Tin đầu ngày: Tâm lý thị trường thay đổi vào cuối phiên 💥⬇️

Yếu tố chính ảnh hưởng đến biến động

Chủ đề chi phối phiên giao dịch hôm nay là tình hình thay đổi nhanh chóng quanh eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran. Vào buổi sáng, thị trường tăng mạnh nhờ làn sóng lạc quan sau khi Axios đưa tin rằng các bên đang tiến gần tới một bản ghi nhớ hòa bình gồm 14 điểm chỉ trong một trang giấy. Tuy nhiên, đến buổi chiều, các dấu hiệu leo thang mới lại xuất hiện: một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên xác nhận rằng nếu Trump trở về từ Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận, phương án quân sự sẽ lại được đưa lên bàn đàm phán. Saudi Arabia và Kuwait đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc quân đội Mỹ sử dụng căn cứ và không phận của họ, mở đường cho việc nối lại chiến dịch “Project Freedom” vào cuối tuần này. Điều này khiến giá dầu bật tăng mạnh trở lại và xóa sạch mức giảm trước đó.

Địa chính trị

Chính quyền Trump đang nối lại chiến dịch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của không quân và hải quân, sau khi Saudi Arabia và Kuwait dỡ bỏ phong tỏa quyền tiếp cận các căn cứ của họ. Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran đang phân tích đề xuất của Mỹ, nhưng nước này vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức và các vấn đề then chốt liên quan đến làm giàu uranium vẫn chưa được giải quyết. Một cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình được lên lịch vào tuần tới, nơi các vấn đề về thuế quan, Đài Loan và lệnh trừng phạt đối với chip Trung Quốc sẽ được thảo luận - tạo thêm một nguồn bất ổn địa chính trị khác.

Chỉ số

S&P 500 đã thiết lập mức đỉnh lịch sử mới trong phiên nhưng kết thúc ngày giảm khoảng 0.3%, trong khi Dow Jones mất hơn 260 điểm, tương đương khoảng 0.5%. Nasdaq Composite cũng đạt mức cao kỷ lục mới trong ngày, nhưng đóng cửa gần như đi ngang, được hỗ trợ bởi nhóm công nghệ và AI mạnh mẽ. Chỉ số SOX (bán dẫn) đã tăng hơn 60% từ đầu năm đến nay, xác nhận rằng công nghệ vẫn là nhóm dẫn dắt toàn thị trường.

Các chỉ số châu Âu diễn biến kém tích cực hơn đáng kể:

DE40 giảm 1.84%

ITA40 giảm 1.96%

EU50 giảm 1.98%

Cổ phiếu

Datadog (DDOG) tăng hơn 22% sau báo cáo kết quả kinh doanh: Doanh thu tăng 32% so với cùng kỳ lên mức kỷ lục hơn 1 tỷ USD trong quý I. Công ty nâng dự báo doanh thu cả năm lên 4.30 tỷ USD, so với mức đồng thuận 4.10 tỷ USD

Fortinet (FTNT) tăng hơn 15% sau khi nâng dự báo billings cả năm lên 8.8–9.1 tỷ USD. Thị trường xem đây là tín hiệu cho thấy chi tiêu doanh nghiệp cho an ninh mạng vẫn rất bền vững.

McDonald’s (MCD) vượt kỳ vọng ở cả EPS (2.83 USD so với dự báo 2.75 USD) và doanh thu (6.52 tỷ USD, tăng 9.4% YoY). Tuy nhiên, chỉ số doanh số cửa hàng tương đồng toàn cầu (+3.8%) hơi gây thất vọng, và tăng trưởng chủ yếu đến từ giá trị đơn hàng cao hơn thay vì lưu lượng khách hàng, khiến cổ phiếu xóa bỏ mức tăng hơn 3% ban đầu.

Ở chiều ngược lại:

Whirlpool (WHR) giảm khoảng 18% sau khi cắt giảm mạnh dự báo EPS cả năm xuống 3.00–3.50 USD từ mức 6.00 USD trước đó, đồng thời trực tiếp viện dẫn cuộc chiến với Iran là nguyên nhân gây suy yếu nhu cầu mang tính suy thoái. Shake Shack (SHAK) giảm khoảng 17% sau kết quả Q1 gây thất vọng rõ rệt.

Tiền tệ

Chỉ số USD Index (USDIDX) gần như đi ngang, chỉ tăng nhẹ 0.10%, trong khi EUR/USD giảm 0.04% xuống quanh mức 1.1744. USDJPY tăng 0.36% lên 156.79, phản ánh nhu cầu phòng thủ vừa phải đối với đồng USD trong bối cảnh bất ổn gia tăng. Đồng zloty phản ứng mạnh với giọng điệu “hawkish” của ông Glapiński: Các phát biểu cứng rắn về khả năng tăng lãi suất đã củng cố xu hướng giảm của EURPLN, cặp tiền này phá vỡ hỗ trợ tại 4.2270. Trong khi đó USDPLN duy trì gần mức 3.6001

Hàng hóa

Giá dầu trải qua một phiên biến động mạnh:

WTI trước đó đã giảm hơn 5% nhờ kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình

Nhưng sau thông tin về việc nối lại “Project Freedom” và quyết định đảo chiều của Saudi Arabia cùng Kuwait, giá dầu bật tăng mạnh trở lại

WTI quay lại trên 95 USD/thùng và Brent vượt 100 USD

Mô hình tương tự cũng xuất hiện với SILVER và GOLD, khi hai kim loại quý này hiện đang đánh mất mức tăng sau nhịp tăng rất mạnh trước đó.

Các diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán Mỹ–Iran.

Tiền điện tử

Bitcoin giảm hơn 2.11% trong ngày, giao dịch quanh mức 79,716 USD, phản ánh sự gia tăng tâm lý né tránh rủi ro vào buổi chiều do căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz.