Tin đầu ngày: Phố Wall phục hồi sau báo cáo ấn tượng của Micron 📈 Cơn sốt AI đã quay trở lại?

Thị trường toàn cầu đồng loạt khởi sắc sau khi Micron (MU.US) công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng cùng triển vọng đầy lạc quan, củng cố câu chuyện tăng trưởng xoay quanh hạ tầng AI và nhu cầu chip bán dẫn. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng khoảng 1,8%, trong khi S&P 500 tăng 0,5%. Tại châu Á, KOSPI của Hàn Quốc dẫn đầu đà tăng khi có thời điểm bật tới 7% trong phiên. Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu cũng cho thấy tín hiệu tích cực, với DE40 của Đức tăng 0,4%.

Chất xúc tác quan trọng nhất là báo cáo tài chính của Micron. Cổ phiếu hãng sản xuất chip nhớ tăng hơn 15% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu vượt xa kỳ vọng của Phố Wall. Nhà đầu tư xem đây là bằng chứng cho thấy nhu cầu đối với hạ tầng AI vẫn rất mạnh bất chấp những lo ngại gần đây về mức định giá cao của nhóm công nghệ.

Tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ bởi giá dầu giảm. Dầu thô lùi về quanh 72 USD/thùng, xóa bỏ phần lớn "phần bù rủi ro địa chính trị" liên quan đến căng thẳng với Iran. Đà giảm này giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát và cải thiện khẩu vị rủi ro trên thị trường.

Giá vàng ổn định quanh 4.000 USD/ounce sau khi có lúc giảm xuống dưới ngưỡng này trước đó. Kim loại quý vẫn chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Ban đầu, cổ phiếu Micron tăng khoảng 9% sau khi công bố kết quả quý III tài khóa 2026 vượt kỳ vọng, trước khi mở rộng đà tăng lên hơn 15%, đưa vốn hóa thị trường dự kiến lên khoảng 1,35–1,4 nghìn tỷ USD khi phiên chính thức mở cửa. Công ty ghi nhận EPS điều chỉnh đạt 25,11 USD/cổ phiếu, vượt xa mức dự báo 20,49 USD. Doanh thu đạt 41,46 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng 35,69 tỷ USD của giới phân tích.

Micron cũng đưa ra dự báo cực kỳ tích cực cho quý IV, với EPS điều chỉnh dự kiến đạt 30–32 USD, cao hơn nhiều so với mức đồng thuận 25,31 USD, đồng thời dự báo doanh thu đạt 49–51 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng 43,24 tỷ USD.

Biên lợi nhuận gộp tăng lên 84,9%, vượt cả mức hướng dẫn trước đó của công ty (81,8%) và dự báo của thị trường (83,6%).

Mảng Cloud Memory ghi nhận doanh thu 13,77 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng 10,69 tỷ USD, trong khi doanh thu từ Core Data Center đạt 11,52 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức dự báo 6,88 tỷ USD. Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng nhu cầu từ khách hàng vẫn ở mức rất mạnh và duy trì triển vọng tích cực cho các quý tới. Công ty cũng công bố cổ tức tiền mặt 0,15 USD/cổ phiếu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố kết quả cuộc kiểm tra sức chịu đựng (stress test) thường niên, kết luận rằng các ngân hàng lớn nhất của Mỹ vẫn có mức vốn rất vững chắc và đủ khả năng chống chịu trước một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Dù tổng thiệt hại giả định có thể vượt 700 tỷ USD, tỷ lệ an toàn vốn vẫn cao hơn đáng kể so với yêu cầu của cơ quan quản lý.

Fed cũng thông báo sẽ điều chỉnh phương pháp stress test nhằm giảm biến động trong yêu cầu vốn, với các mức đệm vốn mới dự kiến được áp dụng sau chu kỳ kiểm tra năm 2027.

Meta mở rộng hợp tác với Qualcomm và dự kiến triển khai bộ xử lý C1000 của Qualcomm tại các trung tâm dữ liệu từ năm 2028. Qualcomm cho biết các bộ xử lý dành cho trung tâm dữ liệu sẽ chính thức ra mắt vào giữa năm 2028, trong khi mảng chip tùy chỉnh sẽ bắt đầu đóng góp doanh thu đáng kể từ cuối năm 2027. Microsoft cũng được kỳ vọng sẽ triển khai chip High Bandwidth Compute (HBC) của Qualcomm trên hệ thống trung tâm dữ liệu Azure. Cổ phiếu Qualcomm tăng hơn 12% trong phiên ngoài giờ.

Anthropic cáo buộc Alibaba đã truy cập trái phép vào các mô hình AI của mình thông qua phòng nghiên cứu Qwen. Alibaba phủ nhận các cáo buộc và từ chối bình luận thêm.

Startup AI SambaNova vừa huy động thêm vốn, qua đó nâng định giá công ty lên khoảng 10 tỷ USD, theo thông tin từ The Information.