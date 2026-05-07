Tin đầu ngày: Phố Wall mở rộng đà tăng, kim loại quý phục hồi nhờ đà giảm của Dầu

Báo cáo từ Axios cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần tới việc hoàn tất các điều khoản sơ bộ của một thỏa thuận đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường dầu mỏ, kéo giá dầu từ khoảng 110 USD/thùng xuống gần 96 USD. Tuy nhiên, gần một nửa mức giảm sau đó đã bị xóa bỏ khi các phát biểu từ Iran một lần nữa làm giảm sự lạc quan của thị trường, cho thấy con đường hướng tới một bước đột phá vẫn còn rất xa vời.

Theo Axios, Tehran và Washington có khoảng 48 giờ để ký một bản ghi nhớ phác thảo khuôn khổ ban đầu của thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận sơ bộ trong khoảng thời gian đó, Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran và tiếp tục Chiến dịch “Freedom” tại eo biển Hormuz.

Bất chấp những bất định còn tồn tại, hy vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng cùng với kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp Mỹ — đặc biệt là AMD, với cổ phiếu tăng hơn 16% — đang hỗ trợ đà tăng của Phố Wall. Nasdaq 100 và S&P 500 hiện tăng lần lượt hơn 1,6% và 1,1%. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4% hôm nay nhờ làn sóng hưng phấn trong ngành bán dẫn, trong khi Alphabet (Google) lập đỉnh lịch sử mới tại mức 400 USD/cổ phiếu.

Hợp đồng dầu Brent (OIL) giảm hơn 8% hôm nay xuống còn 101,5 USD/thùng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản, dù vẫn neo cao quanh 4,35%. Đồng USD suy yếu cũng đang hỗ trợ phe mua EUR/USD.

Báo cáo thay đổi việc làm ADP của Mỹ trong tháng 4 đạt 109 nghìn so với kỳ vọng 120 nghìn — cao hơn nhiều mức 70 nghìn của tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn dự báo. PPI khu vực Eurozone đạt 2,1% so với dự báo 1,8% và mức -3% trước đó, qua đó hỗ trợ lập trường “diều hâu” hơn của Ngân hàng Trung ương châu Âu đối với lãi suất.

Kim loại quý diễn biến rất tích cực, với vàng và bạc tăng lần lượt 3% và 6%. Trong khi đó, Bitcoin đã tăng lên gần 83.000 USD - mức cao nhất kể từ ngày 1/2 - trước khi điều chỉnh về quanh 81.300 USD.