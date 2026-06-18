Tin đầu ngày: Thị trường trở lại trạng thái ổn định sau dự báo “diều hâu” của Fed

📊 Kinh tế vĩ mô & Ngân hàng Trung ương

Quyết định lãi suất Fed: Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) giữ nguyên lãi suất chuẩn trong vùng 3,50%–3,75%, đúng như kỳ vọng, đánh dấu cuộc họp thứ tư liên tiếp không thay đổi chính sách tiền tệ.

Dot Plot mang tính “diều hâu”: Các dự báo kinh tế vĩ mô, đặc biệt là biểu đồ dot plot, cho thấy triển vọng cứng rắn hơn – nhất là trong năm 2026. Tân Chủ tịch Fed, Kevin Warsh, thể hiện lập trường thắt chặt đáng kể.

Tuyên bố rút gọn: Hơn một nửa nội dung trong thông báo chính thức của Fed đã bị cắt bỏ, hoàn toàn loại bỏ các đề cập mang tính “ôn hòa” (dovish) về khả năng cắt giảm lãi suất.

Chiến lược của Warsh: Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh các thay đổi sắp tới trong cách trình bày dữ liệu, dự báo và truyền thông chính sách. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các cú sốc nguồn cung vẫn là nguyên nhân chính gây lạm phát và mô tả lãi suất hiện tại là “khá mang tính thắt chặt”.

Chuyển dịch quan điểm: Một phần lớn thành viên Fed hiện có quan điểm “diều hâu” hơn so với tháng 3, với dự báo lãi suất trung vị cho cuối năm 2026 tăng lên 3,8%.

Khả năng tăng lãi suất: Một nửa số thành viên FOMC (9/12) kỳ vọng sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay, viện dẫn thị trường lao động mạnh và rủi ro lạm phát gia tăng (đặc biệt sau các cú sốc năng lượng gần đây). Trong khi đó, Warsh khẳng định dứt khoát không điều chỉnh mục tiêu lạm phát 2%.

GDP New Zealand vượt kỳ vọng: Dữ liệu GDP quý I/2026 của New Zealand gây bất ngờ theo hướng tích cực, với tăng trưởng 0,8% QoQ (so với kỳ vọng 0,9% và mức trước đó 0,5%) và 1,5% YoY (so với dự báo 1,1%).