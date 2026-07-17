Tin đầu ngày: 📉Thị trường nhuốm sắc đỏ, cổ phiếu AI gây áp lực lên Phố Wall, kim loại quý tiếp tục suy yếu

📈 Thị trường chứng khoán
-
Phiên giao dịch hôm nay trên Phố Wall chịu áp lực bán, với các chỉ số chứng khoán quan trọng của Mỹ đều chìm trong sắc đỏ: S&P 500 giảm khoảng 0,4%, trong khi Nasdaq 100 mất gần 1,5%. Chỉ số Dow Jones cũng giảm điểm, phản ánh tâm lý tiêu cực của thị trường, trong đó làn sóng bán tháo trên diện rộng ở nhóm cổ phiếu bán dẫn vẫn là nguyên nhân chính.
-
TSMC công bố kết quả kinh doanh quý II ở mức kỷ lục, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2026 lên trên 40% và tăng kế hoạch đầu tư. Những số liệu này tiếp tục khẳng định nhu cầu rất mạnh đối với các con chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty cũng như toàn bộ nhóm bán dẫn vẫn chịu áp lực, khi nhà đầu tư kỳ vọng những kết quả còn tích cực hơn và ngày càng đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI có thể chuyển hóa thành mức lợi nhuận đủ hấp dẫn hay không.
-
Sau khi thị trường đóng cửa hôm nay, Netflix sẽ công bố kết quả kinh doanh quý. Cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 45% so với mức đỉnh lịch sử, vì vậy thị trường sẽ đặc biệt theo dõi tốc độ tăng trưởng doanh thu, sự phát triển của mảng quảng cáo và triển vọng kinh doanh trong thời gian tới. Báo cáo lần này sẽ cho thấy liệu đợt bán tháo gần đây chỉ mang tính ngắn hạn hay phản ánh sự thay đổi lâu dài trong kỳ vọng của thị trường đối với "gã khổng lồ" streaming.
-
Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều. FTSE 100 của Anh tăng hơn 0,5%, trong khi DAX của Đức giảm khoảng 0,5%. IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,2%, còn CAC 40 của Pháp cũng ghi nhận mức giảm nhẹ.
-
Nhật Bản có kế hoạch mua 27.500 bộ xử lý Vera Rubin của Nvidia để xây dựng mô hình AI nội địa phục vụ lĩnh vực robot và giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng AI nước ngoài. Dự án này được chính phủ hỗ trợ khoảng 2,4 tỷ USD, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái AI trong nước và tăng cường vị thế của Nhật Bản trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
📊Kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ
-
Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, Lorie Logan, cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, thị trường lao động ổn định, nhưng lạm phát vẫn chưa tiến bền vững về mục tiêu 2%. Theo bà, lãi suất có thể cần duy trì ở mức tương đối cao trong thời gian dài hơn để cân bằng rủi ro, và một số liệu CPI tích cực đơn lẻ chưa đủ để khẳng định lạm phát đã thực sự hạ nhiệt.
-
Bà Logan cũng cho biết đầu tư vào AI có thể giúp nâng cao năng suất trong tương lai, nhưng trong ngắn hạn, đây cũng có thể là yếu tố làm gia tăng nhu cầu và áp lực lạm phát.
-
Các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu của người tiêu dùng và thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 208.000, thấp hơn mức dự báo 217.000, qua đó tiếp tục phản ánh thị trường việc làm ổn định.
-
Doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 0,2% so với tháng trước, đúng như kỳ vọng. Dữ liệu này củng cố kịch bản "hạ cánh mềm" của nền kinh tế Mỹ, đồng thời làm giảm lo ngại về nguy cơ suy giảm mạnh. Tuy nhiên, mức tăng tiêu dùng vừa phải cũng cho thấy các hộ gia đình vẫn khá thận trọng. Đối với Cục Dự trữ Liên bang, đây là cơ sở để tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện tại, khi nền kinh tế vẫn khỏe nhưng chưa có dấu hiệu tăng trưởng quá nóng.
🌍 Địa chính trị
-
Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông vẫn ở mức cao. Hai bên tiếp tục các hoạt động quân sự quanh eo biển Hormuz, khu vực mà Tehran gọi là "lằn ranh đỏ không thể vượt qua", đồng thời vẫn để ngỏ khả năng đàm phán ngoại giao. Mặc dù đã xuất hiện những tín hiệu về các cuộc thương lượng tiềm năng, xung đột vẫn tiếp tục leo thang khi Mỹ mở rộng các chiến dịch quân sự và các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động hàng hải, trong khi Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trong khu vực và cảnh báo về hậu quả nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công.
-
Căng thẳng gia tăng quanh một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới tiếp tục làm gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu và duy trì áp lực đối với giá năng lượng. Iran cảnh báo rằng nếu xung đột tiếp tục leo thang, chiến sự có thể lan sang các quốc gia khác trong khu vực, đồng thời làm gián đoạn hoạt động của các tuyến thương mại huyết mạch. Nhà đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng kéo dài sẽ dẫn đến chi phí năng lượng tăng cao, gián đoạn vận tải toàn cầu và nguy cơ lạm phát quay trở lại.
-
Sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Erbil (Iraq), Đại sứ quán Mỹ đã cảnh báo công dân Mỹ về mức độ rủi ro gia tăng và khuyến cáo cần hết sức thận trọng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại rằng xung đột giữa Mỹ và Iran có thể lan rộng sang các khu vực khác tại Trung Đông, từ đó tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường.
🪙 Kim loại quý
-
Thị trường kim loại quý tiếp tục chịu áp lực bán.
-
Giá vàng giảm gần 2%, rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.
-
Bạc còn giảm mạnh hơn, khoảng 3,5%, xuống dưới mức 56 USD/ounce.
🛢️Hàng hóa và năng lượng
-
Mặc dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn leo thang, giá dầu lại đang giảm.
-
Dầu Brent giảm hơn 1%, giao dịch quanh 85 USD/thùng.
-
Dầu WTI dao động quanh mức 78 USD/thùng.
-
Hợp đồng khí tự nhiên Henry Hub (NATGAS) giảm gần 3%.
🪙 Tiền điện tử
-
Thị trường tài sản số cũng tiếp tục chịu áp lực.
-
Bitcoin giảm khoảng 0,9%, kiểm định vùng 64.000 USD.
-
Ethereum giảm khoảng 2,5%, rơi xuống dưới mốc 1.900 USD.
Cổ phiếu đáng chú ý: ASML - Những cỗ máy vận hành tương lai của ngành bán dẫn
Netflix giảm 45% so với đỉnh 🚩 Báo cáo lợi nhuận của "gã khổng lồ" streaming sẽ hé lộ điều gì?
Mở phiên Mỹ: Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục điều chỉnh
Abbott tăng 4% sau khi vượt kỳ vọng lợi nhuận và nâng triển vọng lợi nhuận cả năm
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.