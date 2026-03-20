Tin đầu ngày: Thị trường đặt cược vào kịch bản xung đột sớm chấm dứt (20.03.2026)

Căng thẳng tại Trung Đông vẫn duy trì ở mức cao với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái tiếp diễn khắp khu vực.

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch hôm qua với sắc đỏ nhẹ. Sau cú rơi sâu đầu phiên, các chỉ số chính đã nỗ lực lội ngược dòng, thu hẹp đáng kể đà giảm và đóng cửa sát mốc tham chiếu. Cụ thể, S&P 500 bốc hơi 0,3%, Nasdaq Composite mất 0,3% và Dow Jones giảm khoảng 0,4%.

Tâm lý nhà đầu tư dần ổn định sau những phát biểu trấn an từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông khẳng định chiến dịch phản công Iran đang diễn ra đúng lộ trình và quân đội đã xóa sổ phần lớn hạ tầng tên lửa của đối phương. Thủ tướng Israel nhận định bộ máy lãnh đạo tại Tehran hiện đang rơi vào tình trạng phân mảnh, ám chỉ những rạn nứt nội bộ sâu sắc và các cuộc đấu đá phe phái bắt đầu lộ diện trong chính quyền Iran.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhận định tác động tiêu cực từ cuộc chiến này thấp hơn dự kiến, đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng xung đột sẽ sớm kết thúc. Dù vậy, ông vẫn bỏ ngỏ khả năng thực hiện một chiến dịch tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran.

Phía Châu Âu và Nhật Bản đang cân nhắc việc can thiệp vào khu vực Eo biển Hormuz với trọng tâm là các sứ mệnh ổn định thay vì hành động quân sự trực tiếp, dù các chi tiết thực thi vẫn chưa được làm rõ. Vào thứ Năm, các cường quốc Châu Âu cùng với Nhật Bản đã ra tuyên bố chung về việc triển khai các biện pháp ổn định thị trường năng lượng, đồng thời sẵn sàng tham gia các sáng kiến đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển huyết mạch này.

Giá dầu Brent đã lùi về dưới ngưỡng 110 USD/thùng. Áp lực giảm giá xuất hiện sau khi thị trường nhận thấy khả năng Iran tiếp tục bị tấn công vào các hạ tầng khí đốt là không cao.

Thị trường Nhật Bản tạm dừng giao dịch nhân ngày nghỉ lễ khiến thanh khoản trong phiên Châu Á bị thu hẹp. Diễn biến tại các khu vực khác khá phân hóa: trong khi Kospi (Hàn Quốc) và Nifty 50 (Ấn Độ) duy trì sắc xanh nhẹ thì thị trường Úc và Thượng Hải lại ghi nhận sự suy yếu.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá trung tâm USD/CNY hôm nay ở mức 6,8898, cao hơn mức dự báo 6,8773.

Đồng thời, PBOC giữ nguyên các mức lãi suất điều hành theo đúng kỳ vọng của thị trường. Cụ thể, lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm duy trì ở mức 3,00%, trong khi kỳ hạn 5 năm, mốc tham chiếu quan trọng cho các khoản vay thế chấp, đứng yên ở mức 3,50%.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng đang bù đắp lại một phần thiệt hại của phiên hôm qua khi lấy lại mốc 4.650 USD/ounce. Ngược lại, giá bạc vẫn chịu áp lực bán nặng nề và thủng ngưỡng 72 USD/ounce.