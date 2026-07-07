Tin đầu ngày: Thị trường phản ứng trước các phát biểu của Donald Trump

USA
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Giao dịch đầu tuần tại Mỹ diễn ra trong tâm lý tích cực, với mức tăng vừa phải của thị trường chung và đà tăng mạnh hơn ở một số nhóm cổ phiếu cụ thể. Về cuối phiên, hợp đồng tương lai US500 tăng khoảng 0,5%. Các chỉ số khác cũng dao động trong biên độ tương tự.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu trái chiều về địa chính trị và các cuộc xung đột vũ trang. Một mặt, ông cho rằng cuộc chiến tại Ukraine "đã gần kết thúc hơn nhiều so với những gì đa số mọi người nghĩ." Đồng thời, khi được hỏi về tương lai của các cuộc đàm phán với Iran tại một cuộc họp báo, ông tuyên bố rằng "Iran phải ký một thỏa thuận," nếu không "Mỹ sẽ quay trở lại và hoàn tất công việc," điều này có thể được xem là lời đe dọa về khả năng leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, thị trường dường như không quá coi trọng những tuyên bố này, thể hiện qua áp lực giảm tiếp tục trên giá dầu và đà tăng của cổ phiếu quốc phòng.
Tin doanh nghiệp, Mỹ:
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MicroStrategy công bố hồ sơ gửi cơ quan quản lý cho thấy công ty vẫn tiếp tục bán Bitcoin và khoản lỗ chưa thực hiện đã lên tới 8,32 tỷ USD.
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Donald Trump đã ca ngợi CEO của Dell và kêu gọi người dân mua sản phẩm của công ty trong một phiên điều trần tại Thượng viện. Cổ phiếu Dell tăng 3–4%.
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IREN và TeraWulf tăng giá sau khi công bố hợp tác với Anthropic. IREN sẽ tham gia xây dựng một trung tâm dữ liệu cho Anthropic, trong khi TeraWulf ký hợp đồng cho thuê dài hạn một cơ sở của mình.
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Apple (AAPL.US) và Broadcom (AVGO.US): Apple và nhà sản xuất chip Broadcom tăng giá sau thông tin hai bên gia hạn hợp tác. Thỏa thuận sẽ kéo dài đến năm 2031 và bao gồm việc phát triển các chip ASIC mới cho Apple.
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SemiAnalysis công bố báo cáo suy đoán rằng dự án máy chủ "Kyber" của Nvidia có thể bị trì hoãn. Đại diện công ty đã phủ nhận các tin đồn này trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.
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Đúng như các đồn đoán vài tuần trước, Blue Owl đã mua cổ phần tại đội bóng Cleveland Cavaliers. Cổ phiếu công ty tăng khoảng 4%.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô, Mỹ:
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PMI dịch vụ thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng (51,2 so với 51,4), nhưng vẫn cao hơn mức trước đó là 50,7.
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Chỉ số ISM phi sản xuất đạt 54, thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng của thị trường (54,2).
Châu Âu
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Phiên giao dịch tại châu Âu diễn biến trái chiều. Cung và cầu vẫn tương đối cân bằng. Trong số các thị trường tăng mạnh nhất có Anh và Ý, với hợp đồng tương lai chỉ số tăng khoảng 0,2%.
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Tâm lý tích cực tại châu Âu còn được hỗ trợ bởi Đức. Nội các liên bang đã thông qua một phần dự thảo ngân sách năm 2027. Ngân sách này cho thấy Đức đang rời xa chính sách tài khóa thận trọng, đồng thời dành mức chi kỷ lục cho quốc phòng và đầu tư.
Tin doanh nghiệp, châu Âu:
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Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết tại một hội nghị rằng nhu cầu và lượng đơn hàng dành cho các tập đoàn quốc phòng châu Âu đang ở mức rất cao, kéo theo làn sóng tăng giá trong toàn ngành. Các cổ phiếu như Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation và Safran đều tăng từ 2–4%.
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Các cuộc đàm phán giữa easyJet và CastleLake đang có tiến triển. Quỹ đầu tư này muốn mua lại hãng hàng không Anh với mức giá nâng lên 690 GBP/cổ phiếu, giúp cổ phiếu easyJet tăng gần 10%.
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Tâm lý tích cực cùng hàng loạt khuyến nghị từ các ngân hàng đầu tư đang hỗ trợ nhóm công nghệ châu Âu. ASML tăng hơn 4%.
Thị trường ngoại hối
Trên thị trường ngoại hối, trong nhóm các đồng tiền chủ chốt, yên Nhật là đồng tiền yếu nhất, trong khi bảng Anh là đồng tiền mạnh nhất.
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Các chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng áp lực lên đồng yên mang tính cấu trúc và các biện pháp can thiệp sẽ không thể ngăn xu hướng suy yếu. Đồng yên giảm khoảng 0,5% so với các đồng tiền chủ chốt.
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Đồng bảng tạm thời mạnh lên nhờ những nghi ngờ về sức mạnh của đồng yên và quyết tâm của Fed, tăng khoảng 0,3–0,5%.
Hàng hóa
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Hoạt động trên thị trường hàng hóa tập trung chủ yếu vào nhóm nông sản. Hợp đồng tương lai ca cao và cà phê tăng vọt hơn 10%. Nguyên nhân là lượng mưa lớn tại Tây Phi đã làm tê liệt hệ thống đường bộ và cản trở hoạt động xuất khẩu, hậu quả của hiện tượng El Niño.
Tiền điện tử
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Tâm lý trên thị trường tiền điện tử nhìn chung trái chiều. Đầu ngày, thị trường giảm mạnh sau hồ sơ công bố của MicroStrategy, nhưng các phát biểu sau đó của Donald Trump tại họp báo đã giúp thị trường không chỉ xóa hết đà giảm mà còn phục hồi. Bitcoin kết thúc ngày tăng khoảng 1%, vượt mốc 63.000 USD.
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