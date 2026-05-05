Tin đầu ngày: Xung đột leo thang trở lại - chỉ số giảm, dầu tăng

Sự chú ý của nhà đầu tư đang rời khỏi mùa báo cáo lợi nhuận để chuyển sang Iran. Mọi dấu hiệu cho thấy Iran đã vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công UAE và một số tàu tại Strait of Hormuz. Nhiều nhà đầu tư tin rằng xung đột toàn diện có thể sớm quay trở lại, gây áp lực lên thị trường cổ phiếu và hỗ trợ giá năng lượng.
Các chỉ số Mỹ giảm gần 1% do lo ngại địa chính trị. Mức giảm mạnh nhất thuộc về Dow Jones, với hợp đồng tương lai có lúc mất hơn 1%. Nasdaq giữ vững nhất, hạn chế đà giảm dưới 0,3%.
Những lo ngại về nợ công Mỹ cũng gia tăng. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đáng kể, đặc biệt ở kỳ hạn 1 - 5 năm. John Williams đã cố gắng trấn an thị trường tại hội nghị của Fed New York, nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ đủ vững để đối phó với rủi ro và bất ổn.
GameStop, một cổ phiếu “meme” nổi tiếng, đã công bố ý định mua lại nền tảng eBay. Các nhà phân tích chỉ ra rằng khả năng tài chính của công ty cho thương vụ này còn hạn chế. Cổ phiếu ban đầu tăng hơn 6% nhưng sau đó đảo chiều và kết phiên giảm hơn 7%.
Palantir Technologies sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Thị trường kỳ vọng mức cải thiện lợi nhuận hai chữ số và các bình luận liên quan đến triển vọng tăng trưởng dài hạn của mảng thương mại.
Dữ liệu kinh tế Mỹ gây bất ngờ tích cực. Đơn hàng hàng hóa lâu bền tăng đúng kỳ vọng 0,8%, trong khi đơn hàng nhà máy tăng mạnh 1,5% theo tháng (so với kỳ vọng chỉ 0,5%).
Tại châu Âu, hầu hết các chỉ số lớn đều giảm mạnh do căng thẳng Trung Đông. Tây Ban Nha dẫn đầu đà giảm - hợp đồng tương lai IBEX có lúc giảm tới 3% vào cuối ngày.
Tuy nhiên, tâm lý trong lĩnh vực sản xuất lại tích cực hơn so với thị trường chứng khoán. Chỉ số PMI sản xuất châu Âu vượt kỳ vọng ở phần lớn các quốc gia, với gần như toàn bộ đều vượt mốc 50. PMI toàn khu vực đồng euro đạt 52,2 điểm.
Trên thị trường ngoại hối, đô la Úc giảm đáng kể. AUD mất hơn 0,6% so với USD, chủ yếu do dữ liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng. Đồng đô la New Zealand cũng có diễn biến tương tự.
Trên thị trường hàng hóa, dầu tiếp tục là tâm điểm. Trước nguy cơ xung đột toàn diện tại Strait of Hormuz, giá dầu Brent tăng gần 5%, có lúc vượt 114 USD/thùng. WTI tăng khoảng 3%, dao động quanh mức 105 USD.
Kim loại quý suy yếu: vàng giảm gần 2%, bạc giảm 3%.
Trong nhóm nông sản, ca cao tăng hơn 8% khi thị trường lo ngại thiếu hụt phân bón, có thể làm thay đổi cán cân cung cầu. Đường cũng tăng 2% do mía được chuyển hướng sang sản xuất ethanol.
Dù bất ổn gia tăng, thị trường crypto vẫn giữ tâm lý tích cực. Bitcoin đã vượt lại mốc 80.000 USD, tăng gần 2%. Ethereum tăng khoảng 1,8%, trong khi Solana tăng nhẹ dưới 1%, giao dịch quanh 85 USD.
