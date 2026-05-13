Tin đầu ngày: Phố Wall chịu áp lực sau mức lạm phát cao nhất kể từ năm 2023

Phố Wall đang trải qua một đợt bán tháo trên diện rộng, khi các chỉ số lớn của Mỹ tiếp tục chịu áp lực mạnh. S&P 500 giảm khoảng 0,7%, trong khi Nasdaq là chỉ số yếu nhất với mức giảm gần 1,9%.

Yếu tố chính dẫn tới đà giảm hôm nay chắc chắn là báo cáo CPI cao hơn kỳ vọng. Lạm phát tại Mỹ tăng lên 3,8% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 5/2023, làm gia tăng lo ngại rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn và gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Đà tăng lạm phát chủ yếu đến từ giá năng lượng cao hơn, bao gồm giá nhiên liệu, vốn rất nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị trong những tháng gần đây. Đồng thời, áp lực dai dẳng ở các nhóm lạm phát lõi cho thấy quá trình giảm lạm phát đã chậm lại rõ rệt, với áp lực giá lan rộng vượt ra ngoài các nhóm biến động mạnh nhất của nền kinh tế.

Thượng viện Mỹ đã phê duyệt Kevin Warsh trở thành thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, đưa ông tiến gần hơn một bước tới vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo, với cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Đề cử này được xem là một diễn biến quan trọng đối với định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ và cách Fed xử lý lạm phát trong tương lai.

Thị trường cũng tiếp tục lo ngại về mối quan hệ có thể quá gần gũi giữa Warsh và tổng thống Mỹ đương nhiệm, làm dấy lên nghi ngờ về mức độ độc lập của Fed trong thời gian tới.

Căng thẳng địa chính trị liên quan tới Iran đang nóng lên trở lại, khi có thông tin cho rằng một số cố vấn của Donald Trump ngày càng nghiêng về khả năng nối lại các hoạt động quân sự sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn đổ vỡ và Iran bác bỏ đề xuất mới nhất.

Tổng chi phí Mỹ tham gia vào cuộc xung đột hiện được ước tính khoảng 29 tỷ USD, cho thấy gánh nặng tài khóa và chiến lược ngày càng lớn của cuộc đối đầu này.

Mỹ cũng được cho là đang yêu cầu Iran chấm dứt vĩnh viễn hoạt động làm giàu uranium và chuyển toàn bộ uranium đã làm giàu sang Mỹ — những điều kiện mà Tehran coi là không thể chấp nhận và đang khiến căng thẳng trong đàm phán leo thang hơn nữa.

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 14–15/5, nơi các cuộc thảo luận được cho là sẽ bao gồm vấn đề Iran, thị trường dầu mỏ và các căng thẳng địa chính trị cũng như thương mại rộng lớn hơn.

Thị trường châu Âu cũng khép phiên trong sắc đỏ, khi các chỉ số lớn trên toàn khu vực chịu áp lực mạnh. CAC 40 của Pháp giảm gần 1%, trong khi DAX của Đức và IBEX 35 của Tây Ban Nha đều giảm khoảng 1,5%. FTSE 100 của Anh thể hiện tích cực hơn đôi chút với mức giảm tương đối nhẹ.

Dầu Brent tiếp tục được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị leo thang, với giá tăng mạnh và tiến sát mốc 110 USD/thùng.

Kim loại quý đang chịu áp lực nhẹ. Giá vàng giảm khoảng 1%, kiểm định vùng 4.690 USD/ounce, trong khi bạc cũng suy yếu nhẹ, dao động quanh mức 85 USD/ounce.