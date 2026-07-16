Tin đầu ngày: Phố Wall tăng điểm, Dow Jones tiến sát mức đỉnh lịch sử sau dữ liệu PPI thấp hơn kỳ vọng

Các thị trường châu Âu đóng cửa với diễn biến trái chiều. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,5%, Euro Stoxx 50 mất hơn 0,2%, trong khi CAC 40 của Pháp tăng 0,2%, được hỗ trợ bởi đà phục hồi mạnh của nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ. Ngành này vượt trội sau khi Compagnie Financière Richemont công bố kết quả kinh doanh tích cực, giúp cổ phiếu tăng hơn 6,5%.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục có thêm một phiên giao dịch tích cực, mặc dù Nasdaq 100 giảm chưa đến 0,2% sau khi ban đầu chịu áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu AI. S&P 500 tăng 0,3% và đang tiến gần mốc 7.600 điểm, trong khi Dow Jones vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục. Lạm phát giá sản xuất (PPI) tháng 6 thấp hơn kỳ vọng, kết hợp với kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp và đà tăng của cổ phiếu ASML đã hỗ trợ tâm lý ưa thích rủi ro.

PPI tháng 6 (MoM): -0,3% (Kỳ vọng: 0,0%; Trước đó: 0,6%)

PPI tháng 6 (YoY): 5,5% (Kỳ vọng: 6,2%; Trước đó: 6,0%)

Core PPI (MoM): 0,2% (Kỳ vọng: 0,3%; Trước đó: 0,4%)

Core PPI (YoY): 4,7% (Kỳ vọng: 5,2%; Trước đó: 4,9%)

Một báo cáo lạm phát khác của Mỹ tiếp tục gây bất ngờ theo hướng tích cực. Giá sản xuất giảm 0,3% so với tháng trước, trong khi cả lạm phát toàn phần và lạm phát lõi theo năm đều hạ nhiệt mạnh hơn dự báo, củng cố thêm tín hiệu từ báo cáo CPI thấp hơn kỳ vọng được công bố hôm qua.

Đà tăng của Phố Wall hôm nay được dẫn dắt bởi cổ phiếu Meta Platforms, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon và Oracle, cho thấy khả năng đang diễn ra sự thay đổi dần trong tâm lý nhà đầu tư cũng như sự luân chuyển dòng tiền từ các nhà cung cấp hạ tầng AI sang nhóm Magnificent Seven. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến tích cực nhờ một loạt kết quả kinh doanh kỷ lục, trong đó nổi bật là BlackRock. Cổ phiếu của công ty quản lý tài sản này tăng hơn 6% sau khi vượt kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản quản lý (AUM), đạt mức kỷ lục 15,3 nghìn tỷ USD.

Chỉ số Dollar Index của Mỹ giảm trong hôm nay, tiến sát mốc 100, trong khi EUR/USD tăng 0,5% lên 1,147. Bitcoin đã vượt trở lại 65.000 USD, nối dài đà phục hồi và tăng khoảng 10% so với mức đáy gần đây.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 2,25%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Các nhà hoạch định chính sách cho biết mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn phù hợp để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế. BoC hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống 0,7% từ 1,2%, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng năm 2027 lên 1,8% từ 1,6%. Ngoài ra, ngân hàng cũng nâng ước tính tăng trưởng GDP thường niên quý II lên 2,5%, sau khi nền kinh tế suy giảm 0,1% trong quý I.

BoC kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng tốc dần trong giai đoạn 2027–2028. Ngân hàng dự báo lạm phát sẽ giảm xuống khoảng 2,5% trong nửa cuối năm 2026 trước khi quay trở lại mục tiêu 2% vào đầu năm 2027. BoC cũng cho biết kỳ vọng lạm phát dài hạn của doanh nghiệp vẫn được neo vững, trong khi thị trường lao động Canada tiếp tục yếu nhưng nhìn chung ổn định.

Báo cáo mới nhất của EIA đưa ra những tín hiệu trái chiều đối với thị trường năng lượng. Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 1,69 triệu thùng, cao hơn một chút so với kỳ vọng, trong khi tồn kho xăng cũng giảm 1,53 triệu thùng. Tuy nhiên, tồn kho sản phẩm chưng cất bất ngờ tăng 4,56 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm. Giá dầu và khí tự nhiên nhìn chung đi ngang trong hôm nay, dù giá dầu vẫn tăng hơn 7% trong vòng một tuần qua.

Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng trong giai đoạn từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7, dù tốc độ tăng trưởng nhìn chung chỉ ở mức khiêm tốn đến vừa phải, với một số khu vực ghi nhận tăng trưởng rất thấp hoặc không tăng trưởng. Chi tiêu tiêu dùng tiếp tục chịu áp lực từ giá cả cao, đặc biệt là giá nhiên liệu, trong khi nhu cầu đối với lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục tăng.

Thị trường lao động vẫn ổn định, với việc làm tăng nhẹ tại hầu hết các khu vực của Fed. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động có tay nghề, đặc biệt ở các lĩnh vực xây dựng, sản xuất và bán lẻ. Áp lực tiền lương vẫn ở mức vừa phải, mặc dù tốc độ tăng lương đã chậm lại tại một số khu vực.

