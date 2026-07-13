Tin đầu ngày: Tuần khép lại trong sắc xanh, SK Hynix tăng 14% trên Nasdaq, nhóm năng lượng suy yếu

🇺🇸 Cổ phiếu Mỹ & Tâm lý thị trường
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Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ chuyển sang tăng nhẹ nhờ địa chính trị và kỳ vọng công nghệ: Hợp đồng tương lai Phố Wall đồng loạt chuyển sang sắc xanh, được hỗ trợ bởi sự lạc quan xung quanh màn ra mắt của SK Hynix và tuyên bố của Donald Trump rằng Mỹ đã đồng ý nối lại đàm phán theo đề nghị của Iran. Hợp đồng tương lai Dow Jones (US30) và S&P 500 (US500) đều tăng 0,3%, trong khi Nasdaq 100 (US100) tăng 0,25%. Ngược lại, hợp đồng tương lai Russell 2000 (US2000) đại diện cho nhóm vốn hóa nhỏ giảm 0,45%.
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ADR của SK Hynix tăng vọt 14% trong màn ra mắt lịch sử tại New York: Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) của tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc tăng 14% lên 170 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu. Công ty huy động thành công 26,5 tỷ USD, trở thành đợt niêm yết lớn nhất lịch sử của một doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường Mỹ. Cổ phiếu sẽ chính thức giao dịch từ thứ Hai với mã SKHY.
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Meta tăng 5,5% nhờ kế hoạch sản xuất chip AI và thương mại hóa năng lực điện toán: Cổ phiếu Meta tăng mạnh sau khi công ty công bố sẽ bắt đầu sản xuất chip AI tự phát triển từ tháng 9, hợp tác cùng Broadcom và TSMC. Chiến lược này cũng bao gồm việc thương mại hóa phần năng lực điện toán dư thừa nhằm tối ưu chi phí trung tâm dữ liệu và giảm phụ thuộc dài hạn vào phần cứng của Nvidia.
🇪🇺 Thị trường châu Âu
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Các chỉ số châu Âu kết thúc tuần với sắc xanh tích cực: Chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng ổn định, dẫn đầu là FTSE 100 (UK100) của Anh và FTSE MIB (ITA40) của Ý khi cùng tăng 0,7%. CAC 40 (FRA40) của Pháp tăng 0,25%, trong khi DAX (DE40) của Đức đóng cửa gần như đi ngang trong phiên cuối tuần.
🌍 Kinh tế & Ngân hàng Trung ương
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Việc làm Canada vượt kỳ vọng nhưng tiếp tục phản ánh tác động từ thương mại: Nền kinh tế Canada tạo thêm 18.000 việc làm trong tháng 6, giúp tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 6,5%, tốt hơn dự báo. Tuy nhiên, phần lớn việc làm mới đến từ nhóm bán thời gian, trong khi ngành sản xuất mất 17.000 việc làm do ảnh hưởng từ các mức thuế của Mỹ. Dữ liệu giúp đồng CAD tăng khoảng 0,25% so với USD nhưng chưa đủ để thay đổi triển vọng chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC).
💱 Thị trường ngoại hối (FX)
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Chỉ số USD điều chỉnh về vùng hỗ trợ khi đồng yên dẫn đầu đà tăng trong nhóm G10: Chỉ số Dollar Index (USDIDX) giảm 0,1%, lùi về vùng hỗ trợ quanh 100,600 điểm, khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt sau thông tin Mỹ và Iran nối lại đối thoại. Đồng yên Nhật là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10, với USDJPY và EURJPY cùng giảm 0,5% sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản công bố kế hoạch khuyến khích các quỹ trong nước đầu tư nhiều hơn vào tài sản nội địa. Tâm lý ưa thích rủi ro cũng hỗ trợ AUDUSD tăng 0,3%, NZDUSD tăng 0,4%, trong khi EURUSD gần như đi ngang ở 1,1430.
🛢️ Hàng hóa, năng lượng & nông sản
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Nhóm năng lượng giảm khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt: Giá dầu và khí tự nhiên đồng loạt giảm trước kỳ nghỉ cuối tuần sau khi Nhà Trắng phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn đối với Iran. Dầu Brent giảm 0,6% xuống 75,60 USD/thùng, WTI giảm 1% còn 71,10 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai khí tự nhiên Mỹ (NATGAS) lao dốc 2,8%, tương đồng với mức giảm khoảng 2% của khí đốt tại châu Âu.
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Báo cáo WASDE thúc đẩy đà tăng trên thị trường nông sản: Báo cáo WASDE mới nhất cho thấy tồn kho cuối kỳ của ngô thấp hơn dự báo (1.790 triệu giạ so với 1.889,5 triệu giạ), tương tự với đậu tương (310 triệu giạ so với 335 triệu giạ). Trong khi đó, tồn kho lúa mì (722 triệu giạ) và bông (4,1 triệu kiện) cao hơn kỳ vọng. Dù số liệu trái chiều, toàn bộ nhóm nông sản đều tăng giá: ngô tăng 2%, đậu tương tăng 1%, lúa mì tăng 3,5%, còn bông tăng 0,7%.
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Vàng giảm 0,4% xuống 4.100 USD/ounce; Bạc giảm 0,35% xuống 53,77 USD/ounce.
🪙 Tiền điện tử
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Thị trường tiền số tiếp tục khởi sắc: Các đồng tiền điện tử lớn đồng loạt tăng theo xu hướng "risk-on" của thị trường toàn cầu. Bitcoin (BTC) tăng 1,15%, giao dịch quanh 64.000 USD, trong khi Ethereum (ETH) vượt trội hơn với mức tăng 2,6%, lên khoảng 1.795 USD.
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