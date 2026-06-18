Tin đầu ngày: Thị trường trở lại trạng thái ổn định sau dự báo “diều hâu” của Fed

📊 Kinh tế vĩ mô & Ngân hàng Trung ương
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Quyết định lãi suất Fed: Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) giữ nguyên lãi suất chuẩn trong vùng 3,50%–3,75%, đúng như kỳ vọng, đánh dấu cuộc họp thứ tư liên tiếp không thay đổi chính sách tiền tệ.
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Dot Plot mang tính “diều hâu”: Các dự báo kinh tế vĩ mô, đặc biệt là biểu đồ dot plot, cho thấy triển vọng cứng rắn hơn – nhất là trong năm 2026. Tân Chủ tịch Fed, Kevin Warsh, thể hiện lập trường thắt chặt đáng kể.
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Tuyên bố rút gọn: Hơn một nửa nội dung trong thông báo chính thức của Fed đã bị cắt bỏ, hoàn toàn loại bỏ các đề cập mang tính “ôn hòa” (dovish) về khả năng cắt giảm lãi suất.
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Chiến lược của Warsh: Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh các thay đổi sắp tới trong cách trình bày dữ liệu, dự báo và truyền thông chính sách. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các cú sốc nguồn cung vẫn là nguyên nhân chính gây lạm phát và mô tả lãi suất hiện tại là “khá mang tính thắt chặt”.
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Chuyển dịch quan điểm: Một phần lớn thành viên Fed hiện có quan điểm “diều hâu” hơn so với tháng 3, với dự báo lãi suất trung vị cho cuối năm 2026 tăng lên 3,8%.
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Khả năng tăng lãi suất: Một nửa số thành viên FOMC (9/12) kỳ vọng sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay, viện dẫn thị trường lao động mạnh và rủi ro lạm phát gia tăng (đặc biệt sau các cú sốc năng lượng gần đây). Trong khi đó, Warsh khẳng định dứt khoát không điều chỉnh mục tiêu lạm phát 2%.
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GDP New Zealand vượt kỳ vọng: Dữ liệu GDP quý I/2026 của New Zealand gây bất ngờ theo hướng tích cực, với tăng trưởng 0,8% QoQ (so với kỳ vọng 0,9% và mức trước đó 0,5%) và 1,5% YoY (so với dự báo 1,1%).
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Phản ứng NZD: Dữ liệu tích cực từ New Zealand củng cố kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ đồng NZD khi cặp NZDUSD phục hồi sau đợt giảm gần đây xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4.
🌍 Địa chính trị
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Đột phá Mỹ – Iran: Mỹ và Iran được cho là đã ký điện tử một Bản ghi nhớ (MOU) thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận (bao gồm cả Lebanon), mở ra giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định hòa bình cuối cùng.
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Ký kết tại Geneva: Việc ký chính thức và hiệu lực của bản ghi nhớ dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tới tại Geneva (Thụy Sĩ), được xem là một bước đột phá mang tính lịch sử.
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Điều khoản chính: Thỏa thuận bao gồm cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân trong vòng 30 ngày, giải phóng tài sản Iran, xóa bỏ hoàn toàn trừng phạt và ngay lập tức phê duyệt xuất khẩu dầu của Iran.
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Tái thiết khu vực: Một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD sẽ được thành lập cùng các đối tác khu vực. Để khôi phục hoạt động vận tải biển và đảm bảo an toàn hàng hải, Iran cũng đang khởi động đàm phán chính thức với Oman liên quan đến eo biển Hormuz.
📈 Thị trường chứng khoán & cổ phiếu
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Bán tháo tại Phố Wall: Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc phiên thứ Tư với mức giảm mạnh. S&P 500 giảm 1,2% và Nasdaq 100 giảm 1,34%, chịu áp lực từ lập trường “diều hâu” của Fed và đợt bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu.
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Phục hồi phiên thứ Năm: Phiên hôm nay ghi nhận sự đảo chiều so với đà giảm hôm qua. Hợp đồng tương lai US500 tăng 1,4%, trong khi US100 tăng 1,8%.
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Thị trường châu Á: Phiên giao dịch châu Á mở cửa khá ổn định nhưng phân hóa, với dấu hiệu lạc quan thận trọng nhờ sự hưng phấn trong nhóm cổ phiếu công nghệ.
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Cột mốc KOSPI: Chỉ số KOSPI Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 9.000 điểm, tăng 1,5% trong phiên sáng nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ; cổ phiếu SK Hynix tăng hơn 3% lên đỉnh mới nhờ đơn hàng bộ nhớ HBM4E tiên tiến.
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Nikkei tăng điểm: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng gần 2%.
💱 Tiền tệ
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USD tăng mạnh: Chỉ số đồng USD (DXY) tăng khoảng 50 pips ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo của Fed.
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Tập trung vào đồng Yên: Nhà đầu tư theo dõi sát đồng JPY sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất lên 1% tuần trước. Cùng với lập trường “diều hâu” của Fed, điều này tiếp tục siết chặt điều kiện thanh khoản toàn cầu.
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Các cặp tiền chính: Cặp EURUSD giảm từ 1,16 xuống 1,15, trong khi USDJPY vượt mốc tâm lý 160,5.
🛢️ Hàng hóa
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Dầu chịu áp lực: Giá dầu thô toàn cầu giảm mạnh do kỳ vọng nguồn cung Iran sớm quay trở lại sau thỏa thuận địa chính trị.
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Dầu Brent: Dù biến động mạnh hôm qua, giá Brent vẫn tiếp tục xu hướng giảm và hiện giao dịch dưới 78 USD/thùng.
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Vàng biến động: Vàng phản ứng tiêu cực với lập trường “diều hâu” của Fed, xóa sạch mức tăng đầu tuần và ban đầu giảm về 4.250 USD/ounce.
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Phục hồi kim loại quý: Kỳ vọng giá dầu giảm đang hỗ trợ kim loại quý. Ngoài ra, do Kevin Warsh không mang lập trường quá “diều hâu” như lo ngại ban đầu, giá vàng đang phục hồi lên quanh mức 4.321 USD/ounce.
"Hậu họp báo FOMC": Tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng và lãi suất sẽ "cao trong thời gian lâu hơn"
Tin đầu ngày: Gía Vàng giảm sâu sau cuộc họp FOMC, Đồng USD tăng mạnh trở lại
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