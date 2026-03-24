Tin đầu ngày: Thị trường biến động mạnh! Chứng khoán phục hồi, giá dầu giảm xuống dưới 100 USD!

Thị trường tài chính đã trải qua một ngày biến động mạnh về tâm lý. Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, và ngay từ đầu ngày, tâm lý thị trường đã rất căng thẳng do tối hậu thư sắp hết hạn của Tổng thống Donald Trump gửi tới Iran.
Ngay từ khi mở cửa giao dịch, thị trường đã đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng thực thi các cảnh báo của Tổng thống Mỹ cũng như phản ứng trả đũa từ Tehran, điều này làm gia tăng rõ rệt tâm lý né rủi ro.
Tình hình thay đổi vào đầu giờ chiều, ngay trước khi phiên giao dịch Mỹ mở cửa. Donald Trump thông báo gia hạn tối hậu thư thêm 5 ngày, viện dẫn các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Iran. Tuy nhiên, những phát biểu này nhanh chóng bị phía Tehran bác bỏ, khi họ phủ nhận việc có bất kỳ liên hệ nào với chính quyền Mỹ.
Bất chấp các thông tin trái chiều, thị trường phản ứng rất tích cực. Nhà đầu tư đón nhận kịch bản hạ nhiệt căng thẳng, dẫn đến sự đảo chiều mạnh so với xu hướng trước đó. Giá dầu thô ngay lập tức giảm xuống dưới 100 USD/thùng, và tâm lý thị trường nhìn chung được cải thiện đáng kể.
Phiên giao dịch tại Phố Wall bắt đầu với tâm lý rất lạc quan. Thị trường rõ ràng tin vào khả năng đàm phán hòa bình, và các chỉ số chính tăng mạnh. S&P 500 tăng khoảng 1,7%, Nasdaq Composite tăng khoảng 1,8%, và Dow Jones Industrial Average tăng gần 2%.
Thị trường châu Âu cũng trải qua biến động lớn. Buổi sáng ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt, nhưng sau các thông báo từ Mỹ, thị trường phục hồi mạnh. Kết phiên, phần lớn các chỉ số đóng cửa trong sắc xanh. DAX của Đức tăng gần 1%, CAC 40 của Pháp tăng khoảng 0,8%, và IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng hơn 1%. Chỉ có FTSE 100 của Anh kết phiên trong sắc đỏ.
Trên thị trường kim loại quý, vàng vẫn chịu áp lực mạnh. Tại thời điểm viết bài, giá giảm hơn 3%, xuống dưới 4.500 USD/ounce. bạc diễn biến tích cực hơn, ghi nhận mức tăng nhẹ và kiểm tra ngưỡng 70 USD.
Trên thị trường tiền tệ, dòng vốn đang rời khỏi Đô la Mỹ, khiến đồng tiền này suy yếu so với các đồng tiền chính khác, phản ánh sự cải thiện trong tâm lý toàn cầu.
Sự cải thiện tâm lý cũng thể hiện rõ trên thị trường tiền điện tử. Bitcoin tăng hơn 3%, kiểm tra mốc 71.000 USD, trong khi Ethereum tăng khoảng 4% và vượt 2.150 USD.
Nguồn: xStation5
