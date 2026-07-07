Tin đầu ngày: Thị trường phản ứng trước các phát biểu của Donald Trump

Giao dịch đầu tuần tại Mỹ diễn ra trong tâm lý tích cực, với mức tăng vừa phải của thị trường chung và đà tăng mạnh hơn ở một số nhóm cổ phiếu cụ thể. Về cuối phiên, hợp đồng tương lai US500 tăng khoảng 0,5%. Các chỉ số khác cũng dao động trong biên độ tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu trái chiều về địa chính trị và các cuộc xung đột vũ trang. Một mặt, ông cho rằng cuộc chiến tại Ukraine "đã gần kết thúc hơn nhiều so với những gì đa số mọi người nghĩ." Đồng thời, khi được hỏi về tương lai của các cuộc đàm phán với Iran tại một cuộc họp báo, ông tuyên bố rằng "Iran phải ký một thỏa thuận," nếu không "Mỹ sẽ quay trở lại và hoàn tất công việc," điều này có thể được xem là lời đe dọa về khả năng leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, thị trường dường như không quá coi trọng những tuyên bố này, thể hiện qua áp lực giảm tiếp tục trên giá dầu và đà tăng của cổ phiếu quốc phòng.