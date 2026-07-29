Tin đầu ngày: Thị trường hạn chế đà điều chỉnh trong khi chờ đợi quyết định từ Fed

Mỹ Bất chấp những tín hiệu địa chính trị tương đối tích cực, thị trường vẫn tập trung vào đợt bán tháo kéo dài của nhóm cổ phiếu bộ nhớ và bán dẫn. Trong khi đó, các công ty SaaS đang hưởng lợi từ sự suy yếu của nhóm AI và ghi nhận mức tăng mạnh. Hợp đồng tương lai US500 và US30 tăng nhẹ, US2000 dao động quanh tham chiếu, còn US100 giảm khoảng 0,7%. Chỉ số công nghệ hiện đã giảm khoảng 10% so với đỉnh.

Giới phân tích và nhà đầu tư ngày càng đặt nhiều câu hỏi về định hướng cũng như thông điệp mà tân Chủ tịch Fed sẽ đưa ra trong buổi họp báo ngày mai. Việc từ bỏ chính sách "forward guidance" đã làm gia tăng đáng kể sự bất định và tiếp tục gây áp lực lên tâm lý vốn đang rất mong manh của thị trường. Tin tức doanh nghiệp Palantir (PLTR.US): Chính phủ Pháp tuyên bố có ý định loại bỏ các sản phẩm của Palantir khỏi cơ quan DGSI. Đồng thời, nhiều tổ chức nghiên cứu cũng công bố các báo cáo trái chiều về công ty, trong đó phần lớn mang quan điểm tiêu cực. Cổ phiếu giảm khoảng 5%.

Boeing (BA.US): Mặc dù lợi nhuận gây thất vọng đáng kể, nhưng sản lượng giao hàng cao hơn, doanh thu tăng và vị thế tiền mặt được cải thiện đã giúp trấn an nhà đầu tư. Cổ phiếu tăng 5% sau báo cáo kết quả kinh doanh.

Nvidia (NVDA.US): Công ty phục hồi sau mức giảm đầu phiên do lo ngại về hoạt động "closed-loop financing" liên quan đến các khoản đầu tư mới vào OpenAI.

Coca-Cola (KO.US): Tập đoàn thực phẩm và đồ uống công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 vượt kỳ vọng về lợi nhuận (EPS), đồng thời ban lãnh đạo nâng dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ cả năm thêm 5%. Cổ phiếu tăng khoảng 4%.

PayPal (PYPL.US): Công ty nâng dự báo lợi nhuận cả năm và giới thiệu các biện pháp tối ưu hóa chi phí mới với nhà đầu tư. Cổ phiếu tăng khoảng 4%. Dữ liệu kinh tế vĩ mô - Mỹ Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Conference Board thấp hơn kỳ vọng, giảm xuống 90,8, mức thấp nhất trong năm nay.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ thu hẹp xuống còn 101,5 tỷ USD trong tháng 6. Châu Âu Tâm lý thị trường tại châu Âu cũng diễn biến trái chiều. Những bình luận từ ECB không mang lại định hướng rõ ràng cho thị trường, trong khi lệnh ngừng bắn tại Trung Đông có thể chỉ mang tính tạm thời, khiến nhà đầu tư chưa có nhiều động lực để mua vào. Làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn cũng lan sang châu Âu, nhưng phần lớn các chỉ số vẫn kết phiên trong sắc xanh nhẹ. Tin tức doanh nghiệp - Châu Âu ASML (ASML.NL): Nhà sản xuất máy quang khắc hàng đầu tiếp tục giảm giá sau những tin đồn rằng Trung Quốc đang bắt đầu sản xuất thế hệ máy DUV mới. Cổ phiếu giảm khoảng 3%.

Kering (KER.FR): Kết quả kinh doanh của Gucci cho thấy đà suy giảm doanh số đang chậm lại, với doanh thu đạt 1,4 tỷ EUR trong quý II/2026. Cổ phiếu tăng khoảng 3%.

Unilever (UNA.NL): Tập đoàn hàng tiêu dùng công bố kết quả quý II/2026 vượt kỳ vọng nhờ tăng trưởng doanh số, khả năng kiểm soát giá bán và triển vọng tích cực. Cổ phiếu tăng 8%.

Orange (ORA.FR): Nhà mạng viễn thông nâng dự báo lợi nhuận và dòng tiền tự do. Cổ phiếu tăng 4%.

Mercedes-Benz (MBG.DE): Hãng xe công bố kết quả tốt hơn kỳ vọng, chủ yếu nhờ mảng cho thuê tài chính và khả năng kiểm soát chi phí. Cổ phiếu tăng khoảng 2%. Tiền tệ Trên thị trường tiền tệ, đô la New Zealand (NZD) và đồng euro (EUR) là hai đồng tiền mạnh nhất, cùng tăng khoảng 0,2% so với rổ tiền tệ. NZD được hỗ trợ bởi lập trường tương đối hawkish của Ngân hàng Dự trữ New Zealand, trong khi đồng euro hưởng lợi từ việc giá dầu giảm. Hàng hóa Nhóm hàng hóa nông sản tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn bởi điều kiện thời tiết. Cà phê nổi bật với mức tăng mạnh do hoạt động sản xuất và vận chuyển vẫn gặp nhiều hạn chế. Giá tăng khoảng 5%.

Trong nhóm năng lượng, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Triển vọng hạ nhiệt căng thẳng và khả năng nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ đã kéo giá dầu xuống quanh 82 USD/thùng.

Trong nhóm kim loại, bạc và kẽm đều giảm khoảng 2%. Tiền điện tử Thị trường tiền điện tử chìm trong sắc đỏ. Bitcoin giảm khoảng 1,8%, xuống dưới 64.000 USD.. Ethereum giảm hơn 2%, xuống dưới 1.900 USD.. Solana giảm hơn 2,5%, xuống còn 73 USD.

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