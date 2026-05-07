Tin đầu ngày: Phố Wall mở rộng đà tăng, kim loại quý phục hồi nhờ đà giảm của Dầu

Báo cáo từ Axios cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần tới việc hoàn tất các điều khoản sơ bộ của một thỏa thuận đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường dầu mỏ, kéo giá dầu từ khoảng 110 USD/thùng xuống gần 96 USD. Tuy nhiên, gần một nửa mức giảm sau đó đã bị xóa bỏ khi các phát biểu từ Iran một lần nữa làm giảm sự lạc quan của thị trường, cho thấy con đường hướng tới một bước đột phá vẫn còn rất xa vời.
Theo Axios, Tehran và Washington có khoảng 48 giờ để ký một bản ghi nhớ phác thảo khuôn khổ ban đầu của thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận sơ bộ trong khoảng thời gian đó, Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran và tiếp tục Chiến dịch “Freedom” tại eo biển Hormuz.
Bất chấp những bất định còn tồn tại, hy vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng cùng với kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp Mỹ — đặc biệt là AMD, với cổ phiếu tăng hơn 16% — đang hỗ trợ đà tăng của Phố Wall. Nasdaq 100 và S&P 500 hiện tăng lần lượt hơn 1,6% và 1,1%. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4% hôm nay nhờ làn sóng hưng phấn trong ngành bán dẫn, trong khi Alphabet (Google) lập đỉnh lịch sử mới tại mức 400 USD/cổ phiếu.
Hợp đồng dầu Brent (OIL) giảm hơn 8% hôm nay xuống còn 101,5 USD/thùng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản, dù vẫn neo cao quanh 4,35%. Đồng USD suy yếu cũng đang hỗ trợ phe mua EUR/USD.
Báo cáo thay đổi việc làm ADP của Mỹ trong tháng 4 đạt 109 nghìn so với kỳ vọng 120 nghìn — cao hơn nhiều mức 70 nghìn của tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn dự báo. PPI khu vực Eurozone đạt 2,1% so với dự báo 1,8% và mức -3% trước đó, qua đó hỗ trợ lập trường “diều hâu” hơn của Ngân hàng Trung ương châu Âu đối với lãi suất.
Kim loại quý diễn biến rất tích cực, với vàng và bạc tăng lần lượt 3% và 6%. Trong khi đó, Bitcoin đã tăng lên gần 83.000 USD - mức cao nhất kể từ ngày 1/2 - trước khi điều chỉnh về quanh 81.300 USD.
- Dầu thô: +2,3 triệu thùng (dự báo: -2,7 triệu; trước đó: -6,23 triệu)
- Xăng: -2,5 triệu thùng (dự báo: -1,7 triệu; trước đó: -6,08 triệu)
- Sản phẩm chưng cất: -1,20 triệu thùng (dự báo: -2,0 triệu; trước đó: -4,49 triệu)
Biểu đồ cặp tiền EUR/USD (D1)
EUR/USD đang tăng hướng tới mốc 1,175 hôm nay, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và giá dầu đi xuống. Dù thị trường năng lượng điều chỉnh mạnh, một thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington vẫn có vẻ khá xa vời. Tuy nhiên, nếu kịch bản này xảy ra, phe mua có thể lấy lại đủ động lực để đẩy cặp tiền vượt trở lại trên mốc 1,18.
Trong các phiên gần đây, EMA200 liên tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh và hiện nằm quanh 1,1666.
Nguồn: xStation5
Trong số các cổ phiếu yếu nhất trên thị trường Mỹ hôm nay là các công ty dầu khí, vốn chịu áp lực tự nhiên từ đợt lao dốc mạnh của giá dầu. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu khác cũng đang tụt lại phía sau so với đà tăng chung. Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất là Arista Networks. Dù vẫn là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ xu hướng AI, cổ phiếu công ty giảm hơn 17% sau báo cáo kết quả kinh doanh. Nhóm phần mềm nói chung cũng đang hoạt động kém hơn thị trường, với Salesforce và ServiceNow giảm đáng kể.
Trong khi đó, nhóm Big Tech ghi nhận mức tăng mạnh, dẫn đầu là Nvidia với mức tăng hơn 4%, còn Alphabet (Google) tăng gần 3%. Toàn bộ ngành bán dẫn tiếp tục vượt trội. Cổ phiếu TSMC tăng hơn 5%, trong khi AMD, ASML và Lam Research nằm trong nhóm tăng mạnh nhất của lĩnh vực chip.
Nguồn: xStation5
Vàng tăng vọt 3% khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD giảm
Mở phiên Mỹ: Phố Wall tăng cao nhờ giá dầu giảm và sự lạc quan với cổ phiếu công nghệ 📈
CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho xăng Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, tồn kho dầu thô tăng
CẬP NHẬT MỚI🚨 Dầu phục hồi lên 103 USD sau phát biểu của Iran về báo cáo Axios
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.