Tin đầu ngày: Phố Wall xoay vòng dòng tiền - Dow Jones tăng điểm trong khi nhóm AI chịu áp lực bán

📈 Thị trường chứng khoán

Tâm lý trái chiều trên Phố Wall với dòng tiền nghiêng về nhóm công nghiệp – trong khi Nasdaq thiên về công nghệ vẫn chịu áp lực, chỉ số Dow Jones diện rộng hiện đang tăng điểm, cho thấy sự xoay vòng rõ rệt của dòng vốn sang các doanh nghiệp thuộc nền kinh tế truyền thống.

Kế hoạch phát triển dịch vụ đám mây của Meta Platforms trở thành chất xúc tác chính cho đợt điều chỉnh của nhóm AI – thông tin về kế hoạch thương mại hóa lượng năng lực tính toán dư thừa của công ty đã làm dấy lên lo ngại rằng nguồn cung hạ tầng công nghệ có thể vượt quá nhu cầu, gây áp lực lên toàn bộ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Meta Platforms tăng mạnh trong khi các ông lớn công nghệ giữ trạng thái ổn định – phản ứng trước thông tin này, cổ phiếu Meta tăng khoảng +8%, trở thành mã tăng mạnh nhất trong phiên. Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây truyền thống như Amazon, Microsoft và Alphabet hầu như không biến động đáng kể.

Đà giảm sâu lan rộng sang các nhà cung cấp hạ tầng, hãng sản xuất chip và doanh nghiệp bộ nhớ – CoreWeave (giảm khoảng 10%) và Nebius (giảm khoảng 12%) ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Các tên tuổi lớn trong ngành như Nvidia, AMD, Broadcom và Marvell đều mất từ 2–3%, trong khi các nhà sản xuất bộ nhớ Micron và SanDisk giảm 7–8%.

Nhóm lưu trữ dữ liệu còn chịu áp lực mạnh hơn – Micron Technology giảm khoảng 8% (bất chấp thông tin tích cực về hợp đồng mới với GM), SanDisk mất khoảng 9%, còn Seagate Technology và Western Digital lần lượt giảm khoảng 5% và 6%.