Tin đầu ngày: Phố Wall đứng vững trong khi giá hàng hóa lao dốc do lập trường cứng rắn của Fed

📈 Tổng quan thị trường & Sàn chứng khoán Futures phục hồi: Sau hai phiên đầu tuần bán tháo mạnh nhóm công nghệ, hợp đồng tương lai Mỹ và các chỉ số chính đang cho thấy dấu hiệu ổn định và nỗ lực tạo đáy ngắn hạn. US500 giao dịch gần mức đóng cửa hôm qua, trong khi US100 tiếp tục chịu áp lực giảm, mất 0,8% và kiểm tra vùng 29.500 điểm.

Mỹ vượt trội phần còn lại của thế giới: Tâm lý tích cực tại Phố Wall được hỗ trợ bởi phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người nhấn mạnh khả năng chống chịu đã được chứng minh của nền kinh tế Mỹ. Trong khi các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị ghi nhận tăng trưởng GDP gần như bằng 0, dòng vốn đang ồ ạt chảy vào tài sản an toàn tại Mỹ.

J.P. Morgan nâng kỳ vọng: Hỗ trợ thêm cho thị trường, J.P. Morgan nâng mục tiêu cuối năm 2026 của S&P 500 từ 7.600 lên 7.800 điểm, lý giải bởi chu kỳ đầu tư AI vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. 🏢 Doanh nghiệp & Cổ phiếu Micron trước báo cáo tài chính: Toàn bộ thị trường công nghệ (bao gồm các ông lớn như Nvidia, Microsoft và Dell) đang tập trung vào báo cáo tài chính của Micron Technology, sẽ được công bố sau khi thị trường đóng cửa. Cổ phiếu công ty đã tăng 700% trong một năm, khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu kỳ vọng tích cực này đã phản ánh hết vào giá hay chưa. Báo cáo này được xem là bài kiểm tra quan trọng cho tính bền vững của chi tiêu hạ tầng AI toàn cầu, dự kiến vượt 600 tỷ USD toàn ngành.

Alphabet chính thức vào Dow Jones: Gã khổng lồ Mountain View chính thức gia nhập chỉ số DJIA, thay thế tập đoàn viễn thông Verizon Communications, có hiệu lực từ thứ Hai, 29/06/2026. Đây là dấu mốc mang tính biểu tượng cho kỷ nguyên AI và điện toán đám mây, đồng thời kích hoạt tái cân bằng mạnh trong các quỹ ETF. Cổ phiếu Alphabet tăng 1% hôm nay, thể hiện sức mạnh tương đối trong phiên công nghệ suy giảm.

Ngành quốc phòng bị bán tháo mạnh & chốt lời: Cổ phiếu quốc phòng (bao gồm Rheinmetall của châu Âu và các tập đoàn Mỹ) tiếp tục giảm sâu. Nhà đầu tư đang bán ra hàng loạt do thiếu yếu tố leo thang địa chính trị mới và kỳ vọng về khả năng mở lại đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz. Theo đó, Rheinmetall mất 18% trong ngày. 🛢️ Hàng hóa năng lượng Dầu lao dốc & phần bù chiến tranh biến mất: Giá WTI rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 70 USD/thùng, quay trở lại mức từng thấy trong phiên đầu sau khi xung đột Trung Đông bùng phát. Mỹ cho biết không thu phí quá cảnh tại eo biển Hormuz, và hoạt động bình thường có thể khôi phục trong vài tuần sau khi hoàn tất rà phá bom mìn. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Mỹ có thể đảm bảo an toàn tuyến vận tải ngay cả khi không đạt thỏa thuận với Iran.

“Cái bẫy” trong dữ liệu tồn kho EIA: Báo cáo hàng tuần từ Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy một con số tưởng như tích cực cho phe mua, nhưng chi tiết kỹ thuật lại đẩy giá hàng hóa tiếp tục giảm. Tồn kho dầu thô giảm -6,088 triệu thùng (mạnh hơn dự báo -4,461 triệu). Tuy nhiên, xăng tăng +2,064 triệu thùng (so với kỳ vọng giảm -0,578 triệu) và nhiên liệu chưng cất tăng +3,064 triệu thùng (so với kỳ vọng giảm -0,505 triệu).

Hoạt động lọc dầu & kho dự trữ chiến lược: Các nhà máy lọc dầu Mỹ đang vận hành tối đa công suất, giải thích cho mức giảm mạnh của dầu thô; tuy nhiên, tồn kho thành phẩm lại tăng bất ngờ, chấm dứt xu hướng giảm mạnh trước đó. Đồng thời, kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thập niên 1980. 🪙 Kim loại quý Sụp đổ kim loại quý & đáy 2026: Cả vàng và bạc đều đang ghi nhận mức thấp nhất năm 2026. Vàng phá vỡ hỗ trợ quan trọng, rơi dưới 4.000 USD và mất gần 30% so với đỉnh lịch sử tháng 1 (5.600 USD). Động lực chính đến từ chính sách mới của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, khi ông nhấn mạnh lạm phát lõi vẫn dai dẳng (PCE dự báo 3,6%) và không có kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ. Do đó, thị trường đang định giá khả năng tăng lãi suất vào tháng 9/2026, với vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo tại 3.570 USD.

Bạc xuyên thủng mốc 60 USD: Bạc đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong 5 năm, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Cùng với đồng USD tăng mạnh (chỉ số USD ở mức cao nhất 13 tháng), kim loại này chịu áp lực từ suy yếu công nghiệp Trung Quốc và nhu cầu năng lượng mặt trời giảm.

Tỷ lệ vàng/bạc tăng mạnh & dự báo giá: Gold/Silver ratio tăng trở lại vùng 70–80. Nếu vàng giữ quanh 4.000 USD, điều này hàm ý bạc có thể giảm xuống vùng 50–57,15 USD, trong kịch bản xấu có thể rơi về 45–46 USD. 🌾 Thị trường nông sản Nguy cơ “Super El Niño” & bất thường khí hậu cực đoan: Dữ liệu khí tượng mới nhất cho thấy xác suất 60–67% hình thành hiện tượng “Super El Niño” trong giai đoạn 2026/2027. Đây có thể là một trong những biến động nhiệt mạnh nhất kể từ năm 1950.

Áp lực nguồn cung hàng hóa mềm: Hiện tượng này đe dọa trực tiếp cacao ở Tây Phi và cà phê Robusta ở Đông Nam Á. Giá cacao tiếp tục ở mức rất cao do cung–cầu thắt chặt nghiêm trọng. Cacao hôm nay tăng thêm 7%, tiến sát vùng 5.000 USD/tấn.

Suy giảm nhu cầu & nhóm hưởng lợi khí hậu: Các nhà phân tích cảnh báo hiện tượng “demand destruction” khi giá cao bắt đầu làm giảm tiêu thụ. Ngược lại, các nhóm có thể hưởng lợi từ El Niño gồm đậu nành và khí tự nhiên Mỹ, vốn thường tăng sản lượng trong chu kỳ thời tiết này, tạo áp lực giảm giá cho chúng.

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