữ nguyên lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm ở 3,00% và kỳ hạn 5 năm ở 3,50%. Đồng thời, PBOC ấn định tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở 6,8150, cao hơn đáng kể so với mức ước tính 6,7733, cho thấy cơ quan này chủ động để đồng Nhân dân tệ suy yếu. Theo NYT, Trung Quốc vẫn đang hạn chế nhập khẩu dầu, điều này có thể tạo áp lực giảm lên giá dầu trong dài hạn.
📈 THỊ TRƯỜNG – PHẢN ỨNG TRƯỚC CÁC SỰ KIỆN
-
Phố Wall / Hợp đồng tương lai: chịu áp lực giảm nhẹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,5%, Nasdaq 100 giảm 0,6%, còn Dow Jones giảm 187 điểm (-0,4%), mặc dù tại thời điểm viết bài, phần lớn mức giảm này đang được thu hẹp. Dù vậy, tuần trước vẫn kết thúc tích cực với S&P 500 tăng 1%, DJIA tăng 1% và Nasdaq tăng 2% (đánh dấu 11 tuần tăng trong tổng số 12 tuần gần nhất). Thị trường hiện đang chờ dữ liệu PCE và các diễn biến tiếp theo của tiến trình đàm phán Mỹ – Iran.
-
Nhật Bản lập đỉnh lịch sử. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,95%, vượt mốc 72.000 điểm (CFD JP225: 72.777 điểm). Chỉ số Topix tăng 1,29%. Đà tăng được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan sau các tín hiệu tích cực từ đàm phán Iran. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 1,22%, trong khi Kosdaq giảm 0,99%. Thị trường ASX 200 của Úc tăng nhẹ. Trong khi đó, Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,74%, còn CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,28%. Sự phân hóa phản ánh các yếu tố địa chính trị và rủi ro từ môi trường pháp lý.
💱 NGOẠI HỐI
-
Đồng yên tiếp tục chịu áp lực. USD/JPY giao dịch quanh 161,66 (CFD tăng 0,24%), không còn cách xa mức thấp nhất trong hai năm. Nếu vượt mốc 161,96, đồng yên sẽ rơi xuống mức yếu nhất kể từ năm 1986. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama tuyên bố sẵn sàng can thiệp "bất cứ lúc nào", nhưng thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi vì việc can thiệp trong bối cảnh Fed mang lập trường diều hâu sẽ rất tốn kém và rủi ro. Phó Thống đốc BOJ Himino cảnh báo việc trì hoãn điều chỉnh chính sách có thể khiến lạm phát vượt kiểm soát, trong khi Thủ tướng Takaichi lại kêu gọi sự thận trọng.
-
EUR/USD đi ngang. Cặp tiền giao dịch quanh 1,1457, gần như không thay đổi (-0,01%). Trên bản đồ nhiệt tiền tệ, các đồng giảm mạnh nhất gồm NOK (-0,6%), JPY (-0,9%) và SEK (-0,4% đến -0,5%). Trong khi đó, Rand Nam Phi (ZAR) là đồng tiền mạnh nhất, tăng 0,9% so với JPY.
🛢️ HÀNG HÓA
-
Dầu: biến động mạnh nhưng kết phiên giảm. Brent CFD giao dịch ở 78,97 USD/thùng (-1,72%), còn WTI CFD ở 75,25 USD/thùng (-1,66%). Trước đó, giá dầu từng tăng khoảng 3% sau thông tin Eo biển Hormuz bị phong tỏa, nhưng sau đó đảo chiều giảm khi các bên trung gian công bố tiến triển trong đàm phán.
-
Vàng và bạc tăng giá. Vàng CFD tăng lên 4.185 USD/oz (+0,73%) sau khi Goldman Sachs cho biết nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương đạt 59 tấn chỉ riêng trong tháng 4. Bạc CFD tăng 1,17%, lên 65,55 USD/oz. Trong khi đó, khí tự nhiên (NatGas) tăng 2,41%, lên 3,316 USD.
🏢 DOANH NGHIỆP
-
SK Hynix vượt Samsung. Lần đầu tiên trong lịch sử, SK Hynix (000660.KS) trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Seoul, vượt qua Samsung Electronics. Cổ phiếu của hãng đã tăng hơn 340% từ đầu năm nhờ vị thế thống trị trong lĩnh vực chip HBM phục vụ AI (khách hàng gồm Nvidia và Google). Công ty hiện đang cân nhắc niêm yết tại Mỹ nhằm mở rộng tệp nhà đầu tư toàn cầu.
-
Tesla chịu áp lực vì vấn đề uy tín. Một phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến một chiếc Tesla sử dụng hệ thống hỗ trợ lái tại bang Texas. Chiếc xe được cho là đã tự lệch khỏi làn đường và đâm vào một tòa nhà.
₿ TIỀN ĐIỆN TỬ
-
Bitcoin: 64.099 USD (+0,75%) – tăng nhẹ nhờ tâm lý thị trường cải thiện sau các tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ – Iran. Hiện chưa có yếu tố nội tại nổi bật hỗ trợ thị trường tiền số.
🔭 PHIÊN GIAO DỊCH CHÂU ÂU – NHỮNG ĐIỂM CẦN THEO DÕI
-
Tổng thống Trump sẽ ký các sắc lệnh hành pháp vào lúc 15:30 EDT / 20:30 BST. Thị trường sẽ đặc biệt theo dõi mọi phát biểu liên quan đến Iran.
-
Bài phát biểu từ Thống đốc Fed Waller (phát biểu khai mạc), Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Ủy viên Dombrovskis.
-
Dữ liệu kinh tế: Chỉ số niềm tin tiêu dùng của EU tháng 6 và CPI tháng 5 của Canada (quan trọng đối với CAD và triển vọng lạm phát toàn cầu).
-
Rủi ro lớn nhất trong tuần: Báo cáo Core PCE vào thứ Năm. Nếu chỉ số vượt 3,4%, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể tăng mạnh, gây áp lực lên thị trường trái phiếu và chứng khoán.
Top 3 thị trường đáng chú ý
Tin đầu ngày: Khép lại một tuần giao dịch cực kỳ sôi động
🚩 Giá vàng giảm 1,5% sau khi Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng năm 2026
Bối cảnh thị trường: Biến động hạn chế, đồng USD phục hồi mạnh
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.