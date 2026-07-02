Tin đầu ngày: Phố Wall xoay vòng dòng tiền - Dow Jones tăng điểm trong khi nhóm AI chịu áp lực bán

📈 Thị trường chứng khoán
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Tâm lý trái chiều trên Phố Wall với dòng tiền nghiêng về nhóm công nghiệp – trong khi Nasdaq thiên về công nghệ vẫn chịu áp lực, chỉ số Dow Jones diện rộng hiện đang tăng điểm, cho thấy sự xoay vòng rõ rệt của dòng vốn sang các doanh nghiệp thuộc nền kinh tế truyền thống.
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Kế hoạch phát triển dịch vụ đám mây của Meta Platforms trở thành chất xúc tác chính cho đợt điều chỉnh của nhóm AI – thông tin về kế hoạch thương mại hóa lượng năng lực tính toán dư thừa của công ty đã làm dấy lên lo ngại rằng nguồn cung hạ tầng công nghệ có thể vượt quá nhu cầu, gây áp lực lên toàn bộ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
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Meta Platforms tăng mạnh trong khi các ông lớn công nghệ giữ trạng thái ổn định – phản ứng trước thông tin này, cổ phiếu Meta tăng khoảng +8%, trở thành mã tăng mạnh nhất trong phiên. Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây truyền thống như Amazon, Microsoft và Alphabet hầu như không biến động đáng kể.
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Đà giảm sâu lan rộng sang các nhà cung cấp hạ tầng, hãng sản xuất chip và doanh nghiệp bộ nhớ – CoreWeave (giảm khoảng 10%) và Nebius (giảm khoảng 12%) ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Các tên tuổi lớn trong ngành như Nvidia, AMD, Broadcom và Marvell đều mất từ 2–3%, trong khi các nhà sản xuất bộ nhớ Micron và SanDisk giảm 7–8%.
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Nhóm lưu trữ dữ liệu còn chịu áp lực mạnh hơn – Micron Technology giảm khoảng 8% (bất chấp thông tin tích cực về hợp đồng mới với GM), SanDisk mất khoảng 9%, còn Seagate Technology và Western Digital lần lượt giảm khoảng 5% và 6%.
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Thị trường châu Âu suy yếu trái ngược với sự ổn định của Mỹ – sắc đỏ chiếm ưu thế trên khắp châu Âu, với CAC 40 của Pháp giảm gần 0,8%, IBEX 35 của Tây Ban Nha mất hơn 0,3%, còn FTSE 100 của Anh giảm 0,2%. DAX của Đức là ngoại lệ duy nhất khi nhích tăng 0,3%.
📊Kinh tế vĩ mô
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Sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong cách Fed truyền thông chính sách – Chủ tịch Fed Kevin Warsh tuyên bố chấm dứt hoàn toàn việc đưa ra các dự báo lãi suất và định hướng chính sách (forward guidance). Các quyết định chính sách tiền tệ từ nay sẽ được đưa ra theo hướng phản ứng với dữ liệu, chỉ dựa trên các chỉ báo kinh tế vĩ mô tại thời điểm hiện tại.
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Tiếp tục duy trì lập trường chính sách thắt chặt – giọng điệu cứng rắn của Fed cùng với khả năng chống chịu tương đối của nền kinh tế cho thấy chính sách tiền tệ chặt chẽ có thể kéo dài sang nửa cuối năm, qua đó tạm thời hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên.
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Chỉ số ISM sản xuất giảm trong bối cảnh áp lực lạm phát hạ nhiệt – chỉ số ISM Manufacturing của Mỹ trong tháng 6 giảm xuống 53,3 (từ 54,0 trước đó). Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất vẫn mở rộng tháng thứ sáu liên tiếp.
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Thị trường lao động hạ nhiệt rõ rệt theo báo cáo ADP – khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 98.000 việc làm mới trong tháng 6, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường (110.000–118.000) và là mức thấp nhất trong nhiều tháng gần đây.
🪙 Kim loại quý
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Tâm lý trên thị trường hàng hóa được cải thiện, hỗ trợ nhóm kim loại quý – giá vàng tăng hơn 1%, quay trở lại trên mốc 4.000 USD, trong khi bạc cũng tăng khoảng 1%, vượt ngưỡng 60 USD.
🛢️ Dầu khí
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Giá dầu tiếp tục chịu áp lực – dầu Brent giảm hơn 2% xuống gần ngưỡng 71 USD/thùng, trong khi hợp đồng khí tự nhiên Henry Hub (Natgas) cũng mất hơn 2%, kéo dài xu hướng điều chỉnh của thị trường năng lượng.
₿ Tiền điện tử
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Dòng vốn quay trở lại thị trường tài sản số – tâm lý thị trường cải thiện đã thúc đẩy các đồng tiền điện tử lớn đồng loạt tăng khoảng 3%.
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Bitcoin tăng gần 3%, vượt mốc 60.000 USD, trong khi Ethereum tăng hơn 3%, vươn lên trên ngưỡng 1.600 USD.
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