Một số doanh nghiệp cũng cho biết đang tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình tuyển dụng và nhằm nâng cao năng suất lao động. Hầu hết các khu vực tiếp tục ghi nhận chi phí và giá cả gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, xây dựng và sản xuất, với một số doanh nghiệp đã chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng. Các doanh nghiệp được Fed khảo sát vẫn thận trọng lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời nhấn mạnh sự bất định liên quan đến chi phí và kỳ vọng lạm phát sẽ chỉ giảm dần theo thời gian.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục có thêm một phiên giao dịch tích cực, mặc dù Nasdaq 100 giảm chưa đến 0,2% sau khi ban đầu chịu áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu hạ tầng AI. Phần lớn mức giảm này sau đó đã được bù đắp nhờ sự phục hồi của nhóm Big Tech. S&P 500 tăng 0,3% và đang tiến gần mốc 7.600 điểm, trong khi Dow Jones vẫn duy trì gần mức cao lịch sử. Dữ liệu PPI tháng 6 thấp hơn kỳ vọng, cùng với kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp và đà tăng của cổ phiếu ASML, đã hỗ trợ các tài sản rủi ro.

PPI tháng 6 (MoM): -0,3% (Kỳ vọng: 0,0%; Trước đó: 0,6%)

PPI tháng 6 (YoY): 5,5% (Kỳ vọng: 6,2%; Trước đó: 6,0%)

Core PPI (MoM): 0,2% (Kỳ vọng: 0,3%; Trước đó: 0,4%)

Core PPI (YoY): 4,7% (Kỳ vọng: 5,2%; Trước đó: 4,9%)

Một báo cáo lạm phát khác của Mỹ tiếp tục gây bất ngờ theo hướng tích cực. Giá sản xuất giảm 0,3% so với tháng trước, trong khi cả lạm phát toàn phần và lạm phát lõi theo năm đều hạ nhiệt mạnh hơn dự báo, củng cố thêm tín hiệu từ báo cáo CPI thấp hơn kỳ vọng được công bố hôm qua.

Đà tăng của Phố Wall hôm nay được dẫn dắt bởi Meta Platforms, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon và Oracle, cho thấy khả năng đang diễn ra sự thay đổi dần trong tâm lý nhà đầu tư cũng như sự luân chuyển dòng tiền từ các nhà cung cấp hạ tầng AI sang nhóm Magnificent Seven. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến tích cực nhờ một loạt kết quả kinh doanh kỷ lục, trong đó nổi bật là BlackRock. Cổ phiếu của công ty quản lý tài sản này tăng hơn 6% sau khi vượt kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản quản lý (AUM), đạt mức kỷ lục 15,3 nghìn tỷ USD.

Chỉ số Dollar Index của Mỹ giảm trong hôm nay, tiến sát mốc 100, trong khi EUR/USD tăng 0,5% lên 1,147. Bitcoin đã vượt trở lại 65.000 USD, nối dài đà phục hồi và tăng khoảng 10% so với mức đáy gần đây.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 2,25%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Các nhà hoạch định chính sách cho biết mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn phù hợp để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế. BoC hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống 0,7% từ 1,2%, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng năm 2027 lên 1,8% từ 1,6%. Ngoài ra, ngân hàng cũng nâng ước tính tăng trưởng GDP thường niên quý II lên 2,5%, sau khi nền kinh tế suy giảm 0,1% trong quý I.

BoC kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng tốc dần trong giai đoạn 2027–2028. Ngân hàng dự báo lạm phát sẽ giảm xuống khoảng 2,5% trong nửa cuối năm 2026 trước khi quay trở lại mục tiêu 2% vào đầu năm 2027. BoC cũng cho biết kỳ vọng lạm phát dài hạn của doanh nghiệp vẫn được neo vững, trong khi thị trường lao động Canada tiếp tục yếu nhưng nhìn chung ổn định.

Báo cáo mới nhất của EIA đưa ra những tín hiệu trái chiều đối với thị trường năng lượng. Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 1,69 triệu thùng, cao hơn một chút so với kỳ vọng, trong khi tồn kho xăng cũng giảm 1,53 triệu thùng. Tuy nhiên, tồn kho sản phẩm chưng cất bất ngờ tăng 4,56 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm. Giá dầu và khí tự nhiên nhìn chung đi ngang trong hôm nay, dù giá dầu vẫn tăng hơn 7% trong vòng một tuần qua.

Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng trong giai đoạn từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7, dù tốc độ tăng trưởng nhìn chung chỉ ở mức khiêm tốn đến vừa phải, với một số khu vực ghi nhận tăng trưởng rất thấp hoặc không tăng trưởng. Chi tiêu tiêu dùng tiếp tục chịu áp lực từ giá cả cao, đặc biệt là giá nhiên liệu, trong khi nhu cầu đối với lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục tăng.

Thị trường lao động vẫn ổn định, với việc làm tăng nhẹ tại hầu hết các khu vực của Fed. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động có tay nghề, đặc biệt ở các lĩnh vực xây dựng, sản xuất và bán lẻ. Áp lực tiền lương vẫn ở mức vừa phải, mặc dù tốc độ tăng lương đã chậm lại tại một số khu vực.

Một số doanh nghiệp cũng cho biết đang tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình tuyển dụng và nhằm nâng cao năng suất lao động. Hầu hết các khu vực tiếp tục ghi nhận chi phí và giá cả gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, xây dựng và sản xuất, với một số doanh nghiệp đã chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng. Các doanh nghiệp được Fed khảo sát vẫn thận trọng lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời nhấn mạnh sự bất định liên quan đến chi phí và kỳ vọng lạm phát sẽ chỉ giảm dần theo thời gian.