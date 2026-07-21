Tin đầu ngày: Trung Quốc thể hiện sức mạnh trong lĩnh vực AI; Anh đang trong giai đoạn cải tổ chính phủ🏛️

Yếu tố biến động chính

Tâm lý nhà đầu tư trong phiên thứ Hai chịu tác động bởi hai diễn biến song song: xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và biến động chính trị tại Vương quốc Anh sau khi Andy Burnham chính thức nhậm chức Thủ tướng. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải "trả giá đắt" sau cái chết của các binh sĩ Mỹ, làm gia tăng bất ổn trên thị trường hàng hóa, ngay cả khi các bên trung gian vẫn đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Sự kết hợp giữa rủi ro địa chính trị và bất ổn tài khóa tại Anh đã khiến trái phiếu, chứng khoán và đồng bảng Anh cùng đồng loạt giảm giá — một hiện tượng khá hiếm gặp trên thị trường tài chính.

Địa chính trị

Tại Vương quốc Anh, Andy Burnham đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng, trong khi Rachel Reeves từ chức Bộ trưởng Tài chính sau khi từ chối đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. John Healey trở thành Bộ trưởng Tài chính mới, một diễn biến được thị trường đón nhận tương đối tích cực sau giai đoạn bất ổn liên quan đến việc bổ nhiệm vị trí quan trọng này. Tại Trung Đông, Mỹ tiếp tục tiến hành đêm không kích thứ chín liên tiếp nhằm vào Iran để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, lực lượng Ansar Allah (Houthi) tại Yemen tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Dữ liệu kinh tế

Nền kinh tế Anh vẫn đang chịu nhiều áp lực khi tăng trưởng GDP được dự báo chỉ đạt 0,8% trong năm 2026, sau mức 1,3% năm 2025 và 1,0% năm 2024, khiến dư địa mở rộng chi tiêu công của chính phủ mới bị hạn chế. Thủ tướng Burnham đang xem xét gói chi tiêu khoảng 24 tỷ bảng Anh, bao gồm kế hoạch quốc hữu hóa Thames Water và nâng mức miễn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng do chưa có thông tin rõ ràng về nguồn tài trợ cho các kế hoạch này. Tại Ba Lan, dữ liệu kinh tế tháng 6 mang đến nhiều bất ngờ tích cực, phản ánh sự phục hồi mạnh hơn kỳ vọng. Cơ quan Thống kê Trung ương (GUS) công bố hàng loạt chỉ số vượt dự báo, từ sản lượng công nghiệp, sản lượng xây dựng cho đến tăng trưởng tiền lương. Những số liệu này cải thiện đáng kể đánh giá về nền kinh tế Ba Lan trong quý II, bất chấp những nghi ngờ gần đây về sức khỏe kinh tế, đồng thời góp phần làm đồng zloty Ba Lan suy yếu thêm. Trong khi đó, tại Canada, lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến trên cơ sở hàng tháng.

Chỉ số chứng khoán

Các chỉ số Mỹ hiện đang giao dịch trong sắc xanh: US100 (Nasdaq Composite) tăng 0,62%. US500 (S&P 500) tăng 0,12%. Tại châu Âu: UK100 giảm 0,83%, SPA35 giảm 0,39%, DE40 giảm 0,10%. Trong khi đó: JP225 tăng 0,76%, W20 (Ba Lan) tăng 0,70%.

Cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Trung Quốc, đo bằng chỉ số CHN.cash, dẫn đầu mức tăng toàn cầu khi tăng 3,31%, vượt trội so với phần còn lại của các thị trường. Tại Phố Wall, nhóm cổ phiếu bán dẫn phục hồi sau đợt điều chỉnh mạnh của tuần trước. Ngành trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi Moonshot AI ra mắt mô hình Kimi K3, được giới thiệu là có khả năng cạnh tranh với những mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay.

Tiền tệ

Đồng bảng Anh (GBP) là đồng tiền suy yếu mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chủ chốt. GBP/USD giảm 0,10%, xuống 1,3430, sau những thay đổi nhân sự trong nội các của Thủ tướng Burnham. Trong khi đó: Chỉ số USD Index (USDIDX) tăng 0,24%, EUR/USD giảm 0,12%, EUR/PLN tăng nhẹ 0,03%.

Hàng hóa

Giá dầu tăng nhờ căng thẳng với Iran: Brent (OIL) tăng 0,93%, WTI (OIL.WTI) tăng 0,42%. Ở các mặt hàng khác: Bạc tăng 1,50%, Vàng giảm 0,16% và vẫn chịu áp lực, Khí tự nhiên giảm mạnh 2,54%.

Tiền điện tử

Bitcoin là một trong những tài sản tăng mạnh nhất trong ngày, tăng 1,52% và vượt mốc 65.000 USD, mức cao nhất trong hơn một tháng. Đà tăng này cũng thúc đẩy nhóm cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử như Galaxy Digital và Circle đồng loạt đi lên.