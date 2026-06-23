Tin đầu ngày: Phố Wall lưỡng lự khi Mỹ cân nhắc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

📈 Thị trường chứng khoán

Tại châu Âu, tâm lý thị trường vẫn duy trì tích cực ở mức vừa phải. Chỉ có CAC 40 của Pháp giảm hơn 0,2%, trong khi các chỉ số lớn còn lại đều kết phiên trong sắc xanh – nổi bật là IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng gần 1,2%.

SpaceX nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, mất 10% trong phiên hôm nay. Sau màn ra mắt ấn tượng và từng vượt qua Microsoft cùng Amazon về vốn hóa trong thời gian ngắn, cổ phiếu hiện đang điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Đồng thời, công ty công bố đang nắm giữ hơn 100 tỷ USD tiền mặt và thông báo phát hành trái phiếu, động thái được thị trường xem là nhằm tài trợ cho kế hoạch mở rộng tiếp theo.

Alphabet (Google) giảm hơn 5%, trở thành một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất trên cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq. Áp lực bán xuất phát từ việc một số nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực AI rời công ty, bao gồm Noam Shazeer (từ Gemini sang OpenAI) và John Jumper (từ DeepMind sang Anthropic), làm gia tăng lo ngại về làn sóng chảy máu chất xám tại Google.

Phiên giao dịch chính thức tại Mỹ ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ, khi sự hưng phấn ban đầu đã suy yếu rõ rệt. Chỉ còn Dow Jones duy trì trên mức mở cửa, trong khi S&P 500 giảm nhẹ dưới mức đóng cửa trước đó, còn Nasdaq mất hơn 1%.

🌍 Chính trị và địa chính trị

Các cuộc đàm phán Mỹ–Iran tại Thụy Sĩ tiếp tục là tâm điểm của thị trường toàn cầu. Theo truyền thông, các cuộc đàm phán kéo dài khoảng 18 giờ và được cả hai bên đánh giá là đã đạt được những bước tiến đáng kể hướng tới một thỏa thuận, dù vẫn chỉ ở giai đoạn sơ bộ và còn cần hoàn thiện nhiều chi tiết.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được "tiến triển rất lớn", đồng thời xác nhận một phần của thỏa thuận là sự trở lại của các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc, nhằm giám sát việc thực hiện các thỏa thuận ban đầu. Song song đó, hai bên cũng thống nhất lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày để tiến tới một thỏa thuận cuối cùng.

Một nội dung then chốt trong các cuộc đàm phán là vấn đề trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Mỹ đã quyết định tạm thời đình chỉ một phần các biện pháp hạn chế, cho phép Iran có thể xuất khẩu dầu hợp pháp theo các điều kiện gần với cơ chế thị trường. Theo truyền thông, hai bên đã thống nhất một dự thảo ban đầu bao gồm cơ chế cấp phép cho hoạt động xuất khẩu dầu và nới lỏng một phần các sức ép tài chính.

Phía Iran nhấn mạnh rằng thỏa thuận chủ yếu mang ý nghĩa kinh tế, tạo điều kiện để nước này xuất khẩu dầu mà không còn chịu các hạn chế trừng phạt như trước, mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn đang tiếp tục được thương lượng.

Donald Trump, trong một bài đăng trên Truth Social, tuyên bố rằng Iran sẽ chấp nhận "mở rộng các cuộc thanh sát vũ khí", phù hợp với gói thỏa thuận rộng hơn bao gồm cả việc giám sát chương trình hạt nhân và cơ sở hạ tầng quân sự. Tehran không phản hồi trực tiếp tuyên bố này, nhưng vẫn khẳng định rằng mục tiêu quan trọng nhất là ổn định kinh tế và khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu.

Toàn bộ tiến trình hiện nay cho thấy các cuộc đàm phán đang xoay quanh hai trụ cột song song: một bên là cơ chế kiểm soát hạt nhân và thanh sát quốc tế, bên còn lại là việc từng bước khôi phục xuất khẩu dầu của Iran và nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt. Mặc dù đã có bước đột phá, quá trình này vẫn đang ở giai đoạn đầu và các chi tiết liên quan đến phạm vi giám sát, lộ trình thực hiện cũng như mức độ dỡ bỏ hạn chế vẫn đang được thương lượng.

Hiện tại, thị trường đang tập trung theo dõi diễn biến địa chính trị, đặc biệt là tiến độ triển khai thỏa thuận Mỹ–Iran và tác động của nó đối với giá hàng hóa.