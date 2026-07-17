Tin đầu ngày: 📉Thị trường nhuốm sắc đỏ, cổ phiếu AI gây áp lực lên Phố Wall, kim loại quý tiếp tục suy yếu

📈 Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch hôm nay trên Phố Wall chịu áp lực bán, với các chỉ số chứng khoán quan trọng của Mỹ đều chìm trong sắc đỏ: S&P 500 giảm khoảng 0,4%, trong khi Nasdaq 100 mất gần 1,5%. Chỉ số Dow Jones cũng giảm điểm, phản ánh tâm lý tiêu cực của thị trường, trong đó làn sóng bán tháo trên diện rộng ở nhóm cổ phiếu bán dẫn vẫn là nguyên nhân chính.

TSMC công bố kết quả kinh doanh quý II ở mức kỷ lục, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2026 lên trên 40% và tăng kế hoạch đầu tư. Những số liệu này tiếp tục khẳng định nhu cầu rất mạnh đối với các con chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty cũng như toàn bộ nhóm bán dẫn vẫn chịu áp lực, khi nhà đầu tư kỳ vọng những kết quả còn tích cực hơn và ngày càng đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI có thể chuyển hóa thành mức lợi nhuận đủ hấp dẫn hay không.

Sau khi thị trường đóng cửa hôm nay, Netflix sẽ công bố kết quả kinh doanh quý. Cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 45% so với mức đỉnh lịch sử, vì vậy thị trường sẽ đặc biệt theo dõi tốc độ tăng trưởng doanh thu, sự phát triển của mảng quảng cáo và triển vọng kinh doanh trong thời gian tới. Báo cáo lần này sẽ cho thấy liệu đợt bán tháo gần đây chỉ mang tính ngắn hạn hay phản ánh sự thay đổi lâu dài trong kỳ vọng của thị trường đối với "gã khổng lồ" streaming.

Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều. FTSE 100 của Anh tăng hơn 0,5%, trong khi DAX của Đức giảm khoảng 0,5%. IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,2%, còn CAC 40 của Pháp cũng ghi nhận mức giảm nhẹ